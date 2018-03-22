В РФ создали миниатюрный ионный двигатель для микроспутников В Российской Федерации ученые разработали ионный миниатюрный мотор для микроспутников. Об этом рассказали отечественные агентства со ссылкой на компанию Avant Space.

Как поясняют специалисты, в своей работе они использовали технологию внешнего магнитного поля для увеличения энергоэффективности. Об этом говорят как …