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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 декабря 2017г 
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В Новый год – в Новый Дом, вместе с «Русским Радио»!

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Высота конструкции будет 17 метров, диаметр — порядка 11. Внутри появятся динамики, из которых будут разноситься праздничные музыкальные произведения. 

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К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки

Самарские парки и скверы начинают украшать к Новому году. В семи зонах отдыха в ближайшее время установят новогодние елки. Об этом сообщили  в МП «Парки Самары». Праздничные деревья появятся в «Дубовой роще» поселка Волгарь, на Воронежских озерах, в парке Молодежном, 

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Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

Рейтинг продуктов по увеличению цен в последнем месяце года по инициативе «Российской газеты» представили специалисты  ФинЭкспертизы. Они проанализировали сведения за 5 лет. Как отмечено, перед Новым годом в торговых точках практически все продукты дорожают, но процент повышения может очень сильно 

28 ноября 2017, 12:01
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