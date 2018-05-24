В Самаре перенесли остановку трамваев «Галактионовская», которая расположена на улице Красноармейской. «Для трамваев маршрутов №3 и 16 остановка перенесится за перекресток с улицей Галактионовской, для трамваев маршрута №22 — за поворот направо по Галактионовской к дому № 103, для трамваев маршрута №1 — за поворот налево по Галактионовской к дому № 92. Остановка «Льва Толстого» останется на прежнем месте, сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары.
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В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»
На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на …
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22 мая 2018, 02:32
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Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре
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21 мая 2018, 04:19
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В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»
В паблике «Транспорт Самары» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на плохую работу городских чиновников: «Странная ситуация сложилась с трамвайным маршрутом № S5: на вагонах и на остановках размещена информация о конечной остановке «Ж/д вокзал», тогда как на официальном сайте транспортного оператора …
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18 мая 2018, 10:03
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ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»
В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона …
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16 мая 2018, 12:12
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В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка
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11 мая 2018, 12:29
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Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»
6 мая на стадионе «Самара Арена» прошел тестовый матч, на котором «Крылья Советов» играли против краснодарской «Кубани». На стадион зрители могли попасть на специальных автобусах-шаттлах и скоростных трамваях. Пассажиры последних пожаловались чиновникам на неудобства. Несмотря на очень теплую погоду, все …
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7 мая 2018, 01:44
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Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре
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4 мая 2018, 01:06
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В Тольятти пьяный водитель сбил двух женщин на автобусной остановке
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15 января 2018, 01:32
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В Самаре остановка снесла «Газель»
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4 мая 2017, 02:40
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Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки
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29 марта 2017, 05:26
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Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку
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2 марта 2017, 02:51