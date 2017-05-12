Меры безопасности во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу будут серьезно ужесточены Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ограничения и запретные зоны установят для воздушного и водного транспорта, автобусам, не осуществляющим регулярные перевозки и не оборудованным системой ЭРА-ГЛОНАСС ограничат въезд в города проведения мундиаля. Граждане России, приезжающие в эти населенные пункты будут …