В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании ГУВД 10 февраля жители Самарской области почтили память правоохранителей, погибших во время пожара в здании областного ГУВД. Напомним, трагедия произошла 19 лет назад. Кадры, снятые съемочной группой «ТЕРРЫ» в 1999 году, облетели весь мир и были показаны даже на CNN. Огонь …