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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека

В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека

9 мая на 918 км трассы М-5 около восьми часов утра под Сызранью столкнулись автомобили Peugeot-206 и ВАЗ-2106. По данным полиции, Peugeot двигался в направлении Октябрьска, а ВАЗ-2106 во встречном направлении. Водитель Peugeot-206 оказался зажатым в салоне иномарки. На место 

10 мая 2017, 10:43
В Башкирии фура влетела в пассажирскую «Газель»

В Башкирии фура влетела в пассажирскую «Газель»

На трассе в Башкирии случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Только чудом авария не привела к человеческим жертвам.
Все произошло на трассе М-5 близ населенного пункта Сим по направлению к башкирской столице. Согласно предварительным сведениям, у направлявшегося из Казахстана большегруза отказали тормоза, 

10 мая 2017, 10:03
В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

Вчера, 7 мая, около 17:00 в районе Кирпичного завода в Сызрани случилось ДТП. На крутом повороте «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев.
 
По предварительным данным, водитель микрогрузовика выехал из-под железнодорожного моста и пытался уйти 

8 мая 2017, 09:54
На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
 
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта 
7 мая 2017, 12:00
«КамАЗы» ушли под асфальт: в Набережных Челнах два большегруза провалились под землю

«КамАЗы» ушли под асфальт: в Набережных Челнах два большегруза провалились под землю

В Интернете обсуждается сообщение об очередном чрезвычайном происшествии  в Набережных Челнах. Там два КамАЗа, находившиеся на стоянке, провалились под землю.
Как отмечается, на автомобильной стоянке предприятия «Кориб» были припаркованы несколько десятков большегрузов. В один момент под двумя автомобилями свежеуложенный асфальт 

5 мая 2017, 12:33
В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение

В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение

Массовая авария случилась в башкирской столице на спуске в Сипайлово. О не совсем типичном дорожно-транспортном происшествии рассказали в Сети очевидцы.
При неуточненных пока обстоятельствах столкнулись маршрутный автобус «ПАЗ» и не менее пяти легковых автомобилей. А далее пассажирское транспортное средство буквально 

26 апреля 2017, 02:18
В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В субботу, 22 апреля, в Самаре сошел с рельсов грузовой вагон. Авария случилась при проведении маневровых работ на путях нефтяной компании, примыкающих к участку железной дороги общего пользования. Состав, двигавшийся со скоростью не более трех километров в час, состоял из 

24 апреля 2017, 11:06
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