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В Самаре мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»
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31 июля 2018, 01:38
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Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал
Странная авария произошла под Сызранью в поселке Балашейка. Неизвестный мотоциклист примерно в 16:00 28 июля ехал вдоль озера. Внезапно он совершил наезд на загорающую на берегу 35-летнюю женщину и скрылся. Отдыхающую доставили в сызранскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом …
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31 июля 2018, 09:26
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В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде
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30 июля 2018, 02:14
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«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась
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29 июля 2018, 11:22
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«Зачем он мне?!»: Беременная сызранка несколько раз ударила себя ножом в живот
Кровавая драма разыгралась вчера, 22 июня, в одном из домов по улице Новостроящейся города Сызрань. Как передает КТВ Луч, в первом часу ночи жильцы вызвали "Скорую помощь", чтобы спасти жизнь 39-летней женщины.
По словам сожителя пострадавшей, она, находясь …
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23 июня 2018, 01:54
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В Самаре инспекторы ДПС помогли беременной попасть в роддом
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14 ноября 2017, 03:30
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У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики
Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.
Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе …
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28 февраля 2017, 02:36
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В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой
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31 января 2017, 10:50