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«Золотая Маска» досталась автору костюмов театра-студии «Грань»

«Золотая Маска» досталась автору костюмов театра-студии «Грань»

В Самарскую область с церемонии награждения премией «Золотая Маска - 2018» возвращается новокуйбышевский театр-студия «Грань». Лауреатом XXVI российской национальной театральной премии «Золотая 
16 апреля 2018, 03:46
Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Тольятти в среду, 28 марта, почтит память погибших в Кемерово. В мэрии Автограда назвали мемориальные места.

«Тольяттинцы могут почтить память погибших у монумента Признание в любви возле дворца бракосочетания в Автозаводском районе (улица Революционная, 25), у Обелиска Славы на 
28 марта 2018, 11:00
Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре

Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре

В Самаре обсудили реконструкцию академического театра драмы имени Горького. 20 марта его посетил замминистра культуры РФ Николай Малаков. На состоявшемся позже совещании вице-премьер Ольга Голодец, прибывшая в Самару с рабочим визитом, 
21 марта 2018, 10:09
Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

В Самаре увековечили память почетного жителя города Владимира Золотарева. Его не стало в ноябре прошлого года на 82 году жизни. Много лет Владимир Иванович посвятил развитию столицы нашего региона. С 1984 по 91-ый годы он был первым секретарем Куйбышевского горкома 

14 марта 2018, 03:18
Московский театр «Современник» покажет 2 спектакля на гастролях в Самаре

Московский театр «Современник» покажет 2 спектакля на гастролях в Самаре

В Самару приехали на гастроли артисты московского театра «Современник». Они покажут на сцене Самарского академического театра оперы и балета два спектакля. 7 марта - «Не становись чужим» (16+) нобелевского лауреата Гарольда Пинтера – история «странного, жестокого и смешного семейства», главу 

7 марта 2018, 12:19
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании ГУВД

В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании ГУВД

10 февраля жители Самарской области почтили память правоохранителей, погибших во время пожара в здании областного ГУВД. Напомним, трагедия произошла 19 лет назад. Кадры, снятые съемочной группой «ТЕРРЫ» в 1999 году, облетели весь мир и были показаны даже на CNN. Огонь 

12 февраля 2018, 11:59
В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены

В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены

В Германии обнаружена нетронутая часть Берлинской стены. О находке сообщил историк-краевед Кристиан Борман. 80-метровый фрагмент знаменитого сооружения попался на глаза исследователя в лесополосе в столичном округе Панков между городскими районами Шенхольц и Райниккендорф.

Борман пояснил, что найденный фрагмент стены 
24 января 2018, 10:38
Прощание с Вячеславом Гвоздковым состоится 23 января

Прощание с Вячеславом Гвоздковым состоится 23 января

В Самаре во вторник, 23 января, состоится прощание с Вячеславом Гвоздковым. Как уже сообшала «ТЕРРА», известный театральный режиссер, поставивший более 150 спектаклей, гендиректор Самарского театра драмы имени Горького скоропостижно скончался 21 января в возрасте 70 лет.

«Гражданская панихида состоится 
22 января 2018, 10:07
В Самаре умер Вячеслав Гвоздков

В Самаре умер Вячеслав Гвоздков

Сегодня, 21 января, в Самаре скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков. Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор «Парк Гагарина» Сергей Курт-Аджиев.
Гвоздков родился в 1947 году в городе Сливен (Болгария). Поставил более 150 спектаклей в России и 
21 января 2018, 03:37
В Самаре состоялась премьера спектакля «Побег из Шоушенка»

В Самаре состоялась премьера спектакля «Побег из Шоушенка»

В самарской драме большая премьера. Впервые в России на театральных подмостках спектакль «Побег из Шоушенка» по мотивам культового произведения Стивина Кинга. 20 лет назад эту книгу экранизировал американский кинорежиссер Фрэнк Дарабонт, а теперь сценическая постановка прошла с аншлагом в Самаре. 
6 октября 2015, 11:17
Репертуар самарского драмтеатра хотят взять под общественный контроль

Репертуар самарского драмтеатра хотят взять под общественный контроль

Ситуация в Самарском академическом театре драмы снова вызвала бурные дискуссии. На очередном заседании комитета Губернской думы по культуре, спорту и молодежной политике депутаты сначала обсудили итоги контрольных мероприятий в учреждении культуры. Среди серьезных замечаний - перенос запланированной премьеры спектакля «Побег 
18 сентября 2015, 11:52
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