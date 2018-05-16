1
59
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   888888888             8888888   .d8888b.   Y88b   d88P  888    d8P  
 888  "Y88b  888                     888    d88P  Y88b   Y88b d88P   888   d8P   
 888    888  888                     888    888           Y88o88P    888  d8P    
 888    888  8888888b.   888  888    888    888d888b.      Y888P     888d88K     
 888    888       "Y88b  888  888    888    888P "Y88b     d888b     8888888b    
 888    888         888  Y88  88P    888    888    888    d88888b    888  Y88b   
 888  .d88P  Y88b  d88P   Y8bd8P     888    Y88b  d88P   d88P Y88b   888   Y88b  
 8888888P"    "Y8888P"     Y88P    8888888   "Y8888P"   d88P   Y88b  888    Y88b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта

В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта

В Самаре в день третьего тестового матча на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена», в среду, 16 мая, ограничат движение транспорта. Сыграют ФК «Лада-Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», на личном автотранспорте будет запрещен. Автомобили, припаркованные 
15 мая 2018, 04:31
Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

В Самаре в среду, 16 мая, состоится третий тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», сыграют футбольные команды «Лада – Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Игра начнется в 18 часов. Изменится работа трамвайных маршрутов. С 12:00 до 23:00 

15 мая 2018, 12:00
Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Администрация Самары ищет подрядчика на обслуживание автобусного маршрута №80. Он пролегает между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции. Автобус на этом направлении начал курсировать еще в апреле в тестовом режиме. Чуть позже было принято сделать его постоянным и присвоить отдельный номер.

Судя 

15 мая 2018, 09:33
С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

В Самаре, где пройдут шесть матчей ЧМ-2018, с 1 июня введут ограничения для въезда в город автобусов. Они будут действовать по 17 июля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения 

14 мая 2018, 03:57
Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области

Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области

На участке ремонта трассы М-5 в Самарской области в районе населенного пункта Печерское  - с 920-го по 922-й километр - организовано реверсивное движение. На участке затруднено движение. Представители «Поволжуправтодора» просят учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и 

14 мая 2018, 12:31
В блогах: «В Самаре пропали маршрутки № 47»

В блогах: «В Самаре пропали маршрутки № 47»

В паблике "Нетипичная Самара" соцсети "ВК" негодуют, что в городе начали «истреблять» маршрутки. Около 3 недель назад с улиц исчезли микроавтобусы № 37 Приволжский микрорайон - Хлебная площадь, а через некоторое время и № 6 Юнгородок - санаторий «Самарский». 
11 мая 2018, 05:03
Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»

Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»

16 мая в рамках третьего тестового матча на стадионе «Самара Арена» встретятся тольяттинская «Лада» и «Носта» из Новотроицка. Игра пройдет в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги группы «Урал-Приволжье». Соответствующее решение будет оформлено документально в ближайшее время, сообщает «Самарская газета».
8 мая 2018, 01:42
Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»

Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»

Блогер Евгений Синюков выложил серию фотографий о том, как Радиоцентр № 3 «Самарского ОРТПЦ» за 4 года - с 2014-го по 2018-й - превратился в стадион «Самара Арена».

«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет 
7 мая 2018, 07:00
Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

6 мая на стадионе «Самара Арена» прошел тестовый матч, на котором «Крылья Советов» играли против краснодарской «Кубани». На стадион зрители могли попасть на специальных автобусах-шаттлах и скоростных трамваях. Пассажиры последних пожаловались чиновникам на неудобства. Несмотря на очень теплую погоду, все 

7 мая 2018, 01:44
Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре

Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 4 мая, около восьми часов утра произошло ДТП на 
4 мая 2018, 01:41
424 трамвая и 232 троллейбуса отмоют в Самаре

424 трамвая и 232 троллейбуса отмоют в Самаре

В Самаре полным ходом идет наведение чистоты в городском общественном транспорте. Работы предстоит много. Только в МП ТТУ нужно перемыть 424 трамвая и 232 троллейбуса. Для того чтобы справиться с такими объемами, привлекаются не только профессиональные мойщики, но и добровольцы 

18 апреля 2018, 09:11
Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре

Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре

Появились подробности ДТП с пожаром, произошедшего на трамвайных по улице Красноармейской в Самаре. В пятницу, 6 апреля, в первой половине дня в ТТУ Самары сообщили о столкновении на трамвайных путях двух автомобилей, один из которых загорелся. Трамваи встали в оба 
6 апреля 2018, 02:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх