В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка, который был найден с простреленной головой в одном из домов Кировского района. Трагедия случилась на улице Минской. Как уже сообщала «ТЕРРА», тело подростка обнаружили в одной из квартир вечером в понедельник, …