1
15
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 июня 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888     888     d8b  8888888b.                   d888                  
           888     888     Y8P  888   Y88b                 d8888                  
           888     888          888    888                   888                  
 .d8888b   888     888    8888  888   d88P  888  888  888    888    88888b.d88b.  
 88K       888     888    "888  8888888P"   888  888  888    888    888 "888 "88b 
 "Y8888b.  888     888     888  888 T88b    888  888  888    888    888  888  888 
      X88  Y88b. .d88P     888  888  T88b   Y88b 888 d88P    888    888  888  888 
  88888P'   "Y88888P"      888  888   T88b   "Y8888888P"   8888888  888  888  888 
                           888                                                    
                          d88P                                                    
                        888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

В Самаре в понедельник, 25 июня, в связи с проведением матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай будет усилена работа общественного транспорта. Добраться до стадиона «Самара Арена» болельщики смогут на специальных «спортивных» трамваях S5 и автобусах S1, S1к, S2, S2к, S3, S4, 
25 июня 2018, 01:36
Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?

Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоится третий на стадионе «Самара Арена» матч ЧМ-2018 по футболу. Сборная России сыграет с командой Уругвая. Игра начнется в 18 часов. Это значит, что уже в 20 часов станет известен победитель группы А. Отметим, 

25 июня 2018, 10:46
Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров и главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в воскресенье, 24 июня – накануне матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай. Игра состоится в понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена». Вчера российская сборная провела тренировку 
25 июня 2018, 10:34
Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на

Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"

В Самаре в понедельник, 25 июня, ожидается жара до +35 градусов по Цельсию. На стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018: Россия – Уругвай. Начало – в 18 часов. Входные ворота на арену откроют за три часа до старта – в 

25 июня 2018, 09:53
Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

В Самаре на улице Ставропольской произошло ДТП с участием общественного транспорта: трамвай протаранил «Газель», по предварительным данным, выехавшую на рельсы. Фото с места аварии появилось в соцсети. По словам очевидцев, на трамвае указан маршрут №13. «Газель» - грузовая. Столкновение произошло 

7 июня 2018, 04:00
В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник

В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник

В ночь пятницы на субботу, с 11 на 12 мая, в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Около площади Урицкого трамвай 23-го маршрута протаранил иномарку. Об этом сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
 
По словам очевидцев, авария произошла в 
12 мая 2018, 01:53
Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.

Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара 
21 марта 2018, 07:00
Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

19 марта в Самаре произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Вечером на Заводском шоссе трамвай №3 врезался в грузовик. Вагон ехал со стороны улицы 22-го Партсъезда в сторону Кабельной. В результате аварии часть дороги оказалась перекрыта, сообщает паблик
20 марта 2018, 09:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх