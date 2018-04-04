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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

В ночь на вторник, 3 апреля в Тольятти сгорела машина. Пожар начался в Автозаводском районе на Ленинском проспекте примерно в 03:26. На его тушение выезжали 9 пожарных и 2 автоцистерны. С огнем специалистам удалось справиться в 03:32.

Причины происшествия, а также 

3 апреля 2018, 12:17
2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

Крупный пожар произошел в ночь на 2 апреля в Тольятти. На улице Саратовской в Центральном районе загорелась частная баня. Пламя охватило 110 квадратных метров площади. На его тушение выезжали 21 человек и 6 единиц техники. В 03:15 он был полностью 
2 апреля 2018, 05:57
Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани

Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани

Крупный пожар произошел в ночь на понедельник в Сызрани. По адресу улица Саратовская, 9 горел банный комплекс.

На место происшествия прибыл 21 пожарный и 6 автоцистерн. К моменту их приезда огонь уже распространился по деревянным перекрытиям бани с первого 
2 апреля 2018, 10:12
2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

Несмотря на то, что приближается середина весны, 1 апреля больше напоминало зиму. На регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков.

Для ликвидации последствия осадков были развернуты 3 оперативных группы от регионального управления МЧС и еще 40 от 

2 апреля 2018, 08:44
К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

Самарская область готовится к одному из самых больших паводков в истории. Этой весной большая вода может прийти в 60 с лишним населенных пунктов губернии, предупреждает МЧС. Сейчас высота снежного покрова достигает 50 сантиметров, что в 3 раза превышает норму. Максимальный 

31 марта 2018, 09:11
11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске

11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске

Вечером, 29 марта в Новокуйбышевске произошел пожар в одном из увеселительных заведений города. В ресторане «Верона» на улице Свердлова загорелось подсобное помещение. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

На ликвидацию огня отправились 11 пожарных и 3 машины. К 22:49 пламя было 

30 марта 2018, 12:24
Как готовятся к паводку в Самарской области

Как готовятся к паводку в Самарской области

В Самарской области готовятся к паводку. По данным МЧС, в зоне подтопления могут оказаться населенные пункты на территориях, где выпало больше всего осадков – Волжский, Ставропольский, Сызранский, Красноармейский, Пестравский и Хворостянский районы. В ведомстве создана спецгруппа из 6000 специалистов для 

29 марта 2018, 05:33
МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

Сотрудники прокуратуры и МЧС приступили к массовым проверкам самарских торговых центров. Сегодня рейды проходят в «Мегасити» и «Амбаре».
 
Напомним, мероприятия проходят в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них 
29 марта 2018, 01:14
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