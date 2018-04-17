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Материалы по теме:

Появилось видео и фото нового поля ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

Появилось видео и фото нового поля ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 на футбольном поле уложен новый газон. Фото и видео появилось в Сети. Отметим, в настоящее время идет 
17 апреля 2018, 12:02
Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня

Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня

Сегодня, 16 апреля, на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат укладку газона, передает пресс-служба главы региона. Работы завершатся к концу понедельника, заявил заместитель гендиректора компании-подрядчка ПСО «Казань» Сергей Пономарев. Как уже сообщала «ТЕРРА», газон для самарского стадиона был срезан в питомнике 
16 апреля 2018, 01:37
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео

Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео

Появились видео и новые фотографии укладки газона на поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Первые 12 большегрузов с рулонами газона прибыли в Самару 
16 апреля 2018, 09:49
К ЧМ-2018 дорожные знаки за 101 миллион рублей установят в Самаре

К ЧМ-2018 дорожные знаки за 101 миллион рублей установят в Самаре

В Самаре предусмотрено более 101 миллиона рублей на установку к ЧМ-2018 дорожных знаков, которые после чемпионата уберут. Подрядчика для выполнения работ по созданию системы городской навигации ищет региональный минтранс. Помимо дорожных знаков, предусмотрена установка светофоров, ограждений, фан-барьеров, табло прибытия транспорта, 

13 апреля 2018, 10:13
Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье

Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье

В Поволжье начинается паводок. Федеральное управление автодорог «Большая Волга» сообщило о закрытии отрезка автотрассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» в Саратовской области и перенаправлении транспортного потока на Сызрань. Такая мера введена в связи с подъемом вод в русле реки Курдюм 

9 апреля 2018, 04:19
Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта

Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта

В Самаре определены участки дорог, которые будут перекрывать в связи с массовыми мероприятиями в апреле и мае. Мэрия Самары опубликовала список. Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий на Пасху 8 апреля, в День Победы 9 мая, а также 15 апреля, 

6 апреля 2018, 05:34
Движение транспорта перекроют в день «Космического забега» в Самаре

Движение транспорта перекроют в день «Космического забега» в Самаре

В Самаре в субботу, 7 апреля, стартует легкоатлетический сезон 2018 года. В этот день на второй очереди набережной реки Волга пройдет открытый 
5 апреля 2018, 10:47
Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

В Самаре в выходные перекроют дороги в центре города – в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением там массового мероприятия – акции «Россия – Крым: вместе навсегда». В ночь на 18 марта – с 0:00 до 22 часов будут 

16 марта 2018, 05:22
Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза

Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении с 5 до 20 тысяч рублей размера штрафа за неуплату водителями большегрузов обязательных взносов в системе «Платон». В пояснительной записке к документу отмечается, что такая мера предлагается не в качестве фискальной функции, 

20 октября 2017, 08:06
«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем

«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем

Напомним, 29 сентября врио председателя правительства региона Александр Нефедов подписал закон о запрете передвижения фур по ряду маршрутов с 6 утра до 10 часов вечера. Как сообщили нам в областном Минтрансе, полное ограничение будет введено на улицах Ново-Садовой, Демократической, Волжском 

10 октября 2017, 06:11
Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре

Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре

Ограничения на въезд в Самару большегрузов могут быть введены в конце сентября, после подписания соответствующего постановления. Проект сейчас проходит процедуру согласования. Об этом было заявлено во вторник, 12 сентября, на заседании Самарской губернской думы. Речь идет о запрете для транспорта 
12 сентября 2017, 02:45
Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Как уже рассказывала «ТЕРРА», в Самарской области действует законопроект, по которому движение грузовиков общей массой свыше 8 тонн запрещено по Самаре с 6 утра до 22.00. Впрочем в реальности запретительная мера не исполняется. Ее отложили до августа из-за многочисленных возмущений 

19 июля 2017, 07:47
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