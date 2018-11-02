|
В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
|
2 ноября 2018, 04:34
|
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
|
2 ноября 2018, 03:14
|
В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем
|
2 ноября 2018, 02:43
|
Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»
Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
|
2 ноября 2018, 02:19
|
В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб
|
2 ноября 2018, 01:51
|
Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве
Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.
Объединенной двигателестроительной …
|
6 апреля 2018, 04:47
|
Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире
Двигатели для новых российских сверхтяжелых ракет опробуют в виртуальном мире. Спецпрограмму для моделирования огневых испытаний разработали в Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности, сообщает «Роскосмос».
Проект позволит изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, сократить сроки конструирования и сэкономить средства. Для моделирования планируется …
|
22 марта 2018, 09:02
|
В РФ создали миниатюрный ионный двигатель для микроспутников
В Российской Федерации ученые разработали ионный миниатюрный мотор для микроспутников. Об этом рассказали отечественные агентства со ссылкой на компанию Avant Space.
|
27 ноября 2017, 03:06
|
Китай намерен отказаться от бензиновых двигателей
В КНР собираются запретить продажу машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Такой шаг продиктован необходимостью развития электротехники, поясняют авторы новшества.
|
11 сентября 2017, 03:26
|
Свежие силы: в Самаре возрождают производство легендарных двигателей для бомбардировщиков
Заместитель министра обороны Юрий Борисов в цехах самарского завода «Кузнецов» частый гость. Именно он со стороны ведомства курирует процесс восстановления производства двигателей НК-32 для модернизированных стратегических бомбардировщиков ТУ-160. С середины 90-х предприятие занималось лишь ремонтом силовых агрегатов, но продлять их …
|
27 июля 2017, 05:58
|
Самару посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов
В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Он посетил входящее в "Союз машиностроителей России" самарское ОАО "Кузнецов", где провел совещание, касающееся хода работ по восстановлению производства двигателей НК-32.
Напомним, соответствующее решение …
|
17 июля 2015, 04:58
|
В Самару приедет заместитель министра обороны РФ
В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом приедет замминистра обороны России Юрий Борисов.
На ОАО "Кузнецов" он проведет совещание, где будут рассмотрены вопросы выполнения гособоронзаказа двигателестроительным предприятием. Кроме того, речь пойдет о возобновлении производства авиационного двигателя НК-32 …
|
16 июля 2015, 05:10
|
ОАО "Кузнецов" впервые заработало на двигателях
|
29 июня 2015, 03:44