Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.
Объединенной двигателестроительной корпорации - крупнейшей машиностроительной компании России - в этом году исполняется 10 лет. За время, прошедшее с момента образования, холдинг изменился кардинально. Впрочем, как подчеркнул на открытии Международного форума двигателестроения зам. гендиректора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов, основные вызовы прежние. Всем предприятиям, входящим в ОДК, необходимо быть конкурентоспособными, причем не только на внутреннем, но и на мировом рынке.
«Сегодняшний рынок, на котором производятся и продаются и военные, и коммерческие двигатели, он очень сложный и конкурентный. Мне очень нравится, что на сегодняшнем этапе развития ОДК активно проводит семинары и конференции для учета стратегических вызовов, которые стоят перед отраслью в целом и перед компанией в частности», - сообщил заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов.
Пожалуй, самое большое внимание на выставке привлек пермский ПД-14 - двигатель, предназначенный для нового российского среднемагистрального лайнера МС-21. Он должен пройти сертификацию уже в этом году. Впрочем, это не значит, что другие предприятия, входящие в ОДК, не занимаются перспективными разработками или модернизацией уже выпускаемой продукции. Самарское ПАО «Кузнецов», входящее в одну из крупнейших общественных организаций страны Союз машиностроителей России, активно занимается этой тематикой в интересах дальней авиации министерства обороны.
«Приобрели статус утвержденных практически все программы, где детализируется заказ по этой тематике двигателей. Поэтому сегодня завод "Кузнецов" с самой формализованной производственной программой до 2027 года. Стабильная, предусматривающая рост производства процентов на 40 от текущего состояния», - сообщил генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов.
Сейчас главная задача для самарского завода «Кузнецов» - это работа над модернизированным НК-32 второго этапа для стратегического бомбардировщика Ту-160. Установочная партия должна быть передана минобороны уже в июле. Между тем у дальней авиации есть потребность в новых, а не ремонтных НК-25 для Ту-22М3 и НК-12 для Ту-95МС.
«Задача, которая сейчас стоит, она находится в стадии глубокой проработки. Если по двигателю НК-25 перспектива вполне реальна и мы получили задание минпромторга не только просчитать возможности нашего завода, но и планы, что с заводом сделать такое, чтобы эти планы реализовать; то по НК-12 такой задачи пока нет. Поэтому у нас этот год - год принятия решения, что будем с этим делать», - заявил управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич.
Кроме того, предприятие продолжает работу и по ракетной тематике - более 40% выручки дает именно изготовление двигателей для ракет-носителей семейства «Союз».
|
Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта
|
22 марта 2018, 04:49
|
Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире
Двигатели для новых российских сверхтяжелых ракет опробуют в виртуальном мире. Спецпрограмму для моделирования огневых испытаний разработали в Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности, сообщает «Роскосмос».
Проект позволит изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, сократить сроки конструирования и сэкономить средства. Для моделирования планируется …
|
22 марта 2018, 09:02
|
«Авиаагрегат» увеличит уставной капитал
Самарский «Авиаагрегат», один из крупнейших российских производителей шасси для воздушных судов, объявил о намерении увеличить уставной капитал на 450 миллионов рублей. Этот вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 26 марта, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Аффилированное …
|
22 февраля 2018, 04:33
|
В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»
20-21 февраля 2018 г. впервые в Самарской области проходит бизнес-миссия представителей международной выставочной компании «Мессе Франкфурт» и ее партнеров по представлению двух ведущих брендов промышленной тематики: Automechanika и Rosmould.
Целью бизнес миссии является установление и развитие долгосрочного экономического и научно-технического сотрудничества …
|
21 февраля 2018, 09:54
|
Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск
|
9 февраля 2018, 02:52
|
Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который прибыл в Самару с рабочим визитом, провел прием молодежи в региональном отделении «Единой России». Задать вопросы депутату Госдумы, первому вице-президенту …
|
1 февраля 2018, 02:13
|
В Новосибирске создали алюминиевый авиадвигатель
Новосибирский государственный технический университет представил разработку, которая не имеет аналогов в мире. Специалисты учебного заведения создали авиадвигатель, который полностью состоит из алюминия. Из «крылатого металла» состоят даже те детали, которые подвергаются наибольшим нагрузкам: коленчатый вал, гильзы и маховик.
Новый двигатель практически …
|
23 января 2018, 11:47
|
В Самаре в аэропорту Курумоч открыли новую взлетно-посадочную полосу
|
12 января 2018, 04:48
|
Французы хотят создать самолет с крыльями, как у птицы
Французские ученые решили усовершенствовать крылья самолетов. Специалисты хотят создать систему, при которой они станут более подвижными, подобно птичьим. Задумка заключается в том, чтобы сделать принципиально новую механизацию задней части крыльев. Во время полета элементы будут колебаться, уменьшая аэродинамическое сопротивление, шумность, …
|
11 января 2018, 08:02
|
В РФ создали миниатюрный ионный двигатель для микроспутников
В Российской Федерации ученые разработали ионный миниатюрный мотор для микроспутников. Об этом рассказали отечественные агентства со ссылкой на компанию Avant Space.
|
27 ноября 2017, 03:06
|
Китай намерен отказаться от бензиновых двигателей
В КНР собираются запретить продажу машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Такой шаг продиктован необходимостью развития электротехники, поясняют авторы новшества.
|
11 сентября 2017, 03:26
|
Двигатели для Ту-160 испытают по-новому
Авиационный испытательный стенд №1 самарского ПАО «Кузнецов» аттестован под новые двигатели НК-32 серии 02 после масштабной реконструкции, - сообщает пресс-служба предприятия. Ввод его в эксплуатацию - это значимый этап в постановке на серийное производство двигателя НК-32 серии 02 для бомбардировщика-ракетоносца …
|
7 сентября 2017, 11:34