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Самарцам показали проект ретро-почты
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5 февраля 2019, 01:30
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В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек
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5 февраля 2019, 01:14
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В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя
В Самаре полицейские нашли цех по изготовлению и хранению алкогольных напитков. Производство располагалось в гаражном боксе на улице Железной Дивизии в Промышленном районе областной столицы. При осмотре помещения оперативники обнаружили линию по розливу алкоголя, тару, фурнитуру для незаконного производства алкоголя, …
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5 февраля 2019, 01:08
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Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары
Водитель Infiniti G35 Sport в ночь на 6 ноября прошлого года в районе села Печерское на 925 километре трассы М5, двигаясь в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречке.
Нарушителя попытался остановить 24-летний инспектор ДПС 2 …
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5 февраля 2019, 12:37
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В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля
Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, …
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5 февраля 2019, 12:35
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Огромная пробка на Жигулевской ГЭС: автопоезд перекрыл проезд
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5 февраля 2019, 10:55
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Неудачно припарковалась: в Сызрани автоледи сбила продавщицу и протаранила ларек
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5 февраля 2019, 10:33
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В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое
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4 февраля 2019, 01:11
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В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске
Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили …
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2 февраля 2019, 04:23
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В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход
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13 ноября 2018, 01:06
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Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре
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28 июня 2018, 01:08
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Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре
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26 июня 2018, 10:25
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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал
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20 июня 2018, 11:48
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В Китае сделали тротуар для пешеходов, не отрывающихся от гаджетов
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6 июня 2018, 10:30
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В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе
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29 декабря 2017, 11:07
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В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода
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4 декабря 2017, 10:55
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