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Приключения «Гиппократа»: самарский производитель настоек избежал банкротства
Федеральной налоговой службе не удалось обанкротить самарское предприятие «Гиппократ» - одно из крупнейших в России производителей по выпуску спиртовых настоек. Областной арбитражный суд отказался вводить процедуру наблюдения в отношении компании и прекратил производство по делу. Иск о несостоятельности «Гиппократа» налоговики …
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6 июня 2018, 01:28
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Странные «движения» вокруг «Родника»
Самарская компания «Актив» - один из совладельцев комбината «Родник» - попытается вернуть в регион 1 миллиард рублей. Акционерное общество обратилось в областной арбитражный суд с иском признать недействительным договор уступки прав требования, заключенный между «Родником» и мордовской фирмой «РегионСтройИнком». Кроме …
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6 июня 2018, 11:53
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В присвоении денег клиентов обвинили сотрудницу почты в Тольятти
В Тольятти прокуратура Комсомольского района направила в суд уголовное дело в отношении начальника почтового отделения поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». 22-летнюю женщину, жительницу Автограда обвиняют в присвоении вверенного ей чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 …
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4 июня 2018, 01:57
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Свинка Пеппа вступила в схватку с самарскими бизнесменами
Необычную серию дел рассмотрел областной арбитражный суд. Правообладатель всемирноизвестного бренда Peppa Pig - британская компания Entertainment One UK Limited - судилась с предпринимателями из-за нарушения авторских прав. Согласно материалам на сайте арбитража, самарцы незаконно использовали знаменитую свинку. В частности, продавали …
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1 июня 2018, 03:56
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Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности
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1 июня 2018, 09:13
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Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани
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25 мая 2018, 05:34
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Дело бывшего замглавы Самары Сергея Рубакова ушло в суд
В Самаре передано в суд уголовное дело бывшего замглавы города и экс-руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Самарская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Бывшего чиновника обвиняют в предложении посредничества во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в …
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22 мая 2018, 12:27
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В хищении 540 тыс. рублей подозревают страховщицу из Самары
В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту хищения более полумиллиона рублей. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного отдела самарского УМВД из Кировского района. Подозреваемая – женщина 1977 года рождения, руководитель одного из подразделений страховой компании. По версии следствия, …
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22 мая 2018, 10:43
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Жестокое хладнокровие: В Самаре пенсионер убил сожительницу лопатой и спокойно лег спать
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20 мая 2018, 04:08
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21-летняя мать оставила в ванне 10-месячного сына, и он утонул
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16 мая 2018, 12:56
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В Тольятти раскрыли убийство, совершенное два месяца назад
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14 мая 2018, 01:23