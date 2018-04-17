В Самаре ограничат движение большегрузов на время ЧМ-2018, сообщил глава регионального минтранса Иван Пивкин. Напомним, чемпионат стартует 14 июня и продолжится до 15 июля. В период игр грузовики смогут проезжать через город только ночью. В дневное время грузовой транспорт массой более 3,5 тонны в Самару не пустят. Это же касается автобусов, исключение составят регулярные пассажирские перевозки. Ограничения вводятся по требованию МВД, отметил врио министра транспорта Самарской области Иван Пивкин. Подробности - в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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