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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Тольяттинская прокуратура хочет взыскать деньги с виновника крупного ДТП, которое произошло зимой. 15 января пьяный водитель за рулем «Лады Гранты» двигался по улице Мичурина. Мужчина шел с превышением скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил двоих 
22 июня 2018, 03:18
Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Жуткий случай произошел 21 июня в Красноглинском районе Самары Примерно в 9 часов вечера 69-летняя женщина пришла домой сильно пьяной. По неизвестной причине она начала бить 5-летнюю девочку. Ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь. После этого женщина 

22 июня 2018, 11:39
Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой 
21 июня 2018, 09:56
Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.

Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника 
19 июня 2018, 12:59
Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении законодательства

Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении законодательства

Мэрия Самары не размещает на своем официальном сайте необходимую информацию. Городская прокуратура уличила администрацию в нарушении действующего законодательства. В частности, в результате проверки на портале не удалось обнаружить сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, 

18 июня 2018, 09:01
Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры

Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры

В Тольятти по требованию прокуратуры сняли с должности руководителя управления физической культуры и спорта мэрии города Александра Герунова. Надзорное ведомство выяснило, что 38-летний чиновник не подходит на пост «из-за недостаточности стажа работы по специальности». При этом он был назначен в 

15 июня 2018, 05:26
В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

Прокуратура Исаклинского района Самарской области провела проверку в одной из местных школ. В надзорное ведомство поступила информация о том, что преподаватель физкультуры в 2017 году неоднократно являлся в учебное заведение в нетрезвом виде. Однако руководство школы на это никак не 
6 июня 2018, 10:18
6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре

6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре

В воскресенье, 3 июня, произошло ЧП. В поселке Толевый Железнодорожного района города погиб 6-летний мальчик.

Отец обнаружил ребенка утром в постели без сознания. Мужчина сразу обратился за помощью медиков, но они не смогли спасти пострадавшего.

Что стало причиной 
4 июня 2018, 04:02
Бывшего нефтегорского депутата будут судить за растрату

Бывшего нефтегорского депутата будут судить за растрату

Прокуратура Нефтегорского района утвердила обвинительное заключение по делу о растрате и присвоении бюджетных денег. Фигурантом по нему проходит бывший депутат местного собрания представителей и экс-директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района «Содействие» 40-летний Владислав Плаксин.

По версии следствия, мужчина, занимавший 

8 февраля 2018, 05:04
В Самаре экс-депутат Егор Важов осужден за растрату и злоупотребление полномочиями

В Самаре экс-депутат Егор Важов осужден за растрату и злоупотребление полномочиями

В Самаре вынесен приговор по делу Егора Важова, бывшего депутата заксобрания Красноярского района, директора АНО «Многофункциональный межпоселковый центр социально-экономического развития Красноярского района Самарской области». Он признан виновным в присвоении и растрате вверенного имущества и злоупотреблениях полномочиями. Сумма ущерба превысила 1,5 

24 января 2018, 05:29
В самарской школе выявлен факт растраты денег родителей

В самарской школе выявлен факт растраты денег родителей

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту растраты в 166-й школе, которая расположена в Советском районе, денег родителей учащихся. Сумма ущерба – более 230 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. Надзорное ведомство провело  проверку, по результатам которой 
23 января 2018, 09:46
Директора МФПМП «Содействие» в Нефтегорском районе подозревают в растрате

Директора МФПМП «Содействие» в Нефтегорском районе подозревают в растрате

На директора «Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района Самарской области «Содействие» (МФПМП «Содействие») завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества», сообщили в СУ СК России по Самарской области.  

Согласно материалам следователей, преступление было совершено в прошлом 

19 октября 2017, 10:45
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