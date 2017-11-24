На отечественном рынке началась реализация нового флагманского устройства от южнокорейской корпорации LG. Смартфон уже доступен для предварительного заказа, его стоимость 59 990 рублей.
В начале осени на выставке IFA была презентована новая разработка - смартфон LG V30+. Он оснащен камерой с апертурой f/1.6, что считается рекордным показателем в сегменте мобильных устройств. В смартфоне есть основная 16 Мп высокочувствительная камера с оптикой Crystal Clear Glass Lens.
Кроме того, эксперты обращают внимание потенциальных пользователей на 6-дюймовый экран с разрешением 1440 на 2880 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативки. Для хранения различных данных имеется накопитель на 128 ГБ и слот для карточек microSD. С коробки устройство функционирует на Android 7.1.2 Nougat с фирменной оболочкой LG UX 6.0+.
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