В Самаре во вторник, 3 апреля, произошел пожар в строящемся здании на проспекте Кирова в Промышленном районе. Горели строительные материалы. По данным МЧС, все началось в 16:30. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.
«На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: девять человек личного состава и две единицы техники. Пожар локализован в 16 часов 43 минут по местному времени, ликвидирован в 16:45. Причина пожара и ущерб от него устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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