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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

«Автовокзалы» прессуют самарскую мэрию: у чиновников хотят отнять 3,2 млн рублей

«Автовокзалы» прессуют самарскую мэрию: у чиновников хотят отнять 3,2 млн рублей

Стал известен предмет судебного спора самарской мэрии и «Евразийской корпорации автовокзалов». Юристы этой компании считают, что администрация города обогатилась за их счет. Бизнесмены требуют взыскать с чиновников почти 3 миллиона 200 тысяч рублей. Из них 2,3 млн - сумма, которую 

22 июня 2017, 03:52
Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей

Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей

В Самаре направлено в суд уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Подозреваемый – безработный, ранее не судимый 45-летний мужчина. Силовики задержали его в апреле. Это произошло сразу после того, как мигрант, проживающий в Самаре по временной регистрации, передал подозреваемому 160 

22 июня 2017, 10:15
Водитель

Водитель "скорой", зарубивший свою возлюбленную топором, отправится за решетку

Самарский областной суд вынес приговор 41-летнему Сергею Молеву. По версии следствия, в октябре прошлого года он зарубил свою возлюбленную торопом во время внезапно возникшей ссоры. Свидетелем преступления стал 15-летний сын погибшей. О том, что юноша находится в квартире подсудимый не 
21 июня 2017, 09:16
В Самаре у «Новикомбанка» хотят отнять полмиллиарда рублей

В Самаре у «Новикомбанка» хотят отнять полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» Юлия Жаркова в суде добивается возврата из «Новикомбанка» 487 миллионов рублей. Деньги были переведены финансовой организации в июне 2015 года в рамках дела о банкротстве тольяттинского предприятия. Теперь эту сделку хотят оспорить в арбитражном суде Самарской 

21 июня 2017, 12:10
Депутата Госдумы из Самарской области Михаила Дегтярева не пустили в Германию

Депутата Госдумы из Самарской области Михаила Дегтярева не пустили в Германию

Депутату Госдумы из Самарской области Михаилу Дегтяреву отказали во въезде в Германию. Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи накануне собирался участвовать во встрече россиийской парламентской делегации с руководством Международного паралимпийского комитета. Пять депутатов Госдумы были 

10 марта 2017, 12:50
Депутат Красноярского района стал фигурантом уголовного дела

Депутат Красноярского района стал фигурантом уголовного дела

Речь идет о депутате Егоре Важове. Дело возбуждено следственным комитетом региона по статье «растрата». По версии следствия, в 2014-ом и 2015-ом годах некоммерческая организация, которую возглавляет народный избранник, получила бюджетные субсидии и заключила три фиктивных договора на общую сумму более 

4 октября 2016, 07:14
В Самарской области глава поселения избил депутата

В Самарской области глава поселения избил депутата

Следственный комитет начал проверку по факту избиения депутата Камышлинского района Ильдара Шарафутдинова. По предварительным данным, накануне в сельской администрации руку на народного избранника поднял глава поселения Ермаково Расих Габидуллин. Причем, произошло это якобы во время собрания представителей населенного пункта. Что 

5 августа 2016, 05:48
Прокуратура пытается оспорить оправдательный приговор бывшему замглавы Похвистнево

Прокуратура пытается оспорить оправдательный приговор бывшему замглавы Похвистнево

Надзорное ведомство направило в Самарский областной суд апелляционную жалобу на приговор Николаю Вазлеву. В конце июня Похвистневский районный суд оправдал высокопоставленного чиновника. Служители Фемиды посчитали: он не виноват в злоупотреблении должностными полномочиями на посту заместителя мэра, присвоении и растрате бюджетных 
14 июля 2016, 09:35
В Самарской области депутат подозревается в хищении 10 млн рублей

В Самарской области депутат подозревается в хищении 10 млн рублей

Сегодня, 20 мая, следственный комитет региона сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении фермера - депутата райцентра Хворостянского района. По мнению силовиков, мужчина незаконно получил 10 миллионов рублей на развитие животноводческой фермы. Согласно материалам дела, три года назад он направил 

20 мая 2016, 12:47
В Похвистнево вице-мэр Николай Вазлёв предстанет перед судом за растрату

В Похвистнево вице-мэр Николай Вазлёв предстанет перед судом за растрату

В Самарской области направлено в суд уголовное дело первого заместителя главы города Похвистнево. Николай Вазлёв, по версии следствия, злоупотреблял полномочиями, причастен к многомиллионной растрате, а также обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинительное заключение утвердила Похвистневская межрайонная 
3 марта 2016, 10:03
Вице-мэр Похвистнево предстанет перед судом

Вице-мэр Похвистнево предстанет перед судом

Вице-мэру города Похвистнево Николаю Вазлёву предъявили обвинение сразу в трех преступлениях - злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и растрате, а также выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, в период с мая 2013 года по июнь 2014-го 
4 февраля 2016, 05:05
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