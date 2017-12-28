В Самаре полицейские раскрыли убийство 38-летнего горожанина в Промышленном районе. Самарец был убит, пытаясь защитить свою родственницу от ее сожителя. Трагедия произошла в воскресенье, 24 декабря, в квартире дома на улице Фадеева. В одной из комнат был найден труп мужчины с ножевым ранением. Также в помещении находились родственница убитого и ее сожитель, который пытался скрыться, но не смог. Полицейские его задержали. Опросив местных жителей, полицейские восстановили картину произошедшего. Женщина обратилась к своему родственнику с просьбой, чтобы он помог ей успокоить пьяного сожителя. Между мужчинами вспыхнул конфликт.
«Во время конфликта нарушитель спокойствия схватил нож и ударил им своего оппонента. Причиненное ранение оказалось серьезным. Пострадавший скончался на месте происшествия. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления. По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемый арестован. По сведениям силовиков, несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за кражу.
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