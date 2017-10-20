Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре Ограничения на въезд в Самару большегрузов могут быть введены в конце сентября, после подписания соответствующего постановления. Проект сейчас проходит процедуру согласования. Об этом было заявлено во вторник, 12 сентября, на заседании Самарской губернской думы. Речь идет о запрете для транспорта …