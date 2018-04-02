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Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары
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2 апреля 2018, 01:25
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В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»
Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».
«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» …
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2 апреля 2018, 09:21
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В блогах: «60 лет ракетному цеху АО «РКЦ «Прогресс»
Блогер Нина Дюкова напомнила, что ракетному цеху РКЦ «Прогресс» исполнилось 60 лет.
«В 1958 году на Государственном авиационном заводе № 1 (так тогда назывался «Прогресс») был создан цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей, где сегодня изготавливаются ракеты типа …
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2 апреля 2018, 09:12
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Видео пуска ракеты-носителя «Союз» показало Минобороны РФ
Накануне вечером в 20 часов 38 минут по московскому времени с космодрома Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в». Она вывела на орбиту спутник военного назначения. Это четвертый старт нового носителя. Ракета оснащена силовой установкой НК-33А - модификацией базового …
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30 марта 2018, 01:20
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В блогах: «Что случилось на железнодорожном вокзале Самары?»
Самарец Игорь Ермоленко поведал в «Инстаграме» о странной ситуации на городском железнодорожном вокзале. "Самый высокий и самый красивый современный железнодорожный вокзал Самары: сегодня утром там не работало ни одно табло. Дежурный на доске маркером пишет расписание прибытия. Все остальное …
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29 марта 2018, 05:44
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Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»
В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения …
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29 марта 2018, 07:00
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Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре
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28 марта 2018, 02:08
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На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона
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26 марта 2018, 10:10