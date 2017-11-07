В Жигулевске 16-летний школьник стал подозреваемым в краже. Его задержали полицейские.
За помощью к стражам порядка обратилась пенсионерка. 62-летняя женщина заявила о краже кухонного гарнитура. Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей. Инцидент произошел в доме на улице Никитинской. Сотрудники мебельной фирмы привезли женщине кухонный гарнитур: часть занесли в квартиру, часть оставили на лестничной площадке. Когда хозяйка вышла из квартиры, она увидела, что мебель исчезла.
Личность предполагаемого злоумышленника установлена. 16-летний школьник задержан в квартире, где он проживает, сотрудниками подразделения по делам подростков. У него нашли украденную мебель и вернули хозяйке. Заведено уголовное дело.
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