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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре

Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре

Сроки открытия улицы Луначарского в Самаре снова изменились. Движение по новой дороге с Московского шоссе до Автобусного проезда откроется только через полтора месяца.

«Ориентировочный срок открытия до 1 мая», — сообщил в микроблоге первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
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Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной 
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Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре

Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре

В Самаре во вторник, 13 марта, временно будет закрыто движение трамваев по улице Ташкентской. Общественный рельсовый электротранспорт не будет курсировать по участку от 15-го микрорайона до Барбошиной поляны с 10 часов утра до 13:00. Это связано с работами на новой 

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Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре сняли на видео потоп, случившийся на улице Ново-Садовой. Коммунальная авария произошла в ночь на 7 марта в районе перекрестка с улицей Челюскинцев. Движение транспорта по Ново-Садовой от Северовсоточной магистрали до улицы Осипенко ограничено. Напомним, по сообщению СКС, к 
7 марта 2018, 10:24
Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

В Самаре в ночь на 7 марта произошел потоп на улице Ново-Садовая. Из-за 
7 марта 2018, 09:59
Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место 
6 марта 2018, 11:28
Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе

Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству транспорта оперативно решить вопросы по организации движения по Московскому шоссе. От горожан поступили многочисленные жалобы. В частности, самарцы интересуются ситуацией на перекрестке Московского шоссе и улицы Ташкентской. Глава региона дал поручение 

28 февраля 2018, 10:29
Попавшие в ДТП Hummer и Nexia остановили трамваи на Арцыбушевской в Самаре

Попавшие в ДТП Hummer и Nexia остановили трамваи на Арцыбушевской в Самаре

В Самаре на улице Арцыбушевской из-за ДТП с участием двух иномарок оказалось ограничено движение трамваев. Авария произошла в воскресенье, 25 января, в 10:15. На перекрестке с Вилоновской столкнулись Hummer и Daewoo Nexia. По данным МВД, «Нексией» управлял 37-летний водитель. Он 
26 февраля 2018, 09:44
В Самаре на Ново-Садовой появится двухуровневая развязка

В Самаре на Ново-Садовой появится двухуровневая развязка

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19 января 2018, 02:10
В Самаре погасли светофоры на Ново-Садовой и Московском шоссе

В Самаре погасли светофоры на Ново-Садовой и Московском шоссе

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17 января 2018, 02:45
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