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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
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10 мая 2017, 05:58
«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»

«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»

Вчера, 8 мая, «Крылья Советов» на выезде в Екатеринбурге в матче 27-го тура чемпионата РФПЛ одержали волевую победу над «Уралом» со счетом 3:1.

Начало встречи прошло под диктовку хозяев. Уже на 2-й минуте они повели в счете. После паса с левого 

9 мая 2017, 10:13
Ветераны ФК «Крылья Советов» победили на «Самара-Арене» 3:0

Ветераны ФК «Крылья Советов» победили на «Самара-Арене» 3:0

Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» 3 мая исполнилось 75 лет. В этот день в 1942 году команда Куйбышевского авиазавода провела свой первый матч.
У одного из самых популярных клубов России есть не только богатая история, но и новые перспективы. Ветераны 

3 мая 2017, 03:41
«Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1

«Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1

Сегодня, 1 мая, самарские «Крылья Советов» провели очередной матч в рамках первенстве Премьер-лиги. На домашней арене «Металлург» волжан принимали соседей из Оренбурга. На игру пришло почти 8000 зрителей.
Счет гости открыли на 68-й минуте. Евгений Башкиров нарушил правила в пяти 

1 мая 2017, 09:02
«Крылья Советов» уже в зоне вылета

«Крылья Советов» уже в зоне вылета

После поражения «Арсеналу», «Крылья Советов» опустились на предпоследнее 15 место в турнирной таблице премьер-лиги и, таким образом, оказались в зоне прямого вылета из элиты российского футбола.

Как уже сообщала «ТЕРРА», матч состоялся в Туле в среду, 26 апреля. 
27 апреля 2017, 10:53

"Крылья" на выезде проиграли "Арсеналу"

Несмотря на многочисленные попытки, "Крыльям" так и не удалось создать реального момента для взятия ворот соперника. Матч закончился со счетом 0:2.
 
По итогам этой встречи "Арсенал" догнал "Крылья Советов" по набранным очкам. Теперь самарцам предстоит встреча с еще одним 

26 апреля 2017, 11:00
«Крылья Советов» настроят на последнюю игру

«Крылья Советов» настроят на последнюю игру

Матч футбольного клуба «Крылья Советов» против казанского «Рубина» собрал в воскресенье на стадионе «Металлург» свыше 7,5 тысячи зрителей.

Вадим Скрипченко оставил победный состав неизменным - на поле вышли все игроки, которые со счетом 3:1 вчистую переиграли «Анжи» в Дагестане. Только вот 

24 апреля 2017, 01:11
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