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В блогах: как «за бесплатно посмотреть мировой футбол»?
Оказывается, билеты на футбол иногда раздают бесплатно. Об этом пишет в "ЖЖ"-сообществе samara_ru блогер samdum. "Под такую раздачу попал депутат Матвеев, который получил приглашение в форме билета и доложил об этом в "Твиттере". При этом господин Матвеев сделал оговорку …
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19 июня 2018, 09:21
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В блогах: «Ненужная кредитка»
На портале banki.ru появился очередной отзыв о работе самарского отделения Сбербанка. "Месяца 2 назад поступил звонок из Сбербанка, - пишет пользователь. - Девушка настойчиво предлагала "золотую" кредитную карту MasterCard: якобы множество преимуществ, никуда ходить не надо и доставят сами …
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19 июня 2018, 09:17
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В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»
Нет такого дня в соцсетях, чтобы в них не критиковали Сбербанк. "Эта финансовая организация продолжает делать навязчивые звонки и предлагает перевести банковское обслуживание компании к ним. Обещают даже оказывать услуги бесплатно за переход в Сбер, - негодует в "Фейсбуке" Илья …
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15 июня 2018, 10:50
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Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»
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15 июня 2018, 10:37
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Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления
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8 июня 2018, 02:27
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Главы ведущих корпораций машиностроения обсудят работу в условиях санкционного давления
В Москве в среду, 6 июня, состоится расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Заседание будет посвящено теме «Российское машиностроение в условиях наращивания санкционного давления: вызовы и возможные ответы». Участники заседания: генеральный директор ГК …
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5 июня 2018, 04:33
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Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении
Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». …
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22 мая 2018, 03:23
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Владимир Гутенев провел прием граждан
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев провел в Самаре прием граждан. На этот раз к нему обратились с просьбой вмешаться в ситуацию на одном из крупнейших …
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7 мая 2018, 10:13