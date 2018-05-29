В блогах: «У Сбербанка базы данных «перекособочились» передал через "Фейсбук" "спасибо товарищам из Сбербанка". "Ваш «Сбербанк Онлайн» настолько прекрасен, что через него я не могу оплатить услуги детсада. Ввожу его номер, а автоматика забивает в графу совершенно другое учреждение. Не знаю, то ли … Самарец Александр Кочетовчерез "Фейсбук" "спасибо товарищам из Сбербанка". "Ваш «Сбербанк Онлайн» настолько прекрасен, что через него я не могу оплатить услуги детсада. Ввожу его номер, а автоматика забивает в графу совершенно другое учреждение. Не знаю, то ли