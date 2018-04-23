В Самарском академическом театре драмы почтили память его бывшего генерального директора и художественного руководителя Вячеслава Гвоздкова. Заслуженный деятель искусств России умер 21 января этого года, не дожив до своего дня рождения всего три месяца. 20 апреля ему мог исполниться 71 год. В пятницу в театре открылся бюст Вячеслава Алексеевича. За свою жизнь он поставил более 150 спектаклей в России и Европе и последние 23 года своей жизни отдал Самарскому театру драмы.
«Вячеслав Алексеевич был таким локомотивом для нашей культуры и для театра в первую очередь. Он ходил к большим руководителям, добивался, чтобы выделяли средства, чтоб организовывали поездки, гастроли, появлялись новые постановки», - отметил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.
«Репетировал он жёстко, но такой доброты человека, и такой заботы вообще о людях… Могу сказать, что таких людей очень мало в театре, которые озабочены не только самовыражением, а озабочены тем, как живут люди вокруг, достаток есть у них или нет, что у них с квартирой, с квадратными метрами - об этом он заботился», - вспоминает главный режиссёр САТД им. М. Горького Валерий Гришко.
|
«Золотая Маска» досталась автору костюмов театра-студии «Грань»
|
16 апреля 2018, 03:46
|
Память погибших в Кемерово почтит Тольятти
|
28 марта 2018, 11:00
|
Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре
|
21 марта 2018, 10:09
|
Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре
|
14 марта 2018, 03:18
|
Московский театр «Современник» покажет 2 спектакля на гастролях в Самаре
|
7 марта 2018, 12:19
|
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании ГУВД
|
12 февраля 2018, 11:59
|
В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены
В Германии обнаружена нетронутая часть Берлинской стены. О находке сообщил историк-краевед Кристиан Борман. 80-метровый фрагмент знаменитого сооружения попался на глаза исследователя в лесополосе в столичном округе Панков между городскими районами Шенхольц и Райниккендорф.
Борман пояснил, что найденный фрагмент стены …
|
24 января 2018, 10:38
|
Прощание с Вячеславом Гвоздковым состоится 23 января
В Самаре во вторник, 23 января, состоится прощание с Вячеславом Гвоздковым. Как уже сообшала «ТЕРРА», известный театральный режиссер, поставивший более 150 спектаклей, гендиректор Самарского театра драмы имени Горького скоропостижно скончался 21 января в возрасте 70 лет.
«Гражданская панихида состоится …
|
22 января 2018, 10:07
|
В Самаре умер Вячеслав Гвоздков
Сегодня, 21 января, в Самаре скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков. Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор «Парк Гагарина» Сергей Курт-Аджиев.
Гвоздков родился в 1947 году в городе Сливен (Болгария). Поставил более 150 спектаклей в России и …
|
21 января 2018, 03:37
|
В Самаре состоялась премьера спектакля «Побег из Шоушенка»
|
6 октября 2015, 11:17
|
Репертуар самарского драмтеатра хотят взять под общественный контроль
Ситуация в Самарском академическом театре драмы снова вызвала бурные дискуссии. На очередном заседании комитета Губернской думы по культуре, спорту и молодежной политике депутаты сначала обсудили итоги контрольных мероприятий в учреждении культуры. Среди серьезных замечаний - перенос запланированной премьеры спектакля «Побег …
|
18 сентября 2015, 11:52