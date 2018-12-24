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Материалы по теме:

В Самаре Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл новый каток

В Самаре Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл новый каток

В воскресенье, 23 декабря, Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин открыл каток на территории самарской школы №176 на улице Запорожской, 24. Ледовую площадку реконструировали в этом году. Теперь здесь смогут кататься и заниматься спортом все желающие - вход на 
24 декабря 2018, 11:54
У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

В Тольятти у 40-летнего местного жителя нашли предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Недавно полицейские вместе с сотрудниками УФСБ побывали в его квартире в микрорайоне Поволжский. Изъятые вещи передали на экспертизу, и она показала, что пистолет конструкции Макарова относится к 
24 декабря 2018, 10:49
Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож

Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож

Полицейские из Сызрани расследовали криминальную историю: врачи сообщили им, что в местную больницу поступил 34-летний мужчина, которого пырнули ножом в грудь. Силовики отправились по адресу, откуда доставили пациента.

Оказалось, что в квартире дома на улице Людиновской в Сызрани повздорили 
24 декабря 2018, 10:25
Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Полицейские ведут проверку смертельного ДТП в Самаре. В субботу, 22 декабря, 29-летний мужчина ехал на своей Лада 1117 в поселок Козелки со стороны жилого комплекса «Шведская слобода». Напротив дома № 27 по улице Озерной он не справился с управлением, машина 
24 декабря 2018, 09:31
Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

В среду, 19 декабря, в аэропорту Курумоч на самолёт сел трехмиллионный пассажир за 2018 год . Это студентка Мария Ефимова. В этом году наш аэропорт собрал пассажиропоток на 1 млн больше, чем в 2017 году. 

По данным представителей воздушной гавани, 
19 декабря 2018, 12:46
В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов

В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов

Компания «Российские железные дороги» запустит в конце декабря для связи Москвы с регионами 100 дополнительных поездов. В усиленном режиме составы будут ходить с 21 декабря по 10 января 2019 года. Их направят почти в 20 российских городов, в том числе 
29 ноября 2018, 12:04
В Самарской области закрывается переправа к трем пристаням

В Самарской области закрывается переправа к трем пристаням

Со вторника, 30 октября, в Самарской области закроются еще несколько пристаней - Шелехметь, Нижний пляж и Винновка. А с 5 октября - Ширяево и Поляна имени Фрунзе, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. Постепенно навигация на Волге подходит к концу, до 
29 октября 2018, 11:57
В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»

В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»

Региональный арбитражный суд прекратил банкротить самарского муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс». Дело было возбуждено по иску частной компании «Волгратрансавто», которой МП задолжало около14 млн рублей. Как говорится в сообщении на сайте арбитража, решение о прекращении производства связано с тем, что долг передали 
1 сентября 2018, 10:11
В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

Департамент транспорта областной столицы предложит перевозчику, который работает на маршруте № 27, изменить его расписание. Эта идея поступила от местных жителей, которые жалуются, что автобусы ходят крайне редко, интервалы между рейсами составляют до 30 минут. Напомним, что автобус № 27 
15 августа 2018, 10:26
Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. 
13 августа 2018, 09:55
Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Самарское речное пассажирское предприятие выпустит на маршрут между областным центром и Ширяево скоростные суда «Восход». Они начнут ходить с 30 июня.

Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям. По два в каждом направлении. По субботам «Восходы» из Самары будут уходить в 

27 июня 2018, 10:19
Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров 

30 мая 2018, 11:34
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