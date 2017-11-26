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Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай
Сегодня, 25 ноября, в Самаре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рельсового общественного транспорта.
Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», на улице Мечникова возле дома №50 самосвал КАМАЗ ударил в переднюю часть трамвай. По словам свидетелей …
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25 ноября 2017, 04:23
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В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера
В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома …
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24 ноября 2017, 03:50
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Как уберечь ребенка от ДТП: На дорогах Самары произошло 113 аварий с участием детей
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23 ноября 2017, 08:54
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Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате
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23 ноября 2017, 03:43
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Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера
В Самарской области полиция проводит проверку по факту гибели в ДТП пожилого мужчины. Под Самарой 82-летнего пенсионера насмерть сбила иномарка «Тойота Хайлендер». Управлял внедорожником 40-летнний водитель.
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21 ноября 2017, 01:51
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Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти
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18 ноября 2017, 04:08
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Причину смерти найденного в Тольятти младенца назовет СК
По факту обнаружения в Тольятти тела младенца начата доследственная проверка. Причину смерти ребенка назовет СК. Следователи уточнили, что тело малыша нашли на территории организации, занимающейся переработкой мусора. Видимых телесных повреждений не обнаружено, говорится в сообщении.
«На место происшествия выехали …
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14 ноября 2017, 12:36
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В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки
Во вторник, 14 ноября, в Тольятти рабочие обнаружили в отходах труп новорожденного ребенка. Информация поступила в полицию от руководства фирма по переработке вторсырья. Причину смерти ребенка установят эксперты. Полицейские разыскивают мать младенца.
«Рабочие организации, расположенной на ул. Новозаводской в …
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14 ноября 2017, 10:46
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Родителей кинельских живодёрок поставили на учёт в полиции
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19 августа 2017, 02:14
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Стали известны обстоятельства гибели двух подростков в районе железнодорожного перегона Кинель-Алексеевка
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18 августа 2017, 06:37
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Под Кинелем поезд сбил насмерть двух подростков
В Самарской области устанавливаются обстоятельства трагического происшествия на железной дороге. На перегоне «Кинель–Алексеевка» поезд сбил двух подростков. Мальчики 12 и 14 лет скончались от полученных травм.
По предварительным данным, происшествие произошло 17 августа в 15:40. На место происшествия прибыла …
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17 августа 2017, 10:29
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В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными
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16 августа 2017, 10:14