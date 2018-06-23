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«Высыпается изо рта, как песок»: сызранка пожаловалась на мороженое из магазина
Купив лакомство «Ваня Маня», горожанка не узнала знакомый вкус.
Женщина в паблике «Черный список. Сызрань» поведала о неудачной покупке мороженого в одном из магазине по улице Советской. Неоднократными заморозками-разморозками торговцы довели товар до состояния брака.
«Есть его …
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20 июня 2018, 08:35
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Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани
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19 июня 2018, 02:38
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Чемпионат по поеданию шаурмы на скорость устроят в Сызрани
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18 июня 2018, 02:02
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Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани
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15 июня 2018, 03:55
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В Самаре инспекторы ДПС помогли беременной попасть в роддом
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14 ноября 2017, 03:30
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У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики
Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.
Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе …
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28 февраля 2017, 02:36
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В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой
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31 января 2017, 10:50
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Прокуратура: Беременной тольяттинке из-за долгов соседей отключили свет
В Тольятти беременная женщина с ребенком остались без электричества из-за долгов соседей, сообщила прокуратура Комсомольского района.
После того как в квартире тольяттинки отключили свет, она обратилась в надзорное ведомство. Женщина заявила, что все счета за электроэнергию оплатила, долгов у нее нет.
Гражданка …
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16 сентября 2016, 12:27