|
С 29 мая изменилось расписание судов рейса «Самара - Винновка»
Со среды, 29 мая, в Самарской области изменилось расписание судов, курсирующих по маршруту «Самара - Винновка». На линии открыли пристань «Средний пляж», сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии. До Винновки с остановками у монастыря и села Осиновка теплоходы будут …
|
29 мая 2019, 03:00
|
Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
|
29 мая 2019, 02:14
|
В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что …
|
29 мая 2019, 01:49
|
В Самаре открылось движение по Утевской
|
29 мая 2019, 01:28
|
Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80
|
21 мая 2019, 10:25
|
В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67
|
16 мая 2019, 04:28
|
В Самаре трамвай сошел с рельсов и протаранил дорожное ограждение
В понедельник,13 мая, в Самаре сошел с рельсов трамвай на пересечении улиц Ставропольской и проспекта Кирова. Судя по фотографиям, размещенным очевидцами в группе «ДТП Самара», новый трамвай, следовавший по маршруту № 13 от Костромского переулка до Постникова оврага, сошел с …
|
13 мая 2019, 10:27
|
В Самаре все еще не хватает водителей троллейбусов
В пятницу, 10 мая, один из жителей областной столицы обратился через соцсети к представителям «Трамвайно-троллейбусного управления Самары» по поводу работы троллейбусов маршрута № 20, которые курсируют от железнодорожного вокзала до Безымянского рынка. По словам горожанина, на маршрут выпускают всего три …
|
10 мая 2019, 11:39
|
Курчаво задувает: в Самаре ураган снес остановку
|
3 мая 2019, 12:25
|
В Самаре могут переименовать остановку «Ипподром»
В областной столице предложили переименовать остановку общественного транспорта «Ипподром» на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. В качестве нового названия рекомендуют «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Сейчас у кольца стоит знаменитый памятник - самолет Ил-2. Напомним, что советский штурмовик времён Великой Отечественной …
|
22 марта 2019, 01:09
|
Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова
Жители Самары просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова напротив продуктового гипермаркета. Соответствующее обращение к властям отправлено через "Твиттер". Остановка была демонтирована во время реконструкции Московского шоссе.
«Я инвалид 2-й группы, приходится ходить в жару за квартал до данной точки, и …
|
14 августа 2018, 03:57
|
Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре
В Самаре перенесли остановку трамваев «Галактионовская», которая расположена на улице Красноармейской. «Для трамваев маршрутов №3 и 16 остановка перенесится за перекресток с улицей Галактионовской, для трамваев маршрута №22 — за поворот направо по Галактионовской к дому № 103, для трамваев маршрута …
|
24 мая 2018, 12:50
Мы Вам перезвоним!