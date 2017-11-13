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Материалы по теме:

Для метро Самары нашли 176 млн рублей на 2018 год

Для метро Самары нашли 176 млн рублей на 2018 год

На строительство и проектирование метро в Самаре предполагается выделить 176 миллионов рублей в 2018 году. Это следует из проекта поправок в бюджет Самарской области. Деньги будут расходовать «исходя из фактической потребности с учетом заключенных государственных контрактов», указано в документе.

Напомним, станция 

13 ноября 2017, 02:24
Почти 4,5 млрд рублей в Самарской области направят на обслуживание госдолга

Почти 4,5 млрд рублей в Самарской области направят на обслуживание госдолга

В Самарской области направят почти 4,5 миллиарда рублей на обслуживание госдолга, сообщает региональный минфин. По данным ведомства, по состоянию на 1 октября в областной бюджет поступило 105 миллиардов рублей доходов, что превышает 70 процентов от годового планового значения. По сравнению 

31 октября 2017, 12:33
На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей

На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей

На решение экологических проблем в бюджете Самарской области в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей, или 1/10 процента всех расходов.
При этом одних только штрафов с предприятий-нарушителей собирается на сумму в 10 раз большую. Сами же они хоть и 

25 октября 2017, 05:42
Полтора миллиарда на «воздух»: в Самарской области проплатили проекты, которые не стали воплощать в жизнь

Полтора миллиарда на «воздух»: в Самарской области проплатили проекты, которые не стали воплощать в жизнь

Аттракцион неслыханной щедрости. В 63-м регионе потрачено более полутора миллиардов рублей на проекты, которые потом воплощать в жизнь никто не стал. Что это: бесхозяйственность, недостаток профессионализма чиновников или неизбежные расходы, которые всегда были, есть и будут?

Бюджет Самарской области на 2017 

24 октября 2017, 10:56
Добавили миллиардов: депутаты губдумы проголосовали за изменения в областном бюджете

Добавили миллиардов: депутаты губдумы проголосовали за изменения в областном бюджете

В эти минуты в Самарской губернской думе идет первое пленарное заседание осенней сессии. На нем присутствуют 39 из 50 депутатов,  а также члены регионального кабмина. Место в президиуме занял и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он поздравил парламентариев с 

27 сентября 2017, 11:49
Повысят градус: в Самарской губдуме рассмотрят вопрос о снятии ограничений в сфере продаж алкоголя

Повысят градус: в Самарской губдуме рассмотрят вопрос о снятии ограничений в сфере продаж алкоголя

26 сентября в Самарской губдуме рассмотрят вопрос о снятии ограничений в сфере продаж алкоголя, сообщает региональное Минэкономразития. Речь идет о действующих запретах на торговлю спиртным в вечернее время по будням и выходные дни. По данным Росалкогольрегулирования, на территории области наблюдается 

22 сентября 2017, 12:35
В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей

В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губдумы утвердили поправки в областной бюджет. На продолжение строительства станции метро «Алабинская» выделят еще 187 миллионов рублей. 88 миллионов в этом году, и еще 99 миллионов – в следующем.

Эти средства пойдут на 
4 июля 2017, 03:50
Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.

Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 
4 июля 2017, 02:06
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