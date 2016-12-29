В школах Самарской области введен экстренный карантин. Учеников досрочно отправили на каникулы. В четверг, 29 декабря, они провели за партами укороченный день, а завтра в классы уже не придут. Ранее планировалось, что каникулы начнутся 31 декабря, но эпидемическая ситуация в регионе внесла в учебный график свои коррективы. Накануне 14 классов восьми школ региона закрыли из-за массового заражения детей ОРВИ.
По информации Роспотребнадзора, наиболее подвержены сезонному заболеванию оказались дети в возрасте от 15, среди которых всего за неделю эпидпорог был превышен на 8%. О необходимости досрочного ухода на каникулы на совещании с главами городов и районов губернии сообщил министр образования региона Владимир Пылёв, который отметил, что отдыхать школьники, возможно, продолжат и после девятого января. Все зависит от погодных условий. В целом за неделю на больничный ушли почти 12 тысяч жителей области, из которых более половины - в Самаре.
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