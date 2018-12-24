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В Самаре Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл новый каток
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24 декабря 2018, 11:54
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У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона
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24 декабря 2018, 10:49
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Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож
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24 декабря 2018, 10:25
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Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре
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24 декабря 2018, 09:31
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Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
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19 декабря 2018, 12:46
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В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов
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29 ноября 2018, 12:04
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В Самарской области закрывается переправа к трем пристаням
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29 октября 2018, 11:57
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В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»
Региональный арбитражный суд прекратил банкротить самарского муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс». Дело было возбуждено по иску частной компании «Волгратрансавто», которой МП задолжало около14 млн рублей. Как говорится в сообщении на сайте арбитража, решение о прекращении производства связано с тем, что долг передали …
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1 сентября 2018, 10:11
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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27
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15 августа 2018, 10:26
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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре
Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. …
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13 августа 2018, 09:55
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Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево
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27 июня 2018, 10:19
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Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00
Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров …
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30 мая 2018, 11:34