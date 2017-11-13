Согласно предварительным расчетам, доходы областного бюджета на 2018 год составят 129,5 млрд рублей, а расходы чуть меньше 130. Пока проект бездефицитный. Это связано с тем, что в документе не учитывается федеральное финансирование. Еще есть соглашения с федеральным Минфином, по которому наш регион должен ежегодно снижать уровень госдолга.
«Исходя из этого областной бюджет на 2018 год и сформирован с профицитом в сумме 594 миллиона рублей. Еще раз повторю — этот профицит носит технический характер, и сложился исходя из прогноза доходов и невозможности привлечения дополнительных заимствований с учетом ранее указанных мной ограничений, определенных Минфином Российской Федерации», — рассказал Андрей Прямилов, врио заместителя председателя правительства Самарской области.
В проекте бюджета на следующий год увеличили ассигнования на образование, здравоохранение, спорт и социальную сферу. Уменьшили на ЖКХ, культуру и национальную экономику.
Поправки к бюджету будут вносить до 20 ноября, а окончательный вариант документа планируют утвердить в начале декабря.
|
Для метро Самары нашли 176 млн рублей на 2018 год
На строительство и проектирование метро в Самаре предполагается выделить 176 миллионов рублей в 2018 году. Это следует из проекта поправок в бюджет Самарской области. Деньги будут расходовать «исходя из фактической потребности с учетом заключенных государственных контрактов», указано в документе.
Напомним, станция …
|
13 ноября 2017, 02:24
|
Почти 4,5 млрд рублей в Самарской области направят на обслуживание госдолга
|
31 октября 2017, 12:33
|
На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей
|
25 октября 2017, 05:42
|
Полтора миллиарда на «воздух»: в Самарской области проплатили проекты, которые не стали воплощать в жизнь
Аттракцион неслыханной щедрости. В 63-м регионе потрачено более полутора миллиардов рублей на проекты, которые потом воплощать в жизнь никто не стал. Что это: бесхозяйственность, недостаток профессионализма чиновников или неизбежные расходы, которые всегда были, есть и будут?
Бюджет Самарской области на 2017 …
|
24 октября 2017, 10:56
|
Добавили миллиардов: депутаты губдумы проголосовали за изменения в областном бюджете
|
27 сентября 2017, 11:49
|
Повысят градус: в Самарской губдуме рассмотрят вопрос о снятии ограничений в сфере продаж алкоголя
26 сентября в Самарской губдуме рассмотрят вопрос о снятии ограничений в сфере продаж алкоголя, сообщает региональное Минэкономразития. Речь идет о действующих запретах на торговлю спиртным в вечернее время по будням и выходные дни. По данным Росалкогольрегулирования, на территории области наблюдается …
|
22 сентября 2017, 12:35
|
В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей
|
4 июля 2017, 03:50
|
Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам
Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.
Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 …
|
4 июля 2017, 02:06