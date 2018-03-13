Блогер Виталий Политов задается вопросом, "почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти"? Автор поведал про опасный перекресток на пересечении Мичурина и Московского шоссе. "Из-за чьего-то непродуманного решения здесь ежедневно сотни (если не тысячи) людей подвергаются опасности быть сбитыми. Из-за очень длинной 2-минутной красной фазы пешеходы просто устают ждать зеленый и начинают перебегать дорогу при первой возможности. Раньше никогда тут такого не было, теперь же почти на каждой фазе светофора на дорогу выбегают более десятка нарушителей. Может, установим более комфортное время ожидания или подождем, когда здесь появятся первые смертельные ДТП?" - вопрошает автор.
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В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...
Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно …
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13 марта 2018, 08:02
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Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской …
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13 марта 2018, 04:54
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В блогах: «Как ВТО самарскую табачную фабрику уничтожила»
Блогер Игорь Кондратьев пишет, «как ВТО уничтожила самарскую табачную фабрику». В марте 2004 года в прессе появилось сообщение: новые собственники …
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13 марта 2018, 08:01
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В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?
Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной …
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13 марта 2018, 12:03
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«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»
«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.
В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение …
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12 марта 2018, 02:17
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Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями о пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 09:38
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В блогах: Неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку
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6 марта 2018, 07:15
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В блогах: Бой за 7 секунд
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6 марта 2018, 06:13
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В детсадике отключили отопление за долги
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27 февраля 2018, 07:16