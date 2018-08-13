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6 лет удерживал двух пленников предполагаемый рабовладелец в Самарской области
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13 августа 2018, 12:51
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В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку
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13 августа 2018, 12:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Частная баня сгорела ночью в Октябрьске
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13 августа 2018, 10:51
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«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани
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13 августа 2018, 10:33
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Двух сызранок мигрант пырнул ножом на турбазе в c. Шелехметь
Ночью 5 августа с турбазы "Радуга", расположенной в поселке Шелехметь, пришлось экстренно госпитализировать двух жительниц Сызрани. У 33-летней потерпевшей врачи диагностировали ножевое ранение левого бедра, а 42-летней женщине порезали живот.
На место ЧП выезжали оперативники. Они выяснили, что к …
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11 августа 2018, 03:47
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Лже-террорист из Самары получил два года
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10 августа 2018, 07:00
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Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение
В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
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10 августа 2018, 02:14