Двигатели для новых российских сверхтяжелых ракет опробуют в виртуальном мире. Спецпрограмму для моделирования огневых испытаний разработали в Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности, сообщает «Роскосмос».
Проект позволит изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, сократить сроки конструирования и сэкономить средства. Для моделирования планируется использовать суперкомпьютеры, созданные одним из предприятий «Росатома».
Как уже сообщала «ТЕРРА», 9 марта президент России подписал указ о разработке ракеты сверхтяжёлого класса, которая будет базироваться на космодроме Восточный. Основным ее разработчиком станет компания «Энергия», а одним из ключевых подрядчиков - самарский завод РКЦ «Прогресс», выпускающий ракеты-носители «Союз».
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