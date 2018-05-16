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В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта
В Самаре в день третьего тестового матча на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена», в среду, 16 мая, ограничат движение транспорта. Сыграют ФК «Лада-Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», на личном автотранспорте будет запрещен. Автомобили, припаркованные …
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15 мая 2018, 04:31
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Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре
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15 мая 2018, 12:00
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Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус
Администрация Самары ищет подрядчика на обслуживание автобусного маршрута №80. Он пролегает между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции. Автобус на этом направлении начал курсировать еще в апреле в тестовом режиме. Чуть позже было принято сделать его постоянным и присвоить отдельный номер.
Судя …
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15 мая 2018, 09:33
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С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару
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14 мая 2018, 03:57
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Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области
На участке ремонта трассы М-5 в Самарской области в районе населенного пункта Печерское - с 920-го по 922-й километр - организовано реверсивное движение. На участке затруднено движение. Представители «Поволжуправтодора» просят учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и …
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14 мая 2018, 12:31
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В блогах: «В Самаре пропали маршрутки № 47»
В паблике "Нетипичная Самара" соцсети "ВК" негодуют, что в городе начали «истреблять» маршрутки. Около 3 недель назад с улиц исчезли микроавтобусы № 37 Приволжский микрорайон - Хлебная площадь, а через некоторое время и № 6 Юнгородок - санаторий «Самарский». …
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11 мая 2018, 05:03
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Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»
16 мая в рамках третьего тестового матча на стадионе «Самара Арена» встретятся тольяттинская «Лада» и «Носта» из Новотроицка. Игра пройдет в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги группы «Урал-Приволжье». Соответствующее решение будет оформлено документально в ближайшее время, сообщает «Самарская газета».
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8 мая 2018, 01:42
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Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»
Блогер Евгений Синюков выложил серию фотографий о том, как Радиоцентр № 3 «Самарского ОРТПЦ» за 4 года - с 2014-го по 2018-й - превратился в стадион «Самара Арена».
«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет …
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7 мая 2018, 07:00
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Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»
6 мая на стадионе «Самара Арена» прошел тестовый матч, на котором «Крылья Советов» играли против краснодарской «Кубани». На стадион зрители могли попасть на специальных автобусах-шаттлах и скоростных трамваях. Пассажиры последних пожаловались чиновникам на неудобства. Несмотря на очень теплую погоду, все …
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7 мая 2018, 01:44
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Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре
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4 мая 2018, 01:41
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424 трамвая и 232 троллейбуса отмоют в Самаре
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18 апреля 2018, 09:11
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Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре
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6 апреля 2018, 02:57