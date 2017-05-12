На третьем поле стадиона Металлург завершился матч между молодёжными составами клубов.
Игра получилась обоюдоострая. На 3 минуте полузащитник самарцев Никита Киреев обыграл двух защитников соперника, вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в него. А уже на 8 минуте спасать свои ворота пришлось голкиперу дубля "крылышек" Богдану Овсянникову, который отразил плотный удар ногой в падении. Счёт был открыт в середине первого тайма. Вратарь "Зенита" очень удачно выбил мяч, который попал в голову полузащитнику самарцев Геннадию Киселёву, перелетел через голкипера хозяев и упал в сетку.
Удвоили счёт гости в начале второго тайма. Игроки "Крыльев" нарушили правила в своей штрафной и получили в наказание пенальти. Причём, 11- метровый пробивался дважды. Первый удар Овсянников отбил, но судья определил, что 18-летний голкипер рано вышел из ворот. Повторный пенальти Богдану взять не удалось. А уже через минуту арбитр назначил 11-метровый в ворота питерцев. Вратарь мяч отбил.
Под занавес встречи самарская команда "потеряла" Овсянникова, который получил красную карточку за удар головой в лицо соперника. Место в воротах занял Егор Любаков. Последние 9 минут самарцы играли в меньшинстве, имели шансы забить, но не получилось. Итоговый счёт 2:0 в пользу Зенита.
Уже завтра на Металлурге в 17.00 встретятся основные команды. После игры на стадионе состоится концерт группы "Ленинград", приуроченный к 75-летию ФК "Крылья Советов".
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