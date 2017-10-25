На решение экологических проблем в бюджете Самарской области в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей, или 1/10 процента всех расходов.
При этом одних только штрафов с предприятий-нарушителей собирается на сумму в 10 раз большую. Сами же они хоть и декларируют увеличение инвестпрограмм, направленных на повышение экологической безопасности, продолжают делать вредные выбросы. Объем штрафов, собираемых с промышленных предприятий надзорными органами за нарушения экологической безопасности, около 2 миллиардов рублей в год. Однако законодательство не позволяет направлять эти средства адресно на решение наиболее острых вопросов. Между тем, по оценкам экспертов, на ликвидацию проблемы сброса в Волгу загрязненных сточных вод в Самаре требуется 7 миллиардов рублей.
Махмуд Калиматов, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области: «Негативное воздействие, мы около 700 миллионов собрали, но они разошлись. Например, город Самара получил 145 миллионов, 69 получил Новокуйбышевск, но эти деньги обезличены. они не приходят на экологию. Пока целевыми они не будут».
Не менее остро обстоят дела с загрязнением атмосферы. Региональные медики ежегодно фиксируют рост количества граждан с легочными и системными заболеваниями, аллергическими реакциями. Несмотря на то, что, по данным минпромторга, в этом году только предприятия нефтехимического комплекса вложили 109 миллиардов рублей в обеспечение экологической безопасности, ситуация не становится лучше. Выбросы аммиака под Тольятти этим летом в отдельные дни превышали норму в 9 раз, по углеводородам в Куйбышевском районе Самары - в полтора.
Николай Ренц, зам. руководителя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы: «Вы ведь по структуре предприятия точно можете сказать, где формальдегид, где фенолы, где азот, а где, например, метанол или еще что-то. Вот когда граждане с различными заболеваниями, которых в последние годы все больше и больше, начнут многомиллионные иски подавать, тогда ситуация изменится, а ваши штрафы мало что изменят».
Сложилась парадоксальная ситуация: контролирующие органы должны согласовывать все проверки с прокуратурой, и те и другие работают днем, а вредные выбросы, как правило, делаются ночью.
Как стало известно «ТЕРРЕ», региональные власти собираются в ближайшее время инициировать изменения в законодательстве, которые обяжут предприятия устанавливать на своей территории датчики, передающие информацию о вредных выбросах напрямую в надзорные органы. Это должно произойти в ближайшие 2-3 года.
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