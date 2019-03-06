Lada Granta стала самой популярной моделью российского авторынка в прошедшем феврале, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Покупателями Granta стали свыше 10 с половиной тысяч человек, что на 54 процента выше показателя февраля 2018 года. На Lada Vesta остановили свой выбор почти 8 тысяч российских автолюбителей. Всего в стране в прошедшем месяце реализовали 27 тысяч машин марки Lada, а с января - 48 с половиной тысяч, что примерно соответствует уровню прошлого года.
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В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
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6 марта 2019, 12:06
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Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России
Самым богатым человеком России признан председатель правления НОВАТЭК, Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон. Список самых состоятельных и влиятельных опубликовал журнал Forbes. Михельсон занимает в мировом рейтинге 32-е место, а его состояние оценивается в $24 млрд. Второе место осталось за …
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5 марта 2019, 09:06
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На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей
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4 марта 2019, 01:44
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В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права
В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала …
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2 марта 2019, 08:20
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Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?
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26 февраля 2019, 10:42
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«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы
Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода …
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26 февраля 2019, 07:20
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В России отзывают автомобили Datsun
Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе в сентябре прошлого года.
Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может …
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21 февраля 2019, 03:22
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Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем
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15 февраля 2019, 03:34
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«Ладушки-Ладушки…» В Тольятти покажут спектакль об АвтоВАЗе
На необычную производственную постановку-авантюру решился местный драматический театр имени Глеба Дроздова «Колесо». Премьера заводского романа назначена на 25 января.
«Спектакль о тольяттинском автогиганте — это история про тех, кто всего за 4 года построил крупнейший автомобильный завод в Европе, …
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7 января 2019, 10:43
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В Самаре продают вазовских два спорткара Lada Revolution: за каждый просят по 1,5 млн
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6 января 2019, 11:26
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«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей
К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.
«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около …
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24 декабря 2018, 04:03
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Новую Lada Granta начали делать в Казахстане
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24 сентября 2018, 03:36
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Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta
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8 июня 2018, 02:51
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Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти
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23 апреля 2018, 10:28
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Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания
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17 января 2018, 01:19
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