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Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Вечером 21 марта с космодрома Байконур состоялся успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08». Экипаж корабля - космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Это 55-я долговременная экспедиция к МКС. 23 марта планируется стыковка корабля со 

22 марта 2018, 04:49
Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире

Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире

Двигатели для новых российских сверхтяжелых ракет опробуют в виртуальном мире. Спецпрограмму для моделирования огневых испытаний разработали в Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности, сообщает «Роскосмос».

Проект позволит изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, сократить сроки конструирования и сэкономить средства. Для моделирования планируется 

22 марта 2018, 09:02
«Авиаагрегат» увеличит уставной капитал

«Авиаагрегат» увеличит уставной капитал

Самарский «Авиаагрегат», один из крупнейших российских производителей шасси для воздушных судов, объявил о намерении увеличить уставной капитал на 450 миллионов рублей. Этот вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 26 марта, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Аффилированное 

22 февраля 2018, 04:33
В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»

В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»

20-21 февраля 2018 г. впервые в Самарской области проходит бизнес-миссия представителей международной выставочной компании «Мессе Франкфурт» и ее партнеров по представлению двух ведущих брендов промышленной тематики: Automechanika и Rosmould.

Целью бизнес миссии является установление и развитие долгосрочного экономического и научно-технического сотрудничества 

21 февраля 2018, 09:54
Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

C 26 марта самарцы смогут летать из аэропорта «Курумоч» по двум новым направлениям. Через наш город будет проходить регулярный маршрут Норильск-Самара-Баку, выполняемый самолетом Boeing B-737-800.

Прибывать из Норильска борт будет по понедельникам в 16:35, а вылетать в Баку в 18:50. В 

9 февраля 2018, 02:52
Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который прибыл в Самару с рабочим визитом, провел прием молодежи в региональном отделении «Единой России». Задать вопросы депутату Госдумы, первому вице-президенту 

1 февраля 2018, 02:13
В Новосибирске создали алюминиевый авиадвигатель

В Новосибирске создали алюминиевый авиадвигатель

Новосибирский государственный технический университет представил разработку, которая не имеет аналогов в мире. Специалисты учебного заведения создали авиадвигатель, который полностью состоит из алюминия. Из «крылатого металла» состоят даже те детали, которые подвергаются наибольшим нагрузкам:  коленчатый вал, гильзы и маховик.

Новый двигатель практически 

23 января 2018, 11:47
В Самаре в аэропорту Курумоч открыли новую взлетно-посадочную полосу

В Самаре в аэропорту Курумоч открыли новую взлетно-посадочную полосу

В самарском аэропорту Курумоч начали эксплуатировать новую взлетно-посадочную полосу. Первым посадку на неё совершил самолет, прибывший в Самару из Ростова-на-Дону 31 декабря 2017 года. Всего с начала Нового года на новой полосе было совершено более 600 взлетов и посадок. Протяженность 

12 января 2018, 04:48
Французы хотят создать самолет с крыльями, как у птицы

Французы хотят создать самолет с крыльями, как у птицы

Французские ученые решили усовершенствовать крылья самолетов. Специалисты хотят создать систему, при которой они станут более подвижными, подобно птичьим. Задумка заключается в том, чтобы сделать принципиально новую механизацию задней части крыльев. Во время полета элементы будут колебаться, уменьшая аэродинамическое сопротивление, шумность, 
11 января 2018, 08:02
В РФ создали миниатюрный ионный двигатель для микроспутников

В РФ создали миниатюрный ионный двигатель для микроспутников

В Российской Федерации ученые разработали ионный миниатюрный мотор для микроспутников. Об этом рассказали отечественные агентства со ссылкой на компанию Avant Space.
Как поясняют специалисты, в своей работе они использовали технологию внешнего магнитного поля для увеличения энергоэффективности. Об этом говорят как 

27 ноября 2017, 03:06
Китай намерен отказаться от бензиновых двигателей

Китай намерен отказаться от бензиновых двигателей

В КНР собираются запретить продажу машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Такой шаг продиктован необходимостью развития электротехники, поясняют авторы новшества.
Накануне в Китае прошел автомобильный форум, в процессе которого было заявлено о грядущих переменах. В настоящее время страна уже занимается 

11 сентября 2017, 03:26
Двигатели для Ту-160 испытают по-новому

Двигатели для Ту-160 испытают по-новому

Авиационный испытательный стенд №1 самарского ПАО «Кузнецов»  аттестован под новые двигатели НК-32 серии 02 после масштабной реконструкции, - сообщает пресс-служба предприятия.  Ввод его в эксплуатацию - это  значимый этап в  постановке на серийное производство двигателя НК-32 серии 02 для бомбардировщика-ракетоносца 

7 сентября 2017, 11:34
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