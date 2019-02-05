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Материалы по теме:

Самарцам показали проект ретро-почты

Самарцам показали проект ретро-почты

В Сети появилась визуализация здания ретро-почты на улице Молодогвардейской, которую могут открыть в бывшем доме купца Иванова. Авторы идеи рассказали, что гости музея смогут увидеть почту конца XIX века, почувствовать ее особенную атмосферу и написать письмо гусиным пером. Как рассказал 
5 февраля 2019, 01:30
В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

7 лет лишения свободы строгого режима и принудительное лечение у психиатра - таков вердикт суда, вынесенный в отношении бывшего военнослужащего, участника боевых действий в Чечне, многодетного отца Евгения Копцева. Напомним, по версии следствия он в ночь с 13 на 14 
5 февраля 2019, 01:14
В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя

В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя

В Самаре полицейские нашли цех по изготовлению и хранению алкогольных напитков. Производство располагалось в гаражном боксе на улице Железной Дивизии в Промышленном районе областной столицы. При осмотре помещения оперативники обнаружили линию по розливу алкоголя, тару, фурнитуру для незаконного производства алкоголя, 
5 февраля 2019, 01:08
Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары

Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары

Водитель Infiniti G35 Sport в ночь на 6 ноября прошлого года в районе села Печерское на 925 километре трассы М5, двигаясь в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречке.
Нарушителя попытался остановить 24-летний инспектор ДПС 2 
5 февраля 2019, 12:37
В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, 
5 февраля 2019, 12:35
Огромная пробка на Жигулевской ГЭС: автопоезд перекрыл проезд

Огромная пробка на Жигулевской ГЭС: автопоезд перекрыл проезд

Во вторник, 5 февраля, на Жигулевской ГЭС образовалась большая пробка, транспорт стоял по направлению к Тольятти. По словам очевидцев, в районе поста ДПС «разложилась» фура, автомобилисты проводили там по 1,5 часа. По данным ГИБДД, водитель управлял автопоездом в составе тягача 
5 февраля 2019, 10:55
Неудачно припарковалась: в Сызрани автоледи сбила продавщицу и протаранила ларек

Неудачно припарковалась: в Сызрани автоледи сбила продавщицу и протаранила ларек

В понедельник, 4 февраля, в Сызрани произошла дорожная авария,в которой пострадал один человек. Рано утром, в 8:15, 24-летняя автоледи ехала на иномарке Hyundai Creta по внутридворовому проезду со стороны дома №4 по проспекту Космонавтов. Она направлялась к дому №17 по 
5 февраля 2019, 10:33
В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В воскресенье, 3 февраля, произошла крупная авария с пострадавшими на первом километре трассы «Самара - Оренбург» в Нефтегорском районе. 44-летний автомобилист ехал на своей иномарке Renault Logan в сторону Самары из Утевки. В какой-то момент он нарушил правила расположения на 
4 февраля 2019, 01:11
В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили 

2 февраля 2019, 04:23
В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход

В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход

Во вторник, 13 ноября, в Тольятти произошла авария, в которой серьезно пострадал пешеход. Примерно в 07:45 35-летний водитель Chevrolet Cruze ехал по Московскому проспекту в направлении улицы Дзержинского. В районе дома № 13 он сбил 53-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
13 ноября 2018, 01:06
Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре

Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре

В Самаре в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай, который состоялся на «Самара Арене» 25 июня, была замечена модель Наталья Андреева (Немчинова), которая в сети получила «звание» самой красивой болельщицы нашей 
28 июня 2018, 01:08
Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре

Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре

В Самаре во вторник, 26 июня, иномарка протаранила остановку общественного  транспорта. ДТП произошло у перекрестка Полевой и Самарской возле «Макдоналдса». Видео с места аварии появилось в сети. По словам очевидцев, за рулем машины находилась девушка. Официальной информации о том, есть 

26 июня 2018, 10:25
Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

В Самаре направлено в суд уголовное дело 24-летнего автомобилиста – в феврале 2018 года он сбил насмерть молодую женщину 1982 года рождения. При этом, согласно материалам уголовного дела, водитель был пьян. ДТП произошло на 19 километре Московского шоссе напротив дома 

20 июня 2018, 11:48
В Китае сделали тротуар для пешеходов, не отрывающихся от гаджетов

В Китае сделали тротуар для пешеходов, не отрывающихся от гаджетов

В китайском городе Сиань решили позаботиться о людях, увлеченных гаджетами и создали специальную дорожку для тех, кто ходит, уткнувшись в смартфон. Специальная зона окрашена в яркие цвета — красный, зеленый и синий, что делает ее более заметной. Длина дорожки составляет 
6 июня 2018, 10:30
В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе

В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе

В Самаре на дублере Московского шоссе автомобиль сбил пешехода. ДТП произошло на перекрестке с улицей Николая Панова вечером в четверг, 28 декабря. По словам очевидцев, пешеход шел по зебре, когда на него наехала «Лада Приора». У пострадавшего травма ноги, его 
29 декабря 2017, 11:07
В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель автомобиля «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода. ДТП произошло в Кировском районе города в воскресенье, 3 декабря.

«3 декабря 2017 года в 18:30 у дома №22 на Красноглинском шоссе в Кировском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом. Как 

4 декабря 2017, 10:55
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