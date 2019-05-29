Обрушившийся 2 мая на Самару сильный ветер, успел натворить в городе различных бед. Порывы, скорость, которых достигала 20-25 метров в секунду, ломали деревья. На улице Ново-Садовой огромная ветка рухнула на припаркованную иномарку.

От шторма пострадали и другие объекты. Например, в поселке …