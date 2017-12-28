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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти раскрыто убийство пожилой женщины. По предварительной версии, пьяная дочь убила свою мать, ударив ее по голове. Подозреваемая задержана и дала признательные показания.

Полицейские получили информацию, что в квартире дома по Ленинскому проспекту найден труп 81-летней хозяйки жилья. 
26 декабря 2017, 10:40
СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского

СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского

Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
Как сообщается, Алханишвили был убит на прошлой неделе в Стамбуле возле одного из ресторанов. По существующей 

25 декабря 2017, 05:30
704 полицейских будут охранять самарцев в новогоднюю ночь

704 полицейских будут охранять самарцев в новогоднюю ночь

В Самарской области в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 запланировано проведение почти двух сотен массовых мероприятий, которые, по оценке МВД, могут посетить порядка 40 тысяч человек. В новогоднюю ночь охранять порядок во время праздничных гуляний 

22 декабря 2017, 02:42
В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске 20-летняя девушка заказала нападение на своего отчима подростку и его 25-летнему приятелю. В итоге мужчину забили насмерть. Теперь падчерица жертвы и нанятые ею «каратели» предстанут перед судом.

Согласно материалам дела, избиение отчима девушка заказала, так как испытывала к нему 

22 декабря 2017, 01:30
В Самаре молодой водитель на «пятнадцатой» разбил Logan и Land Cruiser

В Самаре молодой водитель на «пятнадцатой» разбил Logan и Land Cruiser

В Самаре полицейские устанавливают обстоятельства массового ДТП. Молодой водитель на «пятнадцатой» разбил Logan и Land Cruiser. Авария произошла в среду, 13 декабря, на Самарском шоссе в Куйбышевском районе. Управлял автомобилем «ВАЗ-2115» 26-летний парень. Он ехал со стороны улицы Белорусской.
15 декабря 2017, 09:35
В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

В Самаре Куйбышевский районный суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова. Перед служителями Фемиды предстали исполнитель Денис Ковергин и Радик Хайретдинову, который согласно материалам уголовного дела, причастен к незаконному обороту оружия.  Напомним, бизнесмен был найден мертвым на своем катере на 

14 декабря 2017, 04:32
В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками

В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками

В Самаре полицейские нашли в квартире 37-летнего горожанина шкаф с наркотиками. Мужчину задержали на улице Стара-Загора в ходе операции, проведенной сотрудниками МВД из управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики нашли у мужчины вещество серо-белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что 

13 декабря 2017, 01:17
В Тольятти братья задержаны по подозрению в серии автокраж

В Тольятти братья задержаны по подозрению в серии автокраж

В Тольятти полицейские задержали подозреваемых в серии автокраж – братьев 1990 года рождения. Они, по данным силовиков, могут быть причастны, как минимум к двум похищениям автомобилей. Одно было совершено в июле 2017 года. Преступники украли с неохраняемой парковки на Южном 

12 декабря 2017, 11:29
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