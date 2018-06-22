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Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре
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22 июня 2018, 02:57
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Массовое ДТП: четыре автомобиля столкнулись в Самаре
21 июня в Самаре произошло крупное ДТП с участием сразу с четырьмя автомобилями. Все случилось около 16:00 на пересечении улиц Буянова и Вилоновской. Там столкнулись Nissan, Lexus, KIA и Chevrolet, сообщает группа «ДТП Самара». От удара у трех машин …
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22 июня 2018, 11:18
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«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти
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22 июня 2018, 10:33
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Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре
21 июня в Самаре произошла авария с участием автобуса-шаттла. Пассажирская машина «притерла» задней частью Porshe, припаркованный на улице Молодогвардейской, сообщает паблик «Самара Life».
Как отмечают очевидцы, в аварии участвовал автобус маршрута S7, курсирующий между фан-зоной и стадионом «Самара …
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21 июня 2018, 02:31
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Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует
Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.
«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло …
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21 июня 2018, 10:19
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Лучший способ сбережения денег назвали россияне
Почти половина жителей нашей страны считает самым хорошим вариантном вложения денег - банковские вклады, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Хотя сейчас люди начали забирать оттуда свои деньги. «На сберегательное поведение ориентированы 66% граждан. Доля людей, которые готовы сократить …
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19 июня 2018, 09:03
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Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении законодательства
Мэрия Самары не размещает на своем официальном сайте необходимую информацию. Городская прокуратура уличила администрацию в нарушении действующего законодательства. В частности, в результате проверки на портале не удалось обнаружить сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, …
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18 июня 2018, 09:01
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Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры
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15 июня 2018, 05:26
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«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок
«Почта России» вышла с предложением отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок до 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.
Напомним, правительство намерено с 2019 года снизить беспошлинный порог для интернет покупок с 1000 до …
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13 июня 2018, 10:32
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Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей
Вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина намерена судиться с государством. Иск она подала в Лининский районный суд Самары. Женщина хочет получить в качестве компенсации морального вреда за время, проведенное в тюрьме, 10 миллионов рублей, сообщает ВолгаНьюс.
«Думаю, не …
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13 июня 2018, 03:23
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В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке
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6 июня 2018, 10:18
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Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре
Стало известна дата открытия торгового центра «Московский». Произойти это должно уже во вторник, 5 июня, сразу после устранений нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на осведомленный источник.
Напомним, работа торгового комплекса была приостановлена 28 …
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4 июня 2018, 11:29