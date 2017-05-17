Как говорится в сообщении на портале госзакупок, 6 аукционов по выбору финансовых организаций, которые откроют городу возобновляемые кредитные линии сроком на один год, объявил департамент финансов и экономического развития г. о. Самара. Каждый лот - по 500 млн. рублей. Деньги …