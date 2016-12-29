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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самаре на карантин закрылись классы в 6 школах

В Самаре на карантин закрылись классы в 6 школах

Карантин в 6-ти самарских школах. Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, отменены занятия в 12 классах. Временно не принимают детей и в двух группах дошкольных учреждений. Об этом сообщает Роспотребнадзор Самарской области.
В целом, заболеваемость сезонными недугами в регионе, по 

22 декабря 2016, 12:42
В блогах: в Самаре появились бородатые школьники

В блогах: в Самаре появились бородатые школьники

Блогер Ольга Потапова интересуется у ЖЖ-сообщества, можно ли ученику носить в школе бороду? "В одной самарской общеобразовательной школе несколько учеников 10-го класса поросли бородой. Так вот, она будоражит педагогический состав учреждения во главе с директором. Лично мне самой бороды 
23 ноября 2016, 05:44
В блогах: в самарской школе детям выдали странные книги

В блогах: в самарской школе детям выдали странные книги

Блогер Евгений Силантьев рассказал, что в одной из школ Октябрьского района Самары ученикам 9-го класса выдали книги для подготовки к экзаменам с вырезанными страницами ответов на задания. "Пособия, между прочим, реализовали по цене 300 рублей. 10 страниц вырезаны! Вопрос: 
22 ноября 2016, 05:34
В Октябрьском районе Самары не хватает мест в школах

В Октябрьском районе Самары не хватает мест в школах

Переполненные образовательные учреждения работают в две смены. Проблема возникла из-за интенсивного строительства жилья в Постниковом овраге, где за считанные годы вырос целый микрорайон высоток, а количество учебных заведений остаётся неизменным 35 лет.
В школу №58 в две смены приходит почти 

16 ноября 2016, 06:03
В блогах: в каникулы самарские преподаватели повышают квалификацию

В блогах: в каникулы самарские преподаватели повышают квалификацию

Блогер Наталья Жалнина рассказала, что в Самаре стартовала третья сессия курсов повышения квалификации для преподавателей казачьих кадетских классов. С напутственным словом к слушателям обратился Митрополит Самарский и Сызранский. Он обрисовал перспективы развития кадетского воспитания и дальнейшей работы в военно-патриотическом 
1 ноября 2016, 05:44
Самарским школьникам продлили каникулы

Самарским школьникам продлили каникулы

В Самаре школьные каникулы продлили до 7 ноября. Как поясняют в мэрии города, это сделано для того, чтобы ученики и педагоги имели возможность посетить на площади Куйбышева праздничные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине военного парада, который состоялся 7 ноября 1941 года 

1 ноября 2016, 04:58
Банки России ввели «кредитные каникулы»

Банки России ввели «кредитные каникулы»

У заемщиков российских банков появилась возможность отсрочить ежемесячный платеж по кредиту. На днях ряд финансовых организаций стали рассылать предложения воспользоваться «кредитными каникулами»: за 2 тысячи рублей клиенты могут отложить внесение взноса по ссуде.

Банкиры предполагают, что это позволит людям решить свои 

5 октября 2016, 02:53
В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу

В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу

Региональное правительство опубликовало постановление о введении карантина по бешенству в двух населенных пунктах Самарской области - в Кинеле и селе Старое Юреево Кошкинского района. Ограничительный режим введен на два месяца - до 31 июля.

В течение этого времени в поселениях запрещено 

31 мая 2016, 04:46
В Самарской области число заболевших ОРВИ выросло почти на 40% за неделю

В Самарской области число заболевших ОРВИ выросло почти на 40% за неделю

За минувшую неделю в Самарской области было зарегистрировано 26 тысяч 300 случаев ОРВИ. В региональной столице заболели 11 тысяч 500 человек, сообщает областное управление Роспотребнадзора. В сравнении с позапрошлой неделей отмечен рост заболеваемости по области сразу на сорок процентов, в 
9 февраля 2016, 03:27
Топ-новости: учеба во время карантина, здоровье и церковь, ДТП под Бугурусланом

Топ-новости: учеба во время карантина, здоровье и церковь, ДТП под Бугурусланом

В некоторых самарских школах возобновились занятия, несмотря на объявленный карантин. Директора учебных заведений вправе самостоятельно принимать подобные решения, основываясь на местной эпидемиологической обстановке.  Подробности здесь.
 
Ученые нашли взаимосвязь между здоровьем и посещением церкви. О результатах масштабного исследования рассказали норвежские специалисты. 
8 февраля 2016, 07:47
Каникулы в школах Оренбурга будут, несмотря на недельный карантин

Каникулы в школах Оренбурга будут, несмотря на недельный карантин

В министерстве образования Оренбургской области заявили: несмотря на недельный карантин по гриппу, который ввели во всех школах областной столицы, а также городов Гая и Орска, каникулы для первоклассников начнутся по расписанию.

У учащихся первых классов каникулы должны стартовать 8 
28 января 2016, 01:37
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