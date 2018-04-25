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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео

Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео

В Самарской области ураганным ветром сорвало крышу с действующего Дома культуры в селе Боровка Сергиевского района. Это произошло 22 апреля. По данным оперативных служб, площадь снесенной сильным ветром кровли составила 400 квадратных метров. Видео происшествия появилось в Сети. Сильный ветер 
24 апреля 2018, 06:31
Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области

Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области

22 апреля стало известно о смертельном ЧП в Похвистневском районе Самарской области. Около 18:15 на железнодорожных путях около станции Похвистнево было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Погибшего переехал поезд. Ему отрезало ноги и голову.

Обстоятельства происшествия выясняются. В частности, специалисты 
23 апреля 2018, 11:24
Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

20 апреля около 15:00 в самарском ТЦ «Вива Лэнд» произошло ЧП. Оттуда пришлось экстренно эвакуировать всех посетителей.

На третьем этаже здания заблокировалась дверь. Кроме того, многие почувствовали запах гари. Потом 
20 апреля 2018, 05:39
Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары

Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары

18 апреля ЧП случилось на одной из турбаз в Самарской области. В протоке Тушинская Воложка около острова Быстренький был обнаружен труп неизвестного мужчины. Спасатели доставили сотрудников МВД к месту трагедии.

Погибший был извлечен из воды и доставлен на Центральную спасательную станцию 

19 апреля 2018, 08:10
Частный дебаркадер, который снесло ледоходом в Самаре, был установлен незаконно

Частный дебаркадер, который снесло ледоходом в Самаре, был установлен незаконно

16 апреля ледоход на Волге обернулся инцидентом. Около 16:20 движущиеся массы сорвали два дебаркадера, которые были зашвартованы в районе плавательного бассейна ЦСК ВВС. Они поплыли вниз по течению реки. Спустя некоторое время их отбуксировали в безопасное место с помощью теплоходов.

Тем 

17 апреля 2018, 08:15
Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

В Самаре после пожара в подвале дома на Мехзаводе найден мертвым неизвестный мужчина. ЧП произошло в ночь на 5 апреля. Пожарные получили вызов в 2:38. В подвале дома на улице 15 квартал горели вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 
5 апреля 2018, 12:19
Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

14 марта в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2104 ехал по трассе Рождествено - Новинки - Торновое в сторону Рождествено. На 2-м километре дороги водитель не справился с управлением - и его машина съехала в 

15 марта 2018, 02:56
Полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты в Сызрани

Полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты в Сызрани

Сызранские транспортные полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег. К ним поступило сообщение о том, что у одного из пассажиров поезда «Тында-Кисловодск» пропали с банковской карты 38 тысяч рублей.

Правоохранители быстро разобрались в деталях этого преступления. Под подозрение попал 24-летний мужчина, ехавший 

20 февраля 2018, 08:34
В Самарской области девочка разбила голову, упав с верхней полки в вагоне поезда

В Самарской области девочка разбила голову, упав с верхней полки в вагоне поезда

12 февраля в Самарской области произошло ЧП на железной дороге. На перегоне Грачевка-Спиридоновка в одном из вагонов поезда, ехавшего из Оренбурга в Москву, с верхней полки упала 7-летняя девочка. При каких обстоятельствах ребенок сорвался вниз, пока выясняется.

Экипаж состава 
13 февраля 2018, 08:52
Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается

Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается

Прибытие железнодорожного передвижного выставочно-лекционного комплекса откладывается. Состав должен был прибыть в наш регион 8 февраля, однако этого не произошло. Задержка связана с техническими причинами.

ПВЛК должен был находиться в Самарской области с 8 по 11 февраля. В его графике были запланированы 

8 февраля 2018, 10:49
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