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Материалы по теме:

В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В руках шведских стражей порядка оказалась группа злоумышленников, которые рискованным способом, подобно героям голливудских боевиков, похищали ценные грузы из фур почтового оператора PostNord Sverige.
После нескольких эпизодов исчезновения грузов в компании сделали вывод, что кто-то забирается в машины в процессе 

3 ноября 2017, 02:07
Из офиса «Волгатрансстрой-Метро» похищены доллары, золото и документы по «Алабинской»

Из офиса «Волгатрансстрой-Метро» похищены доллары, золото и документы по «Алабинской»

30 тысяч долларов и золотой слиток стали добычей злоумышленника, который ограбил офис компании «Волгатрансстрой-Метро» на улице Луначарского. По предварительной версии, преступление было совершено между четырьмя часами дня минувшей субботы и семью утра понедельника. Неизвестный смог открыть окно в помещении, проник 

31 октября 2017, 05:37
В Самаре внучка выкрала деньги и золото у своей бабушки

В Самаре внучка выкрала деньги и золото у своей бабушки

Самарские полицейские раскрыли кражу денег и золотых украшений. Потерпевшая – 73-летняя бабушка. Она проживает в доме на Московском шоссе. Пожилая женщина рассказала, что у нее из квартиры пропали драгоценности и 41 тысяча рублей. Следов взлома полицейские на месте преступления не 

25 октября 2017, 10:11
Бывший нефтяник и его умелые друзья предстанут перед судом

Бывший нефтяник и его умелые друзья предстанут перед судом

Пятеро жителей Самарской области предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу нефти. В октябре 2016 года сотрудники нефтекомпании обнаружили на своей трубе врезку.

«По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной 

20 октября 2017, 03:57
Под Самарой ради 20 тысяч рублей убили семью

Под Самарой ради 20 тысяч рублей убили семью

В Жигулевске совершено жестокое убийство супружеской пары. В четверг, 12 октября, в своей квартире были найдены мертвыми 81-летний мужчина и 78-летняя женщина. На телах полицейские  обнаружили множественные повреждения, в том числе в области головы. На месте преступления силовики сняли отпечатки 

13 октября 2017, 01:56
В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске сотрудники полиции задержали 17-летнего парня, которого подозревают в нападении на местную жительницу. По версии полицейских, в июле 2017 года в микрорайоне В-1 молодой человек, проходя по улице, из хулиганских побуждений ударил 31-летнюю женщину.

 После этого потерпевшая обратилась 
6 августа 2017, 02:57
В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте местной школы. Совершено хищение около 400 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 50-летнюю жительницу Ставропольского района, которая работает на одном из тольяттинских предприятий.

По данным силовиков, используя свое служебное положение, она 

9 июня 2017, 01:49
Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

В Самаре полицейские раскрыли кражу сигарет в микрорайоне Волгарь. 350 пачек были похищены из магазина на улице Осетинской. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Работники точки рассказали, что обнаружили пропажу в середине мая. Силовики просмотрели видео, снятое камерами наблюдения. Выяснилось, 

7 июня 2017, 09:29
МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск

МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск

Нападение произошло вчера, 21 мая, днем в микрорайоне В-1. Дверь в хлебный киоск была не заперта - и через нее внутрь ворвался мужчина с ножом. Он заставил женщину-продавца отдать ему деньги. В киоске было 3 тысячи рублей.
 
Получив от 

22 мая 2017, 07:16
В Чапаевске безработный с ножом напал на ребенка и отобрал телефон

В Чапаевске безработный с ножом напал на ребенка и отобрал телефон

Сегодня, 5 ноября, стало известно о задержании полицейскими Чапаевска местного 21-летнего безработного, которого подозревают в совершении разбойного нападения на школьника.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в дежурную часть Отдела полиции по Чапаевску позвонили врачи из местной горбольницы. Они сообщали, 

5 ноября 2016, 01:01
В Самаре 17-летний школьник сломал ногу, пытаясь залезть на поезд

В Самаре 17-летний школьник сломал ногу, пытаясь залезть на поезд

Сегодня стало известно об инциденте на железной дороге, в результате которого пострадал школьник, сообщает 63.ru.
По данным транспортной полиции, 17-летний подросток пытался зацепиться за поезд, но не сумел. Зацепер упал и сломал ногу. По словам медиков, травма достаточно сложная. 
17 августа 2016, 11:41
Ученый: найденный школьником «город майя» - поле конопли

Ученый: найденный школьником «город майя» - поле конопли

Американский ученый-археолог по имени Джеффри Брасвелл (Geoffrey Braswell) прокомментировал информацию о найденном школьником «городе майя». Специалист заявил изданию «Вирд», что подросток, рассматривая снимок со спутника, принял за следы древней цивилизации обыкновенное поле конопли. Брасвелл рассказал, что работал в месте в 
12 мая 2016, 05:32
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