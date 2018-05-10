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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Материалы по теме:

Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти

Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти

Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала 

10 мая 2018, 01:38
Nissan и «Приора» столкнулись на кольце в Сызрани

Nissan и «Приора» столкнулись на кольце в Сызрани

Утром 10 мая в Сызрани произошло ДТП. Около 9:30 в створе улиц Набережной, Монастырской и Урицкого здесь столкнулись "Лада Приора" и Nissan Juke. Российская легковушка ударила иномарку в заднюю часть.

При каких обстоятельствах произошла авария, пока неизвестно. Возможно, водитель 
10 мая 2018, 11:29
Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре

Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре

В Самаре полицейские сообщили официальную информацию о ДТП с участием иномарки Hyundai и пассажирского автобуса Peugeot, в котором в том числе ехали дети. ДТП произошло в среду, 9 мая, в 14:30 на Московском шоссе в районе ТЦ «Парк Хаус». Есть 
10 мая 2018, 09:30
Иномарка протаранила маршрутку на Московском: сильно пострадал маленький ребенок

Иномарка протаранила маршрутку на Московском: сильно пострадал маленький ребенок

Сегодня, 9 мая, днем в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Московском шоссе, в районе торгового центра «Парк Хаус», столкнулись внедорожник Hyundai и микроавтобус «Пежо», работающий на 1-м маршруте, передает ProGorodSamara со ссылкой на очевидцев.

По 
9 мая 2018, 04:07
Девочка 11 лет умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти

Девочка 11 лет умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти

14 апреля в одну из городских больниц доставили 11-летнюю девочку в бессознательном состоянии. Ее привезли из фитнес-клуба в Автозаводском районе, где она потеряла сознание. 
17 апреля 2018, 03:01
Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре

Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре

В Самаре 38-летний водитель Datsun on-Do сбил ребенка. ДТП произошло на улице Земеца в понедельник, 2 апреля, в 14:30. Пострадавшая – девочка 
3 апреля 2018, 02:45
Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

В Самаре в историческом центре города в результате ДТП 12 марта пострадал ребенок. Около 18:30 12-летняя девочка, переходившая по зебре улицу Венцека, была сбита автомобилем Geely. Это произошло у перекрестка с улицей Молодогвардейской, около 59-го дома по улице Венцека. Управлял 

13 марта 2018, 03:03
Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.

«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - 

5 марта 2018, 12:16
В Самаре 16-летние девочки на квадроцикле протаранили две Toyota, есть фото

В Самаре 16-летние девочки на квадроцикле протаранили две Toyota, есть фото

Авария произошла сегодня, 26 июня, в Красноглинском районе областной столицы, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как установили сотрудники полиции, местная 16-летняя девочка на квадроцикле не справилась с управлением и врезалась в два припаркованных автомобиля марки «Toyota». Удар пришелся 
27 июня 2016, 10:17
В Красноярском районе Самары задержан подозреваемый в краже квадроцикла

В Красноярском районе Самары задержан подозреваемый в краже квадроцикла

На днях у 41-летней жительницы Самары украли квадроцикл. Транспортное средство исчезло с дачного участка женщины, расположенного в Красноярском районе. Стоимость пропажи хозяйка оценила в 300 000 рублей.
 
По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, поиски упростило наличие спутникового маяка на 
17 июля 2015, 05:32
В Тольятти работники автосервиса угнали квадроцикл клиента на дачу

В Тольятти работники автосервиса угнали квадроцикл клиента на дачу

Полицейские Автограда сообщили о задержании подозреваемых в угоне. Двух молодых людей на квадроцикле без регистрационных знаков заметили в Автозаводском районе Тольятти поздно вечером в понедельник. Они попытались скрыться от инспекторов ДПС, но после небольшой погони полицейские заблокировали четырехколесный мотовездеход и 
19 июня 2015, 10:12
В Тольятти 16-летний подросток на квадроцикле сбил собаку и перевернулся

В Тольятти 16-летний подросток на квадроцикле сбил собаку и перевернулся

Вечером в понедельник, 4 мая, в Автограде произошло ДТП с участием квадроцикла. По данным ГИБДД, транспортным средством управлял водитель без прав. По предварительной информации, ему всего 16 лет. Он ехал по ул. Кирова в сторону ул. Ленина, сбил собаку и 
5 мая 2015, 02:25
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