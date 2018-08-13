В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку



По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он … В воскресенье, 1 августа, на проспекте Металлургов произошла авария, в которой пострадал ребенок. Сейчас полицейские ведут проверку, собирают все данные о ДТП.По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он