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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В четверг, 1 ноября, в Тольятти в ДТП пострадал маленький пешеход. В 15:20 40-летний водитель ехал на иномарке Geely Emgrand X7 по улице Ленинградской в направлении Жилина. В какой-то момент автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте, 
2 ноября 2018, 04:34
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.
 
«Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена 
2 ноября 2018, 03:14
В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В среду, 7 ноября, в Самаре пройдет Парад Памяти. На улицах, прилегающих к площади Куйбышева запретят продажу алкоголя, сообщили в пресс-службе облправительства. Весь день не будут торговать спиртным в границах улиц:
 
улицы Вилоновской от Чапаевской до  Галактионовской, нечётная сторона – дома 
2 ноября 2018, 02:43
Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
 
2 ноября 2018, 02:19
В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В четверг, 1 ноября, в Тольятти ДТП завершилась поездка 16-летнего парня. Ночью, в 00:55 подросток, у которого не было водительских прав, ехал по парковке около здания № 4 по Южному шоссе в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии, он нарушил 
2 ноября 2018, 01:51
Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.

Объединенной двигателестроительной 

6 апреля 2018, 04:47
Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире

Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире

Двигатели для новых российских сверхтяжелых ракет опробуют в виртуальном мире. Спецпрограмму для моделирования огневых испытаний разработали в Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности, сообщает «Роскосмос».

Проект позволит изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, сократить сроки конструирования и сэкономить средства. Для моделирования планируется 

22 марта 2018, 09:02
В РФ создали миниатюрный ионный двигатель для микроспутников

В РФ создали миниатюрный ионный двигатель для микроспутников

В Российской Федерации ученые разработали ионный миниатюрный мотор для микроспутников. Об этом рассказали отечественные агентства со ссылкой на компанию Avant Space.
Как поясняют специалисты, в своей работе они использовали технологию внешнего магнитного поля для увеличения энергоэффективности. Об этом говорят как 

27 ноября 2017, 03:06
Китай намерен отказаться от бензиновых двигателей

Китай намерен отказаться от бензиновых двигателей

В КНР собираются запретить продажу машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Такой шаг продиктован необходимостью развития электротехники, поясняют авторы новшества.
Накануне в Китае прошел автомобильный форум, в процессе которого было заявлено о грядущих переменах. В настоящее время страна уже занимается 

11 сентября 2017, 03:26
Свежие силы: в Самаре возрождают производство легендарных двигателей для бомбардировщиков

Свежие силы: в Самаре возрождают производство легендарных двигателей для бомбардировщиков

Заместитель министра обороны Юрий Борисов в цехах самарского завода «Кузнецов» частый гость. Именно он со стороны ведомства курирует процесс восстановления производства двигателей НК-32 для модернизированных стратегических бомбардировщиков ТУ-160. С середины 90-х предприятие занималось лишь ремонтом силовых агрегатов, но продлять их 

27 июля 2017, 05:58
Самару посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

Самару посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Он посетил входящее в "Союз машиностроителей России" самарское ОАО "Кузнецов", где провел совещание, касающееся хода работ по восстановлению производства двигателей НК-32.

Напомним, соответствующее решение 
17 июля 2015, 04:58
В Самару приедет заместитель министра обороны РФ

В Самару приедет заместитель министра обороны РФ

В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом приедет замминистра обороны России Юрий Борисов.

На ОАО "Кузнецов" он проведет совещание, где будут рассмотрены вопросы выполнения гособоронзаказа двигателестроительным предприятием. Кроме того, речь пойдет о возобновлении производства авиационного двигателя НК-32 
16 июля 2015, 05:10
ОАО

ОАО "Кузнецов" впервые заработало на двигателях

Производство двигателей на ОАО "Кузнецов" впервые за несколько последних лет принесло прибыль. Выручка от их продажи превысила себестоимость производства на 804 млн руб. Эти данные содержатся в годовом отчете, который в минувшую пятницу утвердило собрание акционеров предприятия.

В целом 
29 июня 2015, 03:44
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