Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
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