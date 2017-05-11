Блогер mihail_ivanovic обратился к мэрии Самары с просьбой пересмотреть и разобраться в регламенте выдачи пригласительных билетов на парад на площади Куйбышева. "В этом году предприимчивые торгаши устроили целую барахолку билетов на "Авито". Чтобы попасть на трибуну, нужно заплатить до 4 тысяч рублей. Думаю, по номерам на билетах можно вычислить тех, кому они выдавались. Все помнят про историю с ветераном, которого не пустили на парад в прошлом году. А сколько еще при входе на площадь стоит пенсионеров - тех, кому уже за 70, кто провожал отцов на войну и просто желающих попасть туда? А их не пускают, не достойны, мол, билетика-то нет!" - негодует автор.
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