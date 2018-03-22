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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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В 2018 году Россия запланировала 23 гражданских пуска в космос

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Двигатели для Ту-160 испытают по-новому

Авиационный испытательный стенд №1 самарского ПАО «Кузнецов»  аттестован под новые двигатели НК-32 серии 02 после масштабной реконструкции, - сообщает пресс-служба предприятия.  Ввод его в эксплуатацию - это  значимый этап в  постановке на серийное производство двигателя НК-32 серии 02 для бомбардировщика-ракетоносца 

7 сентября 2017, 11:34
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В Самаре создают супердвигатели для бомбардировщиков Минобороны

Заместитель министра обороны Юрий Борисов частый гость в цехах самарского завода «Кузнецов», который входит в крупнейшую общественную организацию страны "Союз машиностроителей России". Именно он со стороны ведомства курирует процесс восстановления производства двигателей НК-32 для модернизированных стратегических бомбардировщиков ТУ-160. С середины 

28 июля 2017, 07:22
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Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет

Роскосмос разработал спецпрограмму для повышения качества сборки ракет-носителей «Союз» после аварии «Прогресса», заявил глава госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, вводятся дополнительные меры контроля сварных швов, пирозамков, насосоокислителей и сборки агрегатов двигателей. Программа разработана с учетом всех вероятностных причин аварии.
3 февраля 2017, 04:18
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НПО автоматики разрабатывает новую систему управления для ракет будущего

НПО автоматики Свердловской области приступило к созданию ключевых элементов системы управления для ракет будущего. К 2020 году планируется разработать несколько приборов, которые смогут улучшить точность выведения космических аппаратов на заданные орбиты. Об этом сообщают российские СМИ.
Разработка элементов системы управления подразумевается 

6 декабря 2016, 03:17
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