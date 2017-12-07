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Материалы по теме:

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка, который был найден с простреленной головой в одном из домов Кировского района. Трагедия случилась на улице Минской. Как уже сообщала «ТЕРРА», тело подростка обнаружили в одной из квартир вечером в понедельник, 
5 декабря 2017, 04:29
В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире

В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире

В Самаре устанавливаются обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Его тело нашли вечером в понедельник, 4 декабря, в одном из домов Кировского района. На голове погибшего обнаружено огнестрельное ранение. Здание, в квартире которого находилось тело подростка, расположено на улице Минской, передает 
5 декабря 2017, 12:35
У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина

У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина

На железной дороге в районе Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают. Трагедия случилась 2 декабря около двух часов дня.  Проводится проверка.

«На перегоне Чапаевск - Томылово грузовым поездом смертельно травмирован 

4 декабря 2017, 02:36
В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель автомобиля «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода. ДТП произошло в Кировском районе города в воскресенье, 3 декабря.

«3 декабря 2017 года в 18:30 у дома №22 на Красноглинском шоссе в Кировском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом. Как 

4 декабря 2017, 10:55
В Самаре школьника ранило взрывом петарды

В Самаре школьника ранило взрывом петарды

В Самаре в руке школьника взорвалась петарда. Инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, в Кировском районе Самары. На улице Дальневосточной раздался хлопок. Его услышали сотрудники Росгвардии сержант полиции  Иван Юдин и младший сержант полиции Алексей Галкин. Они увидели дым, а 

15 ноября 2017, 12:17
Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Инженеры из Германии разработали концепт поезда будущего с тренажерным залом и видеоиграми. Таким путем они хотят представить альтернативу беспилотным авто, рассказывает Engadget.
В двухэтажных вагонах поезда, который именуется Idea Train, будут тренажеры и беговые дорожки, а также оборудуют пространство для 

14 ноября 2017, 05:42
В Жигулевске 16-летний школьник украл у пенсионерки кухонный гарнитур

В Жигулевске 16-летний школьник украл у пенсионерки кухонный гарнитур

В Жигулевске 16-летний школьник стал подозреваемым в краже. Его задержали полицейские.

За помощью к стражам порядка обратилась пенсионерка. 62-летняя женщина заявила о краже кухонного гарнитура. Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей. Инцидент произошел в доме на улице Никитинской. Сотрудники мебельной 

7 ноября 2017, 11:12
СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром

СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром

Во Владимирской области произошло крупное ДТП – автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. По данным отечественных СМИ, речь может идти о 20 погибших. Согласно предварительной информации, трагедия случилась по причине поломки автобуса «Mercedes». В момент столкновения он оказался на 

6 октября 2017, 10:11
Поезд «Самара-Нижневартовск» ночью сбил пенсионера под Екатеринбургом

Поезд «Самара-Нижневартовск» ночью сбил пенсионера под Екатеринбургом

В ночь с 29 на 30 сентября, на железнодорожной станции Кольцово под Екатеринбургом пассажирский поезд «Самара – Нижневартовск» насмерть сбил 61-летнего мужчину. Как передает «Наша газета», трагедия случилась в 1:05 ночи.
 
По предварительной информации, машинист применил экстренное торможение, 
1 октября 2017, 02:17
Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

В Самаре полицейские раскрыли кражу сигарет в микрорайоне Волгарь. 350 пачек были похищены из магазина на улице Осетинской. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Работники точки рассказали, что обнаружили пропажу в середине мая. Силовики просмотрели видео, снятое камерами наблюдения. Выяснилось, 

7 июня 2017, 09:29
В Чапаевске безработный с ножом напал на ребенка и отобрал телефон

В Чапаевске безработный с ножом напал на ребенка и отобрал телефон

Сегодня, 5 ноября, стало известно о задержании полицейскими Чапаевска местного 21-летнего безработного, которого подозревают в совершении разбойного нападения на школьника.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в дежурную часть Отдела полиции по Чапаевску позвонили врачи из местной горбольницы. Они сообщали, 

5 ноября 2016, 01:01
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