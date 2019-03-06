Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы? … В ближайшие дни российские автодилеры ожидают взрывного спроса на машины. С 1 марта в России будут действовать сразу две программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они работали и в прошлом году - с января по май 2018 года