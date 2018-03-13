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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Генеральный директор московского театра «Современник» отреагировал на скандал со срывом спектакля в Самаре. По его словам, труппа вернется в столицу в пятницу и только после этого руководство приступит к разбирательству инцидента.

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В детсадике отключили отопление за долги

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27 февраля 2018, 07:16
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