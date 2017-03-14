В четверг, 16 марта, в Самарской области запланирована плановая проверка автоматизированной системы оповещения населения. С 10 часов утра до 10:05 в городе зазвучат сирены и громкоговорители, установленные на крышах административных и жилых зданий, сообщила мэрия.
Услышав сигнал, горожанам следует включить телевизоры и радио и прослушать речевое сообщение.
|
В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела
Еще три уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии». Об этом сообщает Росздравнадзор. В ходе проверки, которую проводила прокуратура Самарской области, было выяснено, что в рамках заключенного госконтракта «СМТ» поставило в самарскую больницу имени Пирогова два магнитно-резонансных …
|
14 марта 2017, 03:07
|
Топ-новости: Пожар на заводе «КуйбышевАзот»; отечественные смартфоны INOI; возбуждено дело против департамента управления имуществом Самары
Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов. Огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и распространился на площади в 500 квадратных метров. О подробностях ЧП узнаете здесь.
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI. Уже …
|
13 марта 2017, 06:08
|
В Сети появились сведения о самарцах, живших с 1779 по 1923 годы
В Самарской области открыли доступ к копиям метрических книг из фондов православной церкви губернии. Любой посетитель, зная фамилию, имя и отчество своего предка, может найти записи о датах его рождения, крещения, вступления в брак, смерти и месте погребения. Поисковый …
|
13 марта 2017, 05:23
|
В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»
Известный самарский публицист Джон Шемякин написал в "Фейсбуке", что "в весенней Самаре есть удивительная пора": "Она сопоставима с временем цветения сакуры в дворцовом саду ставки сёгуна 1685 года. Чарующая. Это когда ещё лежит лёд на дорогах и тротуарах, но …
|
13 марта 2017, 10:06
|
В Большечерниговском районе школьников возят в неисправных автобусах
К такому выводу по результатам проверки пришла районная прокуратура. В школе в селе Августовка используют автобусы с такими техническими неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация. Ремни безопасности порваны, мусор внутри салона, разные шины. Списка учеников, подписанного директором учебного заведения, нет. …
|
15 февраля 2017, 11:56
|
Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар
|
17 января 2017, 06:50
|
Директор ООО "Департамент ЖКХ Тольятти" Виктор Попов будет оштрафован на 75 тысяч рублей
На предприятии, которое отвечает за содержание более 800 домов, прошла прокурорская проверка. Поводом для неё стали массовые обращения горожан. Установлено, что управляющая компания нарушала лицензионные требования при обслуживании ряда жилых объектов.
|
22 декабря 2016, 04:00
|
Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары
По факту обнаружения двух трупов на месте ночного пожара в центре Самары начата доследственная проверка. Тела двоих погибших были обнаружены 11 ноября в 1 час 30 минут в сгоревшем заброшенном доме на улице Максима Горького, сообщили в СУ СК …
|
11 ноября 2016, 12:21
|
20 марта в Самаре будут 5 минут звучать электросирены
Завтра, 20 марта, в Самаре зазвучат сирены, напоминает городская администрация. В этот день в столице региона пройдет плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен и уличных громкоговорителей. Устройства включат ровно в 10:00, они будут работать …
|
19 марта 2014, 04:43