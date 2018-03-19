В Самаре в понедельник, 19 марта, из-за аварии на улице Ново-Садовой было нарушено движение трамваев. Инцидент произошел около 8:30 в районе завода Тарасова. Там лопнул провод контактной сети. Трамваи встали в оба направления.
«Произошел обрыв контактного провода в районе ТЦ «Апельсин» из-за перепада температуры», - сообщили в самарском ТТУ.
В настоящее время движение трамваев восстановлено.
|
Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре
|
19 марта 2018, 01:39
|
Бесплатный трамвайный маршрут введут в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре
|
14 марта 2018, 02:06
|
Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре
|
14 марта 2018, 09:34
|
В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?
Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной …
|
13 марта 2018, 12:03
|
Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре
|
13 марта 2018, 10:04
|
Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре
|
7 марта 2018, 10:24
|
Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото
|
7 марта 2018, 09:59
|
Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре
В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место …
|
6 марта 2018, 11:28
|
Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству транспорта оперативно решить вопросы по организации движения по Московскому шоссе. От горожан поступили многочисленные жалобы. В частности, самарцы интересуются ситуацией на перекрестке Московского шоссе и улицы Ташкентской. Глава региона дал поручение …
|
28 февраля 2018, 10:29
|
Попавшие в ДТП Hummer и Nexia остановили трамваи на Арцыбушевской в Самаре
|
26 февраля 2018, 09:44
|
В Самаре на Ново-Садовой появится двухуровневая развязка
В Самаре двухуровневая развязка появится на Ново-Садовой на пересечении с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда. Напомним, возможность строительства нового дорожного объекта обсуждалась ранее. Накануне стало известно, что работы должны начаться в ближайшие три года. Министр транспорта Самарской области Иван …
|
19 января 2018, 02:10
|
В Самаре погасли светофоры на Ново-Садовой и Московском шоссе
В Самаре отключены несколько светофоров на Ново-Садовой и Московском шоссе. Об этом в среду, 17 января, сообщили представители организации «Самарадортранссигнал». Без электроснабжения остались светофоры, расположенные на перекрестках Ново-Садовой и Московского шоссе с улицей Советской Армии. Пока работа светофоров не восстановлена, …
|
17 января 2018, 02:45