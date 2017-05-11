В Самаре днем примерно в 13.30 на пересечении улицы Коммунистической и Московского шоссе столкнулись черные Toyota Land Cruiser и BMW X3. В результате движение автомашин по Коммунистической в сторону "из города" сильно затруднено. На место прибыл наряд ДПС.
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В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека
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10 мая 2017, 10:43
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В Башкирии фура влетела в пассажирскую «Газель»
На трассе в Башкирии случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Только чудом авария не привела к человеческим жертвам.
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10 мая 2017, 10:03
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В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях
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8 мая 2017, 09:54
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На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице
В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта …
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7 мая 2017, 12:00
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«КамАЗы» ушли под асфальт: в Набережных Челнах два большегруза провалились под землю
В Интернете обсуждается сообщение об очередном чрезвычайном происшествии в Набережных Челнах. Там два КамАЗа, находившиеся на стоянке, провалились под землю.
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5 мая 2017, 12:33
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В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение
Массовая авария случилась в башкирской столице на спуске в Сипайлово. О не совсем типичном дорожно-транспортном происшествии рассказали в Сети очевидцы.
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26 апреля 2017, 02:18
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В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон
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24 апреля 2017, 11:06