Под Самарой на железной дороге погиб 16-летний подросток. Поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку в наушниках. Трагедия произошла 6 декабря около 10:30 на станции Липяги. По данным следователей, погибший пешеход - житель Новокуйбышевска. Школьник попал под колеса локомотива №4302. Он скончался на месте от полученной смертельной травмы.
«Погибший в составе группы школьников с сопровождением учителя возвращался с экскурсии. В тот момент, когда группа сошла с электрички и ожидала, когда проедет встречный локомотив, погибший стал переходить через железнодорожные пути. Поскольку он находился в наушниках и слушал громкую музыку, то приближение поезда и окриков его товарищей и учителя не услышал», - сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
По факту гибели школьника проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
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