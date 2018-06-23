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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

«Высыпается изо рта, как песок»: сызранка пожаловалась на мороженое из магазина

«Высыпается изо рта, как песок»: сызранка пожаловалась на мороженое из магазина

Купив лакомство «Ваня Маня», горожанка не узнала знакомый вкус.

Женщина в паблике «Черный список. Сызрань» поведала о неудачной покупке мороженого в одном из магазине по улице Советской. Неоднократными заморозками-разморозками торговцы довели товар до состояния брака.
 
«Есть его 
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Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Утром 19 июня в Сызрани произошло ДТП. Около 7:30 на Образцовской площадке дорогу не поделили велосипедист и учебная «Лада Гранта». Автомобиль двигался к пересечению улиц Астраханской и Циолковского и, по-видимому, заходил на разворот. В этот момент по встречной полосе ехал 
19 июня 2018, 02:38
Чемпионат по поеданию шаурмы на скорость устроят в Сызрани

Чемпионат по поеданию шаурмы на скорость устроят в Сызрани

В Сызрани впервые состоится городской чемпионат по поеданию шаурмы на скорость. Его проведут 27 июня в честь Дня молодежи в одном из торговых центров. Победитель получит сертификат на 2000 рублей. Им он сможет расплатиться еще за 16 порций шаурмы. Наградить 

18 июня 2018, 02:02
Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

В Самарской области в районе Сызрани образовалась десятикилометровая пробка. В пятницу, 15 июня, в районе Новой Крымзы перевернулся «КамАЗ». По словам очевидцев, самосвал, ехавший со стороны Москвы к Сызрани, занесло на  участке трассы, где велись дорожные работы, задел бетонный блок 
15 июня 2018, 03:55
В Самаре инспекторы ДПС помогли беременной попасть в роддом

В Самаре инспекторы ДПС помогли беременной попасть в роддом

В Самаре полицейские помогли быстро доставить беременную женщину в больницу. Инспекторы ДПС дежурили возле ТЦ «Амбар», когда за помощью к ним обратился молодой мужчина.  Он сказал, что у его жены начались роды и, опасаясь пробок, он попросил у полицейских содействия. 

14 ноября 2017, 03:30
У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.

Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе 

28 февраля 2017, 02:36
В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В понедельник, 30 января, в Тольятти произошло ДТП с автомобилем, в котором, по словам очевидцев, находилась беременная девушка. Официального подтверждения этим сведениям пока нет, передает 63.ru. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети. 

Авария случилась на улице 
31 января 2017, 10:50
Прокуратура: Беременной тольяттинке из-за долгов соседей отключили свет

Прокуратура: Беременной тольяттинке из-за долгов соседей отключили свет

В Тольятти беременная женщина с ребенком остались без электричества из-за долгов соседей, сообщила прокуратура Комсомольского района.

После того как в квартире тольяттинки отключили свет, она обратилась в надзорное ведомство. Женщина заявила, что все счета за электроэнергию оплатила, долгов у нее нет.

Гражданка 

16 сентября 2016, 12:27
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