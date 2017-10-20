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Материалы по теме:

Кабмин предложил увеличить размер штрафов в системе «Платон»

Кабмин предложил увеличить размер штрафов в системе «Платон»

Кабмин выступил с предложением поднять размер штрафов для большегрузных автомобилей за неоплату проезда по дорогам федерального значения до 20 000 рублей. Это вытекает из законопроекта, внесенного в базу данных Государственной думы.
Как отмечается в пояснительной записке, документ подразумевает увеличение административного 

20 октября 2017, 10:15
В Самаре хотят увеличить штрафы за испачканные стены

В Самаре хотят увеличить штрафы за испачканные стены

В Самаре предлагают значительно увеличить штрафы за рисунки на стенах зданий, отремонтированных к ЧМ-2018. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. Документ предусматривает административную ответственность за самовольное нанесение надписей и изображений на стены домов и в подъездах, а 

18 октября 2017, 08:02
Водителям могут дать право обжаловать штрафы, не приезжая в ГИБДД

Водителям могут дать право обжаловать штрафы, не приезжая в ГИБДД

Госдума намерена прописать в законе возможность для автовладельцев дистанционно оспаривать неверно выписанные им дорожные штрафы. Сейчас водитель должен лично приехать в ГАИ и написать заявление. Дело в том, что инспекторы ГИБДД не имеют права отменять собственные же постановления даже в 

16 октября 2017, 09:02
ГД намерена сделать дистанционным обжалование штрафов ГИБДД

ГД намерена сделать дистанционным обжалование штрафов ГИБДД

В Государственной думе собираются узаконить возможность для автолюбителей дистанционно оспорить неправильно выписанные штрафы Госавтоинспекции. Ошибки в постановлении о нарушении ПДД должны аннулироваться автоматически, без вмешательства самого автомобилиста, тогда как в данный момент автовладелец вынужден лично прибыть в ГАИ и подать 

16 октября 2017, 10:11
«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем

«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем

Напомним, 29 сентября врио председателя правительства региона Александр Нефедов подписал закон о запрете передвижения фур по ряду маршрутов с 6 утра до 10 часов вечера. Как сообщили нам в областном Минтрансе, полное ограничение будет введено на улицах Ново-Садовой, Демократической, Волжском 

10 октября 2017, 06:11
Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре

Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре

Ограничения на въезд в Самару большегрузов могут быть введены в конце сентября, после подписания соответствующего постановления. Проект сейчас проходит процедуру согласования. Об этом было заявлено во вторник, 12 сентября, на заседании Самарской губернской думы. Речь идет о запрете для транспорта 
12 сентября 2017, 02:45
Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Как уже рассказывала «ТЕРРА», в Самарской области действует законопроект, по которому движение грузовиков общей массой свыше 8 тонн запрещено по Самаре с 6 утра до 22.00. Впрочем в реальности запретительная мера не исполняется. Ее отложили до августа из-за многочисленных возмущений 

19 июля 2017, 07:47
Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»

Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон». Он увеличится на 25 процентов, сообщается на сайте федерального кабмина.

Размер платы для большегрузов за километр пути составит 1 рубль 91 копейку. Решение принято по результатам встречи 
24 марта 2017, 02:46
Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область

Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область

Росавтодор направит в 2017 году два с половиной миллиарда рублей на ремонт аварийных мостов. 23 объекта приведут в порядок в 12 регионах страны. Речь идет об Алтайском крае и Краснодарском, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Брянской, Воронежской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и 

21 марта 2017, 03:13
Дорожный фонд Самарской области получил более 192 млн рублей

Дорожный фонд Самарской области получил более 192 млн рублей

Дорожный фонд Самарской области получил из федерального центра дополнительно свыше 192 миллионов рублей. Как сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» в самарском представительстве оператора системы «Платон», средства поступили в виде компенсации выпадающих доходов в связи с вычетом из транспортного налога в соответствии 

3 февраля 2017, 11:51
Должников «Платона» из России не выпустят

Должников «Платона» из России не выпустят

Водители большегрузов, имеющие неоплаченные штрафы в системе «Платон», теперь не смогут пересечь границу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Полномочия по контролю получили таможенные органы. Если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксируют, когда дальнобойщик покинет пределы России, он вернется 

28 декабря 2016, 02:37
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