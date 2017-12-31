4
31
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           8888888b.    .d8888b.                    d8888   .d8888b.    .d8888b.  
           888  "Y88b  d88P  Y88b                  d88888  d88P  Y88b  d88P  Y88b 
           888    888         888                 d88P888  888                888 
 888  888  888    888       .d88P   .d88b.       d88P 888  888d888b.        .d88P 
 888  888  888    888   .od888P"   d8P  Y8b     d88P  888  888P "Y88b   .od888P"  
 Y88  88P  888    888  d88P"       88888888    d88P   888  888    888  d88P"      
  Y8bd8P   888  .d88P  888"        Y8b.       d8888888888  Y88b  d88P  888"       
   Y88P    8888888P"   888888888    "Y8888   d88P     888   "Y8888P"   888888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»

В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»

Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
 
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки 
30 декабря 2017, 07:01
Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом

Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом

Необычное автопроисшествие произошло в Тольятти в ночь пятницы на субботу, с 29 на 30 декабря. На улице Карла Маркса, в районе Центрального парка, автомобиль ВАЗ-2110 врезался в столб.
 
По словам очевидцев, водитель, видимо не справился с управлением и спикировал 
30 декабря 2017, 06:42
Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели

Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели

В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
 
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал 
30 декабря 2017, 04:22
В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

Вчера, 29 декабря, около 19:15 в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, напротив дома № 76 по улице Советской водитель трамвая сбил 15-летнего подростка. Школьник пытался перебежать 
30 декабря 2017, 03:36
В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой

В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой

В Сызрани семья с детьми не могла попасть домой. Пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошел по адресу: Нефтебазная, 3.

«Дети 12 и семи лет после школы пошли гулять на улицу и, вероятно, потеряли ключи. Когда пришли взрослые, у них ключей от квартиры 

28 декабря 2017, 10:50
В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре вечером во вторник, 26 декабря, произошла жуткая авария на «Раките». По словам очевидцев, спасателям буквально пришлось «вырезать» водителя из попавшей в ДТП «Гранты». По данным МЧС, в 19:41 на пересечении Ракитовского шоссе с улицей Первой Малой, недалеко от 
27 декабря 2017, 09:27

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились 

27 декабря 2017, 09:09
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 

21 декабря 2017, 09:39
В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и 
1 мая 2017, 09:08
Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Сегодня, 31 октября, под Самарой на 5-м километре Южно-обводной дороги, около ОАО «Коттедж», произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в припаркованную на обочине маршрутку ГАЗЕЛЬ въехал КАМАЗ.

От столкновения микроавтобус съехал в 
31 октября 2016, 10:38
Самосвал опрокинулся на мосту самарской обводной дороги

Самосвал опрокинулся на мосту самарской обводной дороги

Вчера, 16 сентября, на мосту самарской обводной дороги около поселка Алексеевка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как пишут в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», здесь при неустановленных пока обстоятельствах опрокинулся тяжелый самосвал.

Машина на продолжительное время 
17 сентября 2016, 06:15
Под Самарой в ДТП на обводной дороге ранены 3 человека

Под Самарой в ДТП на обводной дороге ранены 3 человека

В среду, 16 декабря, произошло ДТП на обводной дороге Самары на территории Волжского района. На 44-м километре трассы столкнулись «Лада Калина» и «Шевроле Нива». Предполагаемый виновник – 48-летний водитель вазовской легковушки. Он ехал в сторону Алексеевки. Предположительно, в плохих погодных 
17 декабря 2015, 01:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх