В среду, 20 декабря, в Самаре без отопления и горячей воды остались дома в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Об этом ТРК "ТЕРРА" сообщили местные жители. Под отключение попал как минимум один социальный объект - лицей "Престиж". Там из-за отключения горячей воды и тепла отменили занятия, сообщили родители учащихся. Подробности выясняются.
|
В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную
|
20 декабря 2017, 10:14
|
Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК
С 1 января 2018 года государственная информационная система ГИС ЖКХ даст возможность жителям Самарской области оперативно проверять, как работает их управляющая компания. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских.
«Все …
|
19 декабря 2017, 07:04
|
ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах
«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.
«В …
|
18 декабря 2017, 02:24
|
В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод
|
17 ноября 2017, 08:39
|
В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан
Жители Самары получали счета за не предоставленные коммунальные услуги. Квитанции приходили сразу от двух УК. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в прокуратуре Самарской области.
Надзорное ведомство Кировского района провело проверку по обращению жильцов 148-го дома на улице Ташкентской. Сразу …
|
15 ноября 2017, 09:17
|
1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует приступить к прекращению поставки тепла в нежилые помещения в многоквартирных домах, указано в сообщении организации. Речь идет о фирмах и предпринимателях-должниках – магазинах, парикмахерских и пекарнях, которые c начала года задолжали энергетикам за «бездоговорное потребление …
|
7 ноября 2017, 04:10
|
Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки
|
31 октября 2017, 11:30
|
Отопительный сезон: шведские ученые разработали стекла для обогрева здания
Чтобы сделать простые окна солнечными обогревателями, шведские ученые посредством нанотехнологий разработали уникальные наноантенны на основе плазмонов. Они обладают большим коэффициентом поглощения солнечного света и поднимают температуру практически любой поверхности, на которой находятся. При этом эксперты говорят, что именно стекло подходит …
|
31 октября 2017, 10:14
|
15 тысячам самарцев сделали перерасчет за недогрев воды
Самарцам, у которых летом во время ремонтной кампании на теплосетях из кранов шла недостаточно горячая вода, сделали перерасчет, сообщает «Предприятие тепловых сетей».
«В тех случаях, когда отсутствовали технические условия сохранения необходимых параметров ГВС, наши специалисты выезжали на место, фиксировали отклонения по …
|
11 октября 2017, 11:32
|
Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды
В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября, передает портал 63.ru со ссылкой на мэрию города.
По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – …
|
7 октября 2017, 05:28
|
В домах на Ново-Садовой и Московском шоссе на полмесяца отключат горячую воду
|
29 июня 2017, 02:54