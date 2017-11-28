В паблике "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жильцы дома № 2 по Московскому шоссе недовольны тем, как построили кольцо по улице Луначарского. Теперь этот дом находится так близко к кольцу, что в некоторых квартирах стало «невозможно жить». В комнатах постоянно присутствует шум от потока проезжающих машин. Ночью гул не утихает. Кроме того, жильцы страдают от пыли и загазованности. Все произошло из-за того, что дорогу подняли на 1 метр. В результате квартиры второго этажа оказались относительно этой дороги на уровне первого. Сам дом находится в яме. От неудачного расположения особенно страдают жильцы угловых квартир. Люди обратились к областным властям за помощью.
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28 ноября 2017, 09:30
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В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?
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28 ноября 2017, 08:10
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В Самаре остановили работы по проекту «Гагарин-центр»
В Самарской области остановили проектно-изыскательские работы по созданию в районе Радиоцентра научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр». Как пояснили в областном минэкономразвития, компетенций одного Самарского национального исследовательского университета, который должен был стать оператором проекта, недостаточно для такого масштабного и многопрофильного комплекса. …
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28 ноября 2017, 07:08
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В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе
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28 ноября 2017, 02:33
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Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева
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28 ноября 2017, 12:00
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В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»
Блогер Евгений Синюков снова пишет про "осколки Ильича и бесхозный фонтан на улице Партизанской". "Этой теме уже 5 лет. Впервые заброшенные артефакты из ушедшей эпохи были обнаружены 11 ноября 2012 года. Тогда останки вождя мирового пролетариата показали почти по …
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28 ноября 2017, 11:34
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28 ноября 2017, 10:58
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21 ноября 2017, 07:45
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В блогах: Из зала Сызранского городского суда убрали гроб
Сызранский адвокат Антон Гуськов рассказал в соцсети "ВКонтакте", что из зала местного городского суда убрали странную скандальную конструкцию, напоминающую гроб. Опубликованное месяц тому назад фото со стоящим в здании Фемиды страшным ритуальным атрибутом, предназначенным для хранения флагов, просто взорвало сызранские …
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21 ноября 2017, 06:28