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В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»
Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки …
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30 декабря 2017, 07:01
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Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом
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30 декабря 2017, 06:42
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Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели
В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал …
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30 декабря 2017, 04:22
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В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника
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30 декабря 2017, 03:36
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В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой
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28 декабря 2017, 10:50
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В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»
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27 декабря 2017, 09:27
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Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились …
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27 декабря 2017, 09:09
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На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака
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21 декабря 2017, 09:39
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В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура
Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и …
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1 мая 2017, 09:08
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Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото
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31 октября 2016, 10:38
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Самосвал опрокинулся на мосту самарской обводной дороги
Вчера, 16 сентября, на мосту самарской обводной дороги около поселка Алексеевка произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как пишут в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», здесь при неустановленных пока обстоятельствах опрокинулся тяжелый самосвал.
Машина на продолжительное время …
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17 сентября 2016, 06:15
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Под Самарой в ДТП на обводной дороге ранены 3 человека
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17 декабря 2015, 01:30