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21 апреля на площади Куйбышева открылся Парк футбола
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21 апреля 2018, 03:10
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На «Самара Арене» немецкую траву уложили уже на половине поля
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15 апреля 2018, 02:37
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Машины с немецким газоном прибыли на «Самара Арена»
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14 апреля 2018, 01:48
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В Самаре стартовало обучение волонтеров английскому и испанскому языкам
Сегодня, 25 марта, в Самарском социально-педагогическом университете стартовал новый этап обучения волонтеров чемпионата мира по футболу – «Иностранные языки».
Добровольцы, которые будут помогать в организации и проведении матчей мундиаля, предстоит пройти ускоренные языковые курсы английского и испанского. Это делается …
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25 марта 2018, 02:06