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Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста
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3 февраля 2017, 07:08
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Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста
В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».
«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.
Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов …
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3 февраля 2017, 09:54
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Появилось видео с новой самарской улицей
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31 января 2017, 03:22
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Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года
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25 января 2017, 03:18
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В Самаре на два месяца усилят меры безопасности
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17 января 2017, 03:12
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Здание «Шипки» в Самаре купила женщина из Ульяновска
Сегодня стало известно о продаже здания кинотеатра «Шипка». Победителем аукциона стала Елена Еремина из Ульяновска, представляющая компанию «РСК Групп», сообщает «Волга-Ньюс». Женщина приобрела объект за 43,4 млн рублей.
«Шипка» находилась в ведении общества с ограниченной ответственностью «Премьер», однако …
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16 января 2017, 04:44
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Кинотеатр «Шипка» в Самаре может подешеветь вдвое
Кинотеатр «Шипка» может подешеветь вдвое. В Самаре объявлен новый аукцион по продаже заброшенного здания на улице Стара-Загора. Его владелец - компания «Премьера» - намерена реализовать объект посредством публичного предложения. Согласно сообщению с портала единого федерального реестра сведений о банкротстве, стартовая …
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24 октября 2016, 04:57
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В Самаре в «Амбаре» открыли кинотеатр
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1 сентября 2016, 11:07
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За реставрацию памятника «Фабрика-кухня» заплатят 580 млн рублей
Федеральное государственное казенное учреждение "Центрреставрация" объявило тендер на проведение ремонтных и реставрационных работ на самарском объекте культурного наследия «Фабрика-кухня завода имени Масленникова». Цена контракта - 580 млн рублей. Эти средства потратят на первоочередные противоаварийные мероприятия, инъектирование и армирование кладки стен, …
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2 августа 2016, 03:32
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Благотворительный концерт Владимира Аветисяна и группы «D’Black Blues Orchestra» в поддержку фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»
Во вторник, 28 июня, в 19:00 на Некрасовском спуске самарской набережной выступит известный блюзовый коллектив «D’Black Blues Orchestra», возглавляемый Владимиром Аветисяном. Концерт пройдёт в поддержку фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».
В 2015 году в рамках фестиваля на …
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21 июня 2016, 01:03
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Самарская публичная библиотека открывается после ремонта
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6 июня 2016, 10:44
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В Самаре снова ремонтируют Дом Курлиной
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6 июня 2016, 09:51