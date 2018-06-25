Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре? В Самаре в понедельник, 25 июня, состоится третий на стадионе «Самара Арена» матч ЧМ-2018 по футболу. Сборная России сыграет с командой Уругвая. Игра начнется в 18 часов. Это значит, что уже в 20 часов станет известен победитель группы А. Отметим, …