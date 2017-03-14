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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
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В Большечерниговском районе школьников возят в неисправных автобусах

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Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Такая норма вступила в силу после нового года. В Самарской области за год количество внеплановых проверок по обращению жителей снизилось почти на полторы сотни - с 495 до 345. Эксперты полагают, что тенденция к сокращению вмешательств в бизнес продолжится. С 

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Директор ООО

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22 декабря 2016, 04:00
Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

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19 марта 2014, 04:43
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