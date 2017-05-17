Такие данные сегодня озвучили на брифинге в прокуратуре региона. С начала года погашено только 26 миллионов рублей долгов. Дополнительно через суд в пользу бизнесменов удалось взыскать более 5 миллионов рублей пени за просрочку оплаты по государственным и муниципальным заказам.
Всего за прошлый год выявлено 1828 нарушений прав предпринимателей, а с начала этого - более тысячи. Среди выявленных нарушений есть факты незаконного выделения государственных субсидий и грантов. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли более 450 чиновников. Прокуратура отклонила 2/3 просьб контролирующих органов о согласовании внеплановых проверок. Основная причина - отсутствие оснований, анонимность жалоб граждан, попытка провести проверку за пределом своих полномочий.
Прокуратура обращает внимание - если контролирующие органы провели проверку без согласования с прокуратурой и наложили по ее результатам взыскание на бизнесмена, такое постановление подлежит отмене. Исчерпывающий перечень плановых инспекций размещен на сайте генпрокуратуры.
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