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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай

Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай

Сегодня, 25 ноября, в Самаре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рельсового общественного транспорта.
 
Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», на улице Мечникова возле дома №50 самосвал КАМАЗ ударил в переднюю часть трамвай. По словам свидетелей 
25 ноября 2017, 04:23
В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома 

24 ноября 2017, 03:50
Как уберечь ребенка от ДТП: На дорогах Самары произошло 113 аварий с участием детей

Как уберечь ребенка от ДТП: На дорогах Самары произошло 113 аварий с участием детей

С начала года на дорогах Самары произошло 113 ДТП с участием детей, это на 6 случаев больше, чем за аналогичный период 2016-го. Пострадало 114 человек, четверо несовершеннолетних погибли. Чаще всего в аварии попадают ученики младших классов, которые только начали посещать 
23 ноября 2017, 08:54
Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате

Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате

В Самаре автоледи сбила ехавшего по зебре 8-летнего ребенка на самокате. ДТП произошло на улице Потапова напротив дома №243 по улице Ново-Садовой. У пострадавшего травма живота. 

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 22.11.2017 года в 18:00 водитель 1979 года 
23 ноября 2017, 03:43
Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера

Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера

В Самарской области полиция проводит проверку по факту гибели в ДТП пожилого мужчины. Под Самарой 82-летнего пенсионера насмерть сбила иномарка «Тойота Хайлендер». Управлял внедорожником 40-летнний водитель.
 
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 20.11.2017 года в 18:20 водитель 1977 

21 ноября 2017, 01:51
Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти

Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти

Сегодня, 18 ноября, около 5:20 утра в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, водитель на «Ладе Приоре» двигался по бульвару Буденного от бульвара Приморского в сторону улицы Фрунзе.

В 
18 ноября 2017, 04:08
Причину смерти найденного в Тольятти младенца назовет СК

Причину смерти найденного в Тольятти младенца назовет СК

По факту обнаружения в Тольятти тела младенца начата доследственная проверка. Причину смерти ребенка назовет СК. Следователи уточнили, что тело малыша нашли на территории организации, занимающейся переработкой мусора. Видимых телесных повреждений не обнаружено, говорится в сообщении.

«На место происшествия выехали 
14 ноября 2017, 12:36
В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки

В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки

Во вторник, 14 ноября, в Тольятти рабочие обнаружили в отходах труп новорожденного ребенка. Информация поступила в полицию от руководства фирма по переработке вторсырья. Причину смерти ребенка установят эксперты. Полицейские разыскивают мать младенца. 

«Рабочие организации, расположенной на ул. Новозаводской в 
14 ноября 2017, 10:46
Родителей кинельских живодёрок поставили на учёт в полиции

Родителей кинельских живодёрок поставили на учёт в полиции

В городе Кинель Самарской области родителям детей, издевавшихся над котенком и снимавших весь этот процесс на видео, вынесли предупреждение, а также поставили на учёт в полиции по делам несовершеннолетних.
 
Живодёрки пытались жестоко убить котёнка, транслируя всё происходящее в одной 
19 августа 2017, 02:14
Стали известны обстоятельства гибели двух подростков в районе железнодорожного перегона Кинель-Алексеевка

Стали известны обстоятельства гибели двух подростков в районе железнодорожного перегона Кинель-Алексеевка

Как уже сообщала "ТЕРРА", мальчиков 12 и 14 лет накануне днем там сбил поезд. Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте, подростки видели идущий навстречу грузовой поезд, но не заметили пассажирский, который приближался сзади. Трагедии избежать не удалось, не смотря 

18 августа 2017, 06:37
Под Кинелем поезд сбил насмерть двух подростков

Под Кинелем поезд сбил насмерть двух подростков

В Самарской области устанавливаются обстоятельства трагического происшествия на железной дороге. На перегоне «Кинель–Алексеевка» поезд сбил двух подростков. Мальчики 12 и 14 лет скончались от полученных травм.

По предварительным данным, происшествие произошло 17 августа в 15:40. На место происшествия прибыла 
17 августа 2017, 10:29
В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными

В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными

Накануне в нескольких средствах массовой информации появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка, ударяя его об стену, транслируя эти действия в прямом эфире одной из соцсетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку. Отмечается, что старшая 
16 августа 2017, 10:14
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