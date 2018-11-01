Российское правительство договорилось с нефтяниками о том, что они продолжат сдерживать цены на бензин, как минимум до конца года. Соответствующее соглашение было подписано накануне после двухчасового обсуждения проблемы.
"Если договоренности нарушит одна компания, нести ответственность будут все. Главный приоритет для правительства - защита внутреннего рынка", заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Напомним, бизнесмены и чиновники спорят по поводу ситуации на топливном рынке уже несколько месяцев. Летом крупные нефтяные компании, по требованию правительства , заморозили цены на своих заправках и сейчас оценивают потери внутри страны в 150 млрд рублей. При этом они получили сверхприбыль на внешнем рынке -и это главный аргумент тех, кто рост цен на бензин пытается сдержать.
На данный момент литр 95-го стоит в районе 43 рублей, солярка - чуть больше 45. А с 1 января в России акцизы на этот товар повысятся в полтора раза, плюс НДС увеличится с 18% до 20. В связи с этим бизнесмены попросили разрешить им увеличить цены на 5 рублей за литр. Не получилось. Премьер-министр Дмитрий Медведев даже пригрозил резким повышением пошлины на вывоз нефти за границу. И вот теперь договорились, что вернутся к обсуждению проблемы в начале 2019-го года. ТЕРРА следит за развитием событий.
|
В блогах. В Тольятти вернулись "лихие девяностые": начали сливать бензин из машин
Тольяттинец Михаил Михайлов пожаловался в "ФБ", что в Автоград вернулись "лихие девяностые". "Сегодня ночью у меня слили литров 20 бензина. В Тольятти это, похоже, превратилось в эпидемию, стал слышать постоянно. Купил пробку с замком. Кроме того, заливать топлива более …
|
1 ноября 2018, 09:50
|
В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин
|
31 октября 2018, 09:49
|
Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен
|
25 октября 2018, 08:03
|
Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего
Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, …
|
11 октября 2018, 09:32
|
Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина
|
10 августа 2018, 07:18
|
Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области
|
10 июля 2018, 05:28
|
Что происходит с ценами на бензин
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании признался, что расстроен ростом цен на топливо и объяснил происходящее повышением стоимости нефти на мировом рынке, увеличением затрат на транспорт и девальвацией рубля. Напомним, ценники на автозаправках начали переписывать в конце …
|
22 июня 2018, 12:38
|
Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области
|
11 апреля 2018, 11:42
|
При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области
|
23 октября 2016, 08:07
|
Руководитель УФНС: «Основные налогоплательщики Самарской области - нефтяники и пивовары»
|
22 мая 2014, 04:48