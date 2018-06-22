«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок



Напомним, правительство намерено с 2019 года снизить беспошлинный порог для интернет покупок с 1000 до … «Почта России» вышла с предложением отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок до 2021 года. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на осведомленные источники.Напомним, правительство намерено с 2019 года снизить беспошлинный порог для интернет покупок с 1000 до