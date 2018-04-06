Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск C 26 марта самарцы смогут летать из аэропорта «Курумоч» по двум новым направлениям. Через наш город будет проходить регулярный маршрут Норильск-Самара-Баку, выполняемый самолетом Boeing B-737-800. Прибывать из Норильска борт будет по понедельникам в 16:35, а вылетать в Баку в 18:50. В …