Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении с 5 до 20 тысяч рублей размера штрафа за неуплату водителями большегрузов обязательных взносов в системе «Платон». В пояснительной записке к документу отмечается, что такая мера предлагается не в качестве фискальной функции, а послужит дополнительным стимулом для соблюдения законодательства владельцами транспортных средств. Напомним, в сентябре Минтранс пообещал представить к новому году новую тарифную сетку с учетом скидок. Предполагается, что сумма платы станет пропорциональной пробегу. В настоящее время сборы в фонд системы превышают 20 млрд рублей в год, в базе «Платона» зарегистрировано порядка 850 тысяч грузовиков.
|
Кабмин предложил увеличить размер штрафов в системе «Платон»
Кабмин выступил с предложением поднять размер штрафов для большегрузных автомобилей за неоплату проезда по дорогам федерального значения до 20 000 рублей. Это вытекает из законопроекта, внесенного в базу данных Государственной думы.
|
20 октября 2017, 10:15
|
В Самаре хотят увеличить штрафы за испачканные стены
В Самаре предлагают значительно увеличить штрафы за рисунки на стенах зданий, отремонтированных к ЧМ-2018. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. Документ предусматривает административную ответственность за самовольное нанесение надписей и изображений на стены домов и в подъездах, а …
|
18 октября 2017, 08:02
|
Водителям могут дать право обжаловать штрафы, не приезжая в ГИБДД
|
16 октября 2017, 09:02
|
ГД намерена сделать дистанционным обжалование штрафов ГИБДД
В Государственной думе собираются узаконить возможность для автолюбителей дистанционно оспорить неправильно выписанные штрафы Госавтоинспекции. Ошибки в постановлении о нарушении ПДД должны аннулироваться автоматически, без вмешательства самого автомобилиста, тогда как в данный момент автовладелец вынужден лично прибыть в ГАИ и подать …
|
16 октября 2017, 10:11
|
«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем
|
10 октября 2017, 06:11
|
Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре
|
12 сентября 2017, 02:45
|
Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре
|
19 июля 2017, 07:47
|
Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон». Он увеличится на 25 процентов, сообщается на сайте федерального кабмина.
Размер платы для большегрузов за километр пути составит 1 рубль 91 копейку. Решение принято по результатам встречи …
|
24 марта 2017, 02:46
|
Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область
|
21 марта 2017, 03:13
|
Дорожный фонд Самарской области получил более 192 млн рублей
Дорожный фонд Самарской области получил из федерального центра дополнительно свыше 192 миллионов рублей. Как сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» в самарском представительстве оператора системы «Платон», средства поступили в виде компенсации выпадающих доходов в связи с вычетом из транспортного налога в соответствии …
|
3 февраля 2017, 11:51
|
Должников «Платона» из России не выпустят
Водители большегрузов, имеющие неоплаченные штрафы в системе «Платон», теперь не смогут пересечь границу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Полномочия по контролю получили таможенные органы. Если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксируют, когда дальнобойщик покинет пределы России, он вернется …
|
28 декабря 2016, 02:37