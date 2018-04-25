24 апреля в Самарской области произошло очередное ЧП на железной дороге. В 17:25 на 1191 км железной дороги, на пикете № 9 под колесами грузового поезда оказался 85-летний мужчина. По данным транспортной прокуратуры, произошел несчастный случай. Пожилой человек переходил пути прямо перед приближающимся составом. Родственники пытались его окрикнуть, но он их не услышал.
Известно, что погибший мужчина приехал в гости к родственникам из Ростовской области, сообщает КТВ-Луч.
Напомним, что недавно случилась еще одна трагедия. В Похвистневском районе на рельсах было найдено тело пенсионера. У него были отрезаны голова и ноги. Правоохранители предполагают, что погибший предпринял неудачную попытку проползти под составом.
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