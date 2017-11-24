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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Названы самые популярные марки смартфонов в России

Названы самые популярные марки смартфонов в России

Эксперты представили первую пятерку наиболее востребованных смартфонов в Российской Федерации. По сведениям IDC, в третьем квартале 2017-го лидером по поставкам оказался Samsung (23,9%).
«Серебро» вы этом рейтинге у Apple (18,1%). На третьей позиции наиболее популярных у жителей нашей страны устройств 

17 ноября 2017, 12:11
В РФ резко упала цена на смартфон iPhone 6s Plus

В РФ резко упала цена на смартфон iPhone 6s Plus

В Российской Федерации отмечено небывалое снижение стоимости iPhone 6S Plus. Устройство старого поколения можно купить уже за 30 000 рублей.
На первых порах цена смартфона была 60 000 рублей. В настоящее время модель с 16 Гб памяти можно приобрести всего 

13 ноября 2017, 12:20
В Москве продают места в очереди за новым iPhone X

В Москве продают места в очереди за новым iPhone X

На Avito появились предложения о продаже места в очереди за новым iPhone X. Цена услуги начинается от 10 000 рублей.
Каждый желающий может купить место в очереди возле ГУМа, re:Store на Тверской улице и т.д.. Есть предложения и по доставке нового 

3 ноября 2017, 10:04
Эксперты: Цены на смартфон Samsung Galaxy S8 резко упали в России

Эксперты: Цены на смартфон Samsung Galaxy S8 резко упали в России

Цены на устройства южнокорейской корпорации Samsung - Galaxy S8 - резко снизились в Российской Федерации. Об этом информирует сайт AKKet со ссылкой на многочисленных экспертов.
На данный момент отечественные любители мобильных новинок имеют возможность купить вышедший весной 2017-го по цене 

1 ноября 2017, 03:10
Эксперты назвали самые мощные смартфоны сентября

Эксперты назвали самые мощные смартфоны сентября

Создатели приложения AnTuTu для исследования быстродействия мобильных устройств представили рейтинг наиболее мощных смартфонов в мире за первый осенний месяц. В лидерах оказался iPhone 8 Plus.
«Серебро» в этом соревновании досталось iPhone 8, а «бронза» у OnePlus 5. Далее в этом 

27 октября 2017, 12:16
Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

На следующий день после презентации новых моделей смартфонов iPhone корпорация Apple обрушила цены на линейку старых моделей в РФ. Стоимость снизилась на сумму до 10 тысяч рублей в зависимости от модели.
Скажем, миниатюрный iPhone SE реализуется за 27 990 вместо 

14 сентября 2017, 10:02
Эксперты составили ТОП-10 самых популярных смартфонов августа

Эксперты составили ТОП-10 самых популярных смартфонов августа

Специалисты проанализировали рынок мобильных телефонов и представили ТОП-10 наиболее востребованных смартфонов. Лидером в последнем летнем месяце стал Apple iPhone 6S. Эксперты отмечают сочетание качественного экрана и камеры с последовательно снижающейся стоимостью.
«Серебро» в этом списке досталось новому Samsung Galaxy J7 

14 августа 2017, 09:22
Цена разговора: Сибирские ученые выяснили, как мобильники влияют на строение клеток

Цена разговора: Сибирские ученые выяснили, как мобильники влияют на строение клеток

В Томском госуниверситете (ТГУ) в результате многочисленных опытов определили, что систематическое использование мобильного телефона влечет изменение структуры клеток. Особенно опасны такие устройства для женщин и представителей монголоидной расы, установили ученые этого вуза.
Некоторое время назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причислила 

23 июня 2017, 04:56
ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возбудить административное дело против LG по подозрению в координации цен на смартфоны. Об этом заявил замруководителя ведомства Андрей Цариковский в кулуарах Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.
Как отмечается, соответствующее решение примут в скором времени. 

18 мая 2017, 03:24
Компания LG назвала дату презентации флагманского смартфона G6

Компания LG назвала дату презентации флагманского смартфона G6

Согласно заявлению представителей южнокорейской компании LG, флагманский смартфон G6 будет представлен 26 февраля текущего года. Презентация гаджета состоится в Барселоне на выставке  MWC 2017. Потребителям обещано более комфортное использование смартфона и улучшенное качество мобильных игр.
Более удобным для использования LG 

19 января 2017, 05:45
LG выпустит 4 новых смартфона: X power, X mach, X max и X style

LG выпустит 4 новых смартфона: X power, X mach, X max и X style

Компания LG Electronics анонсировала 4 новых модели смартфонов серии Х. Поставки гаджетов начнутся в октябре.
Специалисты обращают внимание, что каждая из предлагаемых моделей получит определенные черты, которые отличают ее от других представителей данной серии. Одной из главных особенностей всех устройств 

17 июня 2016, 01:08
Компания LG анонсировала новую модель смартфона G4 Beat

Компания LG анонсировала новую модель смартфона G4 Beat

Официально представлена новинка от LG - смартфон G4s (на отдельных рынках аппарат выйдет в продажу в июле под названием G4 Beat). Данный гаджет – уменьшенная версия флагманского LG G4 с более скромной начинкой.

Экран G4s диагональю 5,2 дюйма, с 
9 июля 2015, 04:04
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