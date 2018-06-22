3
54
57
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

В Самаре в пятницу, 22 июня, на Московском шоссе произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта и кареты скорой помощи. Утром три машины столкнулись «паровозиком» возле станции метро «Московская». В результате скорая помощь оказалась зажата между маршруткой и микроавтобусом Fiat. 
22 июня 2018, 02:57
Массовое ДТП: четыре автомобиля столкнулись в Самаре

Массовое ДТП: четыре автомобиля столкнулись в Самаре

21 июня в Самаре произошло крупное ДТП с участием сразу с четырьмя автомобилями. Все случилось около 16:00 на пересечении улиц Буянова и Вилоновской. Там столкнулись Nissan, Lexus, KIA и Chevrolet, сообщает группа «ДТП Самара». От удара у трех машин 
22 июня 2018, 11:18
«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

21 июня в Тольятти произошла крупная автоавария с участием «маршрутки». Микроавтобус «Фиат Дукато» и автомобиль «Лада Гранта» ехали по дороге со стороны Московского проспекта. Автобус шел по среднему ряду, а легковушка ехала по левой стороне.

В какой-то момент водитель 
22 июня 2018, 10:33
Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре

Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре

21 июня в Самаре произошла авария с участием автобуса-шаттла. Пассажирская машина «притерла» задней частью Porshe, припаркованный на улице Молодогвардейской, сообщает паблик «Самара Life».

Как отмечают очевидцы, в аварии участвовал автобус маршрута S7, курсирующий между фан-зоной и стадионом «Самара 
21 июня 2018, 02:31
Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.

«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло 

21 июня 2018, 10:19
Лучший способ сбережения денег назвали россияне

Лучший способ сбережения денег назвали россияне

Почти половина жителей нашей страны считает самым хорошим вариантном вложения денег - банковские вклады, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Хотя сейчас люди начали забирать оттуда свои деньги. «На сберегательное поведение ориентированы 66% граждан. Доля людей, которые готовы сократить 

19 июня 2018, 09:03
Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении законодательства

Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении законодательства

Мэрия Самары не размещает на своем официальном сайте необходимую информацию. Городская прокуратура уличила администрацию в нарушении действующего законодательства. В частности, в результате проверки на портале не удалось обнаружить сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, 

18 июня 2018, 09:01
Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры

Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры

В Тольятти по требованию прокуратуры сняли с должности руководителя управления физической культуры и спорта мэрии города Александра Герунова. Надзорное ведомство выяснило, что 38-летний чиновник не подходит на пост «из-за недостаточности стажа работы по специальности». При этом он был назначен в 

15 июня 2018, 05:26
«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок

«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок

«Почта России» вышла с предложением отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок до 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Напомним, правительство намерено с 2019 года снизить беспошлинный порог для интернет покупок с 1000 до 
13 июня 2018, 10:32
Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей

Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей

 Вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина намерена судиться с государством. Иск она подала в Лининский районный суд Самары. Женщина хочет получить в качестве компенсации морального вреда за время, проведенное в тюрьме, 10 миллионов рублей, сообщает ВолгаНьюс.

«Думаю, не 
13 июня 2018, 03:23
В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

Прокуратура Исаклинского района Самарской области провела проверку в одной из местных школ. В надзорное ведомство поступила информация о том, что преподаватель физкультуры в 2017 году неоднократно являлся в учебное заведение в нетрезвом виде. Однако руководство школы на это никак не 
6 июня 2018, 10:18
Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре

Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре

Стало известна дата открытия торгового центра «Московский». Произойти это должно уже во вторник, 5 июня, сразу после устранений нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, работа торгового комплекса была приостановлена 28 
4 июня 2018, 11:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх