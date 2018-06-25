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Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары
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25 июня 2018, 01:36
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Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?
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25 июня 2018, 10:46
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Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре
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25 июня 2018, 10:34
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Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"
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25 июня 2018, 09:53
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Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре
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7 июня 2018, 04:00
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В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник
В ночь пятницы на субботу, с 11 на 12 мая, в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Около площади Урицкого трамвай 23-го маршрута протаранил иномарку. Об этом сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, авария произошла в …
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12 мая 2018, 01:53
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Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности
Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.
Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара …
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21 марта 2018, 07:00
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Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре
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20 марта 2018, 09:01