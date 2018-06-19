11
18
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     .d8888b.             888888b.    d8b  888      
                    d88P  Y88b            888  "88b   Y8P  888      
                    888    888            888  .88P        888      
 888d888   8888b.   888         .d8888b   8888888K.   888  88888b.  
 888P"        "88b  888  88888  88K       888  "Y88b  888  888 "88b 
 888      .d888888  888    888  "Y8888b.  888    888  888  888  888 
 888      888  888  Y88b  d88P       X88  888   d88P  888  888  888 
 888      "Y888888   "Y8888P88   88888P'  8888888P"   888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: как «за бесплатно посмотреть мировой футбол»?

В блогах: как «за бесплатно посмотреть мировой футбол»?

Оказывается, билеты на футбол иногда раздают бесплатно. Об этом пишет в "ЖЖ"-сообществе samara_ru блогер samdum. "Под такую раздачу попал депутат Матвеев, который получил приглашение в форме билета и доложил об этом в "Твиттере". При этом господин Матвеев сделал оговорку 
19 июня 2018, 09:21
В блогах: «Ненужная кредитка»

В блогах: «Ненужная кредитка»

На портале banki.ru появился очередной отзыв о работе самарского отделения Сбербанка. "Месяца 2 назад поступил звонок из Сбербанка, - пишет пользователь. - Девушка настойчиво предлагала "золотую" кредитную карту MasterCard: якобы множество преимуществ, никуда ходить не надо и доставят сами 
19 июня 2018, 09:17
В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»

В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»

Нет такого дня в соцсетях, чтобы в них не критиковали Сбербанк. "Эта финансовая организация продолжает делать навязчивые звонки и предлагает перевести банковское обслуживание компании к ним. Обещают даже оказывать услуги бесплатно за переход в Сбер, - негодует в "Фейсбуке" Илья 
15 июня 2018, 10:50
Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Необычное фото выложил в «Твиттер» советник самарского губернатора Сергей Пименов. На открытии ЧМ-2018 в «Лужниках» он встретил Дмитрия Азарова в компании с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. Оба возглавили свои области практически 
15 июня 2018, 10:37
Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления

Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления

Главной темой расширенного заседания 
8 июня 2018, 02:27
Главы ведущих корпораций машиностроения обсудят работу в условиях санкционного давления

Главы ведущих корпораций машиностроения обсудят работу в условиях санкционного давления

В Москве в среду, 6 июня, состоится расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Заседание будет посвящено теме «Российское машиностроение в условиях наращивания санкционного давления: вызовы и возможные ответы». Участники заседания: генеральный директор ГК 

5 июня 2018, 04:33
Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». 

22 мая 2018, 03:23
Владимир Гутенев провел прием граждан

Владимир Гутенев провел прием граждан

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев провел в Самаре прием граждан. На этот раз к нему обратились с просьбой вмешаться в ситуацию на одном из крупнейших 
7 мая 2018, 10:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх