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Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России

Самым богатым человеком России признан председатель правления НОВАТЭК, Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон. Список самых состоятельных и влиятельных опубликовал журнал Forbes. Михельсон занимает в мировом рейтинге 32-е место, а его состояние оценивается в $24 млрд. Второе место осталось за  
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На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

Федеральный Минкульт выделит 550 млн рублей на реконструкцию самарского цирка. Сам же проект оценивается в 900 млн, рассказал в интервью «Самарскому обозрению» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
 
- Министр (Владимир Мединский) лично пообещал мне это в январе. Но этого 
4 марта 2019, 01:44
В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала 
2 марта 2019, 08:20
Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

В ближайшие дни российские автодилеры ожидают взрывного спроса на машины. С 1 марта в России будут действовать сразу две программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они работали и в прошлом году - с января по май 2018 года 
26 февраля 2019, 10:42
«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода 
26 февраля 2019, 07:20
В России отзывают автомобили Datsun

В России отзывают автомобили Datsun

Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе  в сентябре прошлого года.

Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может 
21 февраля 2019, 03:22
Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм предстанет перед судом. В ноябре прошлого года один из прохожих заснял, как знаменитость разговаривает по мобильнику во время управления автомобилем. Он известил о нарушении полицию, а позже факт подтвердили материалы с дорожных 
15 февраля 2019, 03:34
«Ладушки-Ладушки…» В Тольятти покажут спектакль об АвтоВАЗе

«Ладушки-Ладушки…» В Тольятти покажут спектакль об АвтоВАЗе

На необычную производственную постановку-авантюру решился местный драматический театр имени Глеба Дроздова «Колесо». Премьера заводского романа назначена на 25 января.
 
«Спектакль о тольяттинском автогиганте — это история про тех, кто всего за 4 года построил крупнейший автомобильный завод в Европе, 
7 января 2019, 10:43
В Самаре продают вазовских два спорткара Lada Revolution: за каждый просят по 1,5 млн

В Самаре продают вазовских два спорткара Lada Revolution: за каждый просят по 1,5 млн

В Самаре выставлены на продажу два гоночных спорткара Lada Revolution 2006 года выпуска. Объявления появились на одном из сайтов бесплатных объявлений. Один автомобиль - ярко-желтый, второй - красный. Оба кара имеют пробег примерно 1200 километров.
 
Как говорится в объявлении, 
6 января 2019, 11:26
«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей

«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей

К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 

24 декабря 2018, 04:03
Новую Lada Granta начали делать в Казахстане

Новую Lada Granta начали делать в Казахстане

В Казахстане запустили производство новой модели Lada Granta. Линию открыли в Усть-Каменогорске на заводе «Азия Авто». Машину показали в конце августа на Московском автосалоне. Жители республики уже могут оформить предзаказ новинки. Всего на заводе будут выпускать 4 типа авто: седан, 

24 сентября 2018, 03:36
Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

По итогам мая самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса. Всего в прошлом месяце на отечественном рынке было реализовано 8 с половиной тысяч Granta, что на 16 процентов выше аналогичного 

8 июня 2018, 02:51
Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Тольяттинские фотошпионы в очередной раз засняли на дорогах города рестайлинговую версию автомобиля Lada Granta. Сейчас новинку видно со всех ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжной ленты, заметно, что в дизайне Granta 
23 апреля 2018, 10:28
Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания

Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания

АвтоВАЗ выпустил на дорожные испытания обновленную версию седана Lada Granta. На днях в сети появились его фото. Машина плотно обернута в камуфляжную ленту, однако даже через нее можно кое-что заметить.

Так, видно, что передняя часть авто стала больше напоминать 
17 января 2018, 01:19
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