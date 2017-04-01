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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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В Сызрани бывшего главврача подозревают в незаконных доплатах на 752 тысячи рублей

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30 марта 2017, 09:53
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в 
26 марта 2017, 02:30
Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски

Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски

Женщина перечислила виртуальным торговцам 11 тысяч рублей за детскую коляску, но осталась без покупки, без денег и была занесена в «черный список».

О возмутительном случае рассказал портал «КТВ ЛУЧ». По предварительным данным, 18 марта жительница Сызрани решила купить детскую коляску в 

25 марта 2017, 06:12
Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 25 марта, под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием 3-х автомобилей. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов на автомагистрали М-5 «Урал» на спуске к мосту через реку Крымза в районе поселка Западный столкнулись «Калина» и две фуры – 
25 марта 2017, 05:25
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в самарской больнице имени Семашко. Туда девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1. Малышка находилась в тяжелом состоянии, ее рвало желчью, а после она перестала открывать глаза. 

17 марта 2017, 03:39
В Тольятти собака укусила ребенка в лицо

В Тольятти собака укусила ребенка в лицо

В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
10 февраля 2017, 11:29
Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Девятилетний мальчик пострадал в результате ДТП в городе Октябрьск Самарской области. Инцидент произошел в воскресенье, 22 января, примерно в 12:30 на улице Ульяновской. Ребенок на санках скатился с горки и, вылетев на дорогу, врезался в автомобиль Lada Priora. Машиной управлял 

23 января 2017, 11:39
Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына

Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына

В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.

Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.

«Преступление, 

17 января 2017, 05:17
Школьные каникулы в Самаре опять продляют

Школьные каникулы в Самаре опять продляют

Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа школьные каникулы в Самаре рекомендовано продлить вплоть до 13 января. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по последним данным, эпидемический порог на территории региона превышен почти на 
10 января 2017, 04:37
В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели

В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели

В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в столице 63-го региона превышает норму на 28 процентов, пишет «Волга Ньюс». В настоящее время готовится постановление главного санитарного врача города о введении ограничительных 

9 января 2017, 10:32
В Самаре на 2 дня продлили зимние каникулы из-за гриппа

В Самаре на 2 дня продлили зимние каникулы из-за гриппа

3-ья четверть для школьников Самары начнется не в понедельник, 9 января, как планировалось ранее, а в среду, 11 января. Об этом жителям областной столицы сообщают учителя школ, в которых обучаются их дети, пишут региональные СМИ.

Продлить каникулы юным горожанам 
8 января 2017, 01:23
В самарских школах ввели экстренный карантин

В самарских школах ввели экстренный карантин

В школах Самарской области введен экстренный карантин. Учеников досрочно отправили на каникулы. В четверг, 29 декабря, они провели за партами укороченный день, а завтра в классы уже не придут. Ранее планировалось, что каникулы начнутся 31 декабря, но эпидемическая ситуация в 

29 декабря 2016, 03:45
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