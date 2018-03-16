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10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области
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16 марта 2018, 01:01
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2000 самарцев признаны банкротами
По итогам 2017 года в Самарской области признаны банкротами почти 2000 человек. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказала Александра Егошина, и. о. заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Отметим, что в 2016 году …
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15 марта 2018, 06:13
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«Авиакор» и «Туполев» помирились
Самарский авиационный завод «Авиакор» и столичное конструкторское бюро «Туполев» после череды судебных процессов все-таки заключили мировое соглашение. Москвичи признали свой долг перед самарцами в 53 миллиона рублей и пообещали выплатить его до сентября 2018-го. Соотвествующий иск в суд «Авиакор» подал …
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15 марта 2018, 09:02
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Энергокризис в Подстепках: на местную управляющую компанию пожаловались в полицию
Компания «Самараэнерго» направила заявление в полицию Ставропольского района из-за долга местной управляющей компании. Энергетики требуют провести проверку в отношении ЖСК «Степной» из села Подстёпки. По версии заявителя, данная организация, которая до апреля 2017 года предоставляла коммунальные услуги жителям 75 домов, …
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14 марта 2018, 06:11
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За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки
В Самаре судебные приставы арестовали у должницы халаты и куртки. Этот случай произошел в Промышленном районе. Бизнес-леди, которая занимается торговлей, задолжала своему знакомому 58 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в суд, который обязал предпринимательницу вернуть долг. Приставы вручили должнице постановление о …
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2 марта 2018, 12:20
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Судебные приставы арестовали Infiniti должника из Новокуйбышевска
В Новокуйбышевске судебные приставы наложили арест на автомобиль Infiniti. Владелец иномарки задолжал по налогам почти 75 тысяч рублей.
«В связи с тем, что должник не исполнил требования исполнительного документа в установленный пятидневный срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании с него …
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19 февраля 2018, 01:02
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В Самарской области судебные приставы начали штрафовать коллекторов
Самарские судебные приставы утвердили план проверок «коллекторов». Ранее такие проверки проводили только по жалобам граждан. В прошлом году в региональное управление службы судебных приставов поступило 776 жалоб на «коллекторов». Более 550 обращений касались деятельность фирм микрозаймов. Возбуждено 31 административное дело …
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5 февраля 2018, 11:40