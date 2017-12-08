На всех трех нитках конвейера АвтоВАЗа вплоть до новогодних праздников будут введены дни простоя, об этом говорится в приказе по компании о работе в декабре. Так, на сборочно-кузовном производстве, где собирают Lada Priora и Lada 4X4, каникулы продлятся с 22 по 31 число. На линии по выпуску Kalina, Granta и Datsun - с 28 по 31-е. Конвейер B0, с которого сходят Xray, Largus, Renault Logan и Stepway, а также Nissan Almera, остановится с 19 по 31-е, за исключением производства кузовов Oran для завода Renault в Алжире.
Напомним, в прошлом году завод также отправил рабочих в отпуск до новогодних праздников и возобновил работу 9 января 2017 года. С 29 апреля по 9 мая АвтоВАЗ уходил на майские праздники, а с 24 июля по 13 августа - на летние корпоративные каникулы. С февраля текущего года компания работает в режиме 5 дней в неделю, до этого 4 месяца подряд действовал сокращенный график.
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