Сегодня по решению суда под домашний арест до 16 июля взят депутат Красноярского района Егор Важов. Народного избранника подозревают в растрате и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в период с июля 2014 года по май 2015-го он, будучи директором «Многофункционального межпоселкового центра социально-экономического развития», заключил фиктивные сделки с компаниями «Стройкомплекс» и «Бизнес Право» и присвоил себе более 1,5 млн рублей. Кроме того, парламентарий купил на деньги юрлица, которое возглавлял, землю для семейного отдыха. В основу уголовного дела легла проверка прокуратуры Красноярского района. Расследованием занимается следственный комитет региона.
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Депутат Красноярского района стал фигурантом уголовного дела
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В Самарской области глава поселения избил депутата
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5 августа 2016, 05:48
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Прокуратура пытается оспорить оправдательный приговор бывшему замглавы Похвистнево
Надзорное ведомство направило в Самарский областной суд апелляционную жалобу на приговор Николаю Вазлеву. В конце июня Похвистневский районный суд оправдал высокопоставленного чиновника. Служители Фемиды посчитали: он не виноват в злоупотреблении должностными полномочиями на посту заместителя мэра, присвоении и растрате бюджетных …
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14 июля 2016, 09:35
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В Самарской области депутат подозревается в хищении 10 млн рублей
Сегодня, 20 мая, следственный комитет региона сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении фермера - депутата райцентра Хворостянского района. По мнению силовиков, мужчина незаконно получил 10 миллионов рублей на развитие животноводческой фермы. Согласно материалам дела, три года назад он направил …
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20 мая 2016, 12:47
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В Похвистнево вице-мэр Николай Вазлёв предстанет перед судом за растрату
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3 марта 2016, 10:03
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Вице-мэр Похвистнево предстанет перед судом
Вице-мэру города Похвистнево Николаю Вазлёву предъявили обвинение сразу в трех преступлениях - злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и растрате, а также выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия, в период с мая 2013 года по июнь 2014-го …
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4 февраля 2016, 05:05