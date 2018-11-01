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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах. В Тольятти вернулись

В блогах. В Тольятти вернулись "лихие девяностые": начали сливать бензин из машин

Тольяттинец Михаил Михайлов пожаловался в "ФБ", что в Автоград вернулись "лихие девяностые". "Сегодня ночью у меня слили литров 20 бензина. В Тольятти это, похоже, превратилось в эпидемию, стал слышать постоянно. Купил пробку с замком. Кроме того, заливать топлива более 
1 ноября 2018, 09:50
В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

Гонка цен на старте. Магазины уже начали переписывать ценники на свои товары в сторону увеличения, но пока этот процесс идет завуалировано, чтобы не отпугивать покупателей. Впрочем, уже сейчас понятно, что очередные антироссийские санкции, которые могут быть приняты уже в ноябре, 
31 октября 2018, 09:49
Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен

Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен

Ожидание очередных антироссийских санкции, которые могут быть приняты в ноябре, заставляет магазины переписывать цены на свои товары в сторону увеличения. Многие продукты у крупных ритейлеров уже подорожали. Очередной скачок цен случится в начале 2019 года , когда ставка НДС вырастет 
25 октября 2018, 08:03
Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, 
11 октября 2018, 09:32
Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Не так давно агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран по доступности бензина. При этом речь шла не об абсолютной его стоимости, а о количестве топлива, которое граждане могут приобрести на среднюю зарплату. И если по цене литра Россия вошла в ТОП-10 
10 августа 2018, 07:18
Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области

Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области

Цены на бензин почти перестали ползти вверх в Самарской области, следует из отчета еженедельного мониторинга Самарастата. По информации ведомства, за прошлую неделю, со 2 по 9 июля, бензин АИ-98 в регионе подорожал на 0,8 процента, зато стоимость АИ-92, АИ-95 и 

10 июля 2018, 05:28
Что происходит с ценами на бензин

Что происходит с ценами на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании признался, что расстроен ростом цен на топливо и объяснил происходящее повышением стоимости нефти на мировом рынке, увеличением затрат на транспорт и девальвацией рубля. Напомним, ценники на автозаправках начали переписывать в конце 

22 июня 2018, 12:38
Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области

Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области

27-летний работник ликвидировал прорыв на линии.
11 апреля 2018, 11:42
При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области

При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области

В пятницу, 21 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе произошло крушение вертолета МИ-8 авиакомпании "Сокол", следовавшего в Новый Уренгой. Из 22 человек, находившихся на борту, погибло 19. Среди них и 51-летний Владимир Салов, житель поселка Осинки Безенчукского района Самарской области. У 
23 октября 2016, 08:07
Руководитель УФНС: «Основные налогоплательщики Самарской области - нефтяники и пивовары»

Руководитель УФНС: «Основные налогоплательщики Самарской области - нефтяники и пивовары»

291,1 миллиарда рублей отправила налоговая служба области в консолидированный бюджет в прошлом году. По объему сборов губерния заняла 2-е место в Поволжье после Татарстана. Тем не менее, можно было достичь показателя почти в 300 миллиардов. Об этом в эксклюзивном интервью 

22 мая 2014, 04:48
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