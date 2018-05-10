|
Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти
Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала …
|
10 мая 2018, 01:38
|
Nissan и «Приора» столкнулись на кольце в Сызрани
|
10 мая 2018, 11:29
|
Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре
|
10 мая 2018, 09:30
|
Иномарка протаранила маршрутку на Московском: сильно пострадал маленький ребенок
Сегодня, 9 мая, днем в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Московском шоссе, в районе торгового центра «Парк Хаус», столкнулись внедорожник Hyundai и микроавтобус «Пежо», работающий на 1-м маршруте, передает ProGorodSamara со ссылкой на очевидцев.
По …
|
9 мая 2018, 04:07
|
Девочка 11 лет умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти
|
17 апреля 2018, 03:01
|
Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре
|
3 апреля 2018, 02:45
|
Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре» в Самаре
|
13 марта 2018, 03:03
|
Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару
В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.
«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - …
|
5 марта 2018, 12:16
|
В Самаре 16-летние девочки на квадроцикле протаранили две Toyota, есть фото
|
27 июня 2016, 10:17
|
В Красноярском районе Самары задержан подозреваемый в краже квадроцикла
На днях у 41-летней жительницы Самары украли квадроцикл. Транспортное средство исчезло с дачного участка женщины, расположенного в Красноярском районе. Стоимость пропажи хозяйка оценила в 300 000 рублей.
|
17 июля 2015, 05:32
|
В Тольятти работники автосервиса угнали квадроцикл клиента на дачу
Полицейские Автограда сообщили о задержании подозреваемых в угоне. Двух молодых людей на квадроцикле без регистрационных знаков заметили в Автозаводском районе Тольятти поздно вечером в понедельник. Они попытались скрыться от инспекторов ДПС, но после небольшой погони полицейские заблокировали четырехколесный мотовездеход и …
|
19 июня 2015, 10:12
|
В Тольятти 16-летний подросток на квадроцикле сбил собаку и перевернулся
|
5 мая 2015, 02:25