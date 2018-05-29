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В блогах: «Новый памятник – «висячий» Ford появился в Самаре»
Про курьезную ситуацию поведали в паблике «ДТП. Самара» соцсети «ВКонтакте». На бордюре у Птичьего рынка уже вторую неделю висит Ford. Водитель …
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29 мая 2018, 11:27
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В блогах: «Герои мультиков украсили гаражи в Самарской области»
Блогер Жанна Скокова поведала про необычные провинциальные граффити - на днях герои …
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26 мая 2018, 10:28
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В блогах: «Вконец обнаглевшие телефонные спамеры из Сбербанка»
Самарцев продолжает волновать «из рук вон плохо» налаженная работа Сбербанка. На этот раз горожане поведали про «вконец обнаглевших телефонных спамеров из Сбера». "Сегодня рано утром меня и мою жену разбудил очередной звонок из Сбербанка, - пишет самарец Александр Е. …
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25 мая 2018, 07:20
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Фото в блогах: что такое «альтернативная Самара»
Блогер Игорь Синюков поведал про альтернативную Самару. Речь идет о кировских окраинах, местных жителях-мигрантах и "древних" легковушках. "Думаю, такое "чудо-юдо-бухловоз" вообще должно быть утилизировано, а не передвигаться по дорогам, но это все-таки Юнгородок..." - сетует автор. "В Самаре есть …
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25 мая 2018, 03:41
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В блогах: «У Сбербанка базы данных «перекособочились»
Самарец Александр Кочетов передал через "Фейсбук" "спасибо товарищам из Сбербанка". "Ваш «Сбербанк Онлайн» настолько прекрасен, что через него я не могу оплатить услуги детсада. Ввожу его номер, а автоматика забивает в графу совершенно другое учреждение. Не знаю, то ли …
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25 мая 2018, 10:02
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В блогах: «Сбербанк: колхоз из этой структуры не выветривается»
Самарец Андрей Шмуров опять пишет в "Фейсбуке" про необъяснимую логику Сбербанка. В прославившемся на весь город отделении рядом с оживленным перекрестком Масленникова/Мичурина все тот же бардак: из трех банкоматов по-прежнему работает только один. Духота, очередь, ворчание, ярость - вот …
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23 мая 2018, 09:00
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В блогах: «И снова о Сбербанке»
В пабликах и на форумах продолжают ругать работу Сбербанка в Самаре. На этот раз горожане поведали, что в одном из отделений на проспекте Кирова отказались принимать оплату за детский сад. "Оператор сказала, что с 1 мая оплату за детский …
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23 мая 2018, 05:59