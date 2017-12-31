Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом Необычное автопроисшествие произошло в Тольятти в ночь пятницы на субботу, с 29 на 30 декабря. На улице Карла Маркса, в районе Центрального парка, автомобиль ВАЗ-2110 врезался в столб.



По словам очевидцев, водитель, видимо не справился с управлением и спикировал …