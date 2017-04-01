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В Сызрани бывшего главврача подозревают в незаконных доплатах на 752 тысячи рублей
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30 марта 2017, 09:53
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В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет
В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в …
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26 марта 2017, 02:30
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Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски
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25 марта 2017, 06:12
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Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка
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25 марта 2017, 05:25
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Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко
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17 марта 2017, 03:39
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В Тольятти собака укусила ребенка в лицо
В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.
Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
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10 февраля 2017, 11:29
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Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области
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23 января 2017, 11:39
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Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына
В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.
Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.
«Преступление, …
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17 января 2017, 05:17
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Школьные каникулы в Самаре опять продляют
Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа школьные каникулы в Самаре рекомендовано продлить вплоть до 13 января. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Как уже сообщала «ТЕРРА», по последним данным, эпидемический порог на территории региона превышен почти на …
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10 января 2017, 04:37
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В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели
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9 января 2017, 10:32
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В Самаре на 2 дня продлили зимние каникулы из-за гриппа
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8 января 2017, 01:23
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В самарских школах ввели экстренный карантин
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29 декабря 2016, 03:45