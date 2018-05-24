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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»

В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»

На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на 
22 мая 2018, 02:32
Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре

Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре

В Самаре изменятся схемы движения части трамваев. Новое летнее расписание введено для вагонов, следующих по маршруту №24. В выходные трамваи этого маршрута – не все, через один - будут ходить не в Юнгородок до Костромского переулка, а до металлургического завода. 
21 мая 2018, 04:19
В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»

В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»

В паблике «Транспорт Самары» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на плохую работу городских чиновников: «Странная ситуация сложилась с трамвайным маршрутом № S5: на вагонах и на остановках размещена информация о конечной остановке «Ж/д вокзал», тогда как на официальном сайте транспортного оператора 
18 мая 2018, 10:03
ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона 
16 мая 2018, 12:12
В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка

В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка

В Самаре внесены изменения схему движения автобусного маршрута №47. Они начинают действовать с пятницы, 11 мая 2018 года. Об этом сообщили в мэрии Самары. Раньше автобусы следовали от «Кировского рынка» до «Хлебной площади». Теперь движение транспорта будет начинаться от остановки 

11 мая 2018, 12:29
Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

6 мая на стадионе «Самара Арена» прошел тестовый матч, на котором «Крылья Советов» играли против краснодарской «Кубани». На стадион зрители могли попасть на специальных автобусах-шаттлах и скоростных трамваях. Пассажиры последних пожаловались чиновникам на неудобства. Несмотря на очень теплую погоду, все 

7 мая 2018, 01:44
Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре

Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре

В Самаре стало известно решение мэрии по автобусному маршруту микрорайон Волгарь – площадь Революции. Он включен в реестр муниципальных автобусных маршрутов под номером 80. Один автобус малой вместимости будет курсировать по схеме: Осетинская - Казачья – Шоссейная – Главная – 

4 мая 2018, 01:06
В Тольятти пьяный водитель сбил двух женщин на автобусной остановке

В Тольятти пьяный водитель сбил двух женщин на автобусной остановке

В Тольятти водитель на «Гранте» сбил двух женщин на автобусной остановке. ДТП произошло рано утром в понедельник, 15 января, на улице Мичурина. «Лада Гранта», за рулем которой находился 22-летний мужчина, ехала в сторону улицы Ленина. По данным полицейских, около 48-го 
15 января 2018, 01:32
В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре произошло ДТП на остановке общественного транспорта, сообщил в социальной сети очевидец в четверг, 4 мая. Автор поста опубликовал фото с места аварии. В остановочный павильон въехала грузовая «Газель». На борту машины закреплен баннер с рекламой грузоперевозок.
«На Ташкентской 

4 мая 2017, 02:40
Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки

Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки

О происшествии на самарской остановке «Постников овраг» в соцсетях сообщил очевидец. На человека рухнул навес. Инцидент произошел в среду, 29 марта. Автор сообщения опубликовал фото с места происшествия.  

«Пострадала молодая девушка 18 лет. С травмами головы и ноги 
29 марта 2017, 05:26
Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку

Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку

В Интернете опубликовано видео, как снежная лавина с крыши дома рухнула прямо на остановку общественного транспорта. В результате был проломлен навес остановочного павильона. Сообщается, что инцидент произошел на улице Советской Армии 25 февраля. Людей в момент происшествия на остановке не 

2 марта 2017, 02:51
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