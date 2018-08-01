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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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В Самаре ‍мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»

В Самаре ‍мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»

Ночью 30 июля в областной столице произошла авария с участием байкера. В 00:45 19-летний водитель легковушки «Лада Приора» ехал по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности. По предварительной информации, возле дома №1/1 по Южному шоссе он не уступил дорогу байку, 
31 июля 2018, 01:38
Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал

Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал

Странная авария произошла под Сызранью в поселке Балашейка. Неизвестный мотоциклист примерно в 16:00 28 июля ехал вдоль озера. Внезапно он совершил наезд на загорающую на берегу 35-летнюю женщину и скрылся. Отдыхающую доставили в сызранскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом 
31 июля 2018, 09:26
В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

29 июля в Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. Подросток на велосипеде ехал по дороге в направлении села Калиновка. В какой-то момент он решил развернуться, но не убедился в безопасности своего маневра. В итоге, парнишку сбила «Ока», двигавшаяся сзади.

В 

30 июля 2018, 02:14
«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась

«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась

В воскресенье, 29 июля, в селе Калиновый ключ в Сергиевском районе области произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не сумел справиться с управлением, и его машина скатилась в кювет и врезалась в дерево, а затем загорелась. От страшных 
29 июля 2018, 11:22
«Зачем он мне?!»: Беременная сызранка несколько раз ударила себя ножом в живот

«Зачем он мне?!»: Беременная сызранка несколько раз ударила себя ножом в живот

Кровавая драма разыгралась вчера, 22 июня, в одном из домов по улице Новостроящейся города Сызрань. Как передает КТВ Луч, в первом часу ночи жильцы вызвали "Скорую помощь", чтобы спасти жизнь 39-летней женщины.
 
По словам сожителя пострадавшей, она, находясь 
23 июня 2018, 01:54
В Самаре инспекторы ДПС помогли беременной попасть в роддом

В Самаре инспекторы ДПС помогли беременной попасть в роддом

В Самаре полицейские помогли быстро доставить беременную женщину в больницу. Инспекторы ДПС дежурили возле ТЦ «Амбар», когда за помощью к ним обратился молодой мужчина.  Он сказал, что у его жены начались роды и, опасаясь пробок, он попросил у полицейских содействия. 

14 ноября 2017, 03:30
У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.

Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе 

28 февраля 2017, 02:36
В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В понедельник, 30 января, в Тольятти произошло ДТП с автомобилем, в котором, по словам очевидцев, находилась беременная девушка. Официального подтверждения этим сведениям пока нет, передает 63.ru. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети. 

Авария случилась на улице 
31 января 2017, 10:50
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